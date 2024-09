¿Es España el peor país para jubilarse? Para los coruñeses, las pensiones son cosa del pasado

España es el peor país de la Unión Europea (UE) para jubilarse. Entre las razones se encuentran la falta de bienestar y los problemas financieros. De hecho, entre los 44 países analizados a nivel global, España se sitúa en el puesto 39, sólo por delante de Rusia, Brasil, Turquía, Colombia e India.

Así se desprende del Índice Mundial de Jubilación de Natixis Investment Managers, el cual evalúa la calidad de vida de los jubilados a través de distintas métricas. Entre ellas figuran factores financieros, el acceso a la atención sanitaria y su coste, las condiciones climáticas, el estado de la gobernanza y la felicidad general de la población.

Por ello, en Quincemil hemos salido a la calles de A Coruña para preguntarles a los coruñeses qué opinan de este poco halagüeño galardón. En general, aquellos que están jubilados afirman disfrutar plenamente de su vida de pensionistas, mientras que las generaciones más recientes ven poco probable llegar a recibir una pensión digna algún día.

"Es el mejor país para jubilarse", responde tajante Agustín, que a pesar de no querer revelar su edad, cuenta que ya han pasado 14 años desde que se prejubiló. El coruñés pone en entredicho lo que dice el estudio, aunque a la hora de preguntarle por las facilidades que tendrán las siguientes generaciones, cambia la cosa. "Nuestros hijos aun bueno, pero nuestros nietos no van a tener la misma suerte que nosotros", confiesa. Su mujer Gabi, que lleva tres años jubilada, coincide con su marido.

Los resultados en los subíndices de Bienestar Material y Finanzas en la Jubilación lastran al país, con unas puntuaciones de 16% (tercer peor resultado junto con Brasil y sólo por encima de la India y Colombia) y 58%, respectivamente. "En el caso de que lleguemos a cobrar la pensión no será compatible con llevar una vida digna", afirma Hugo, vecino de A Coruña de 21 años.

Lucía y Elena, de la misma edad que Hugo, estudian y trabajan. Coinciden con su amigo, aunque con una visión más pesimista. "La situación va a ir a peor", dice una de ellas, a lo que la otra responde: "Voy a tener pensión porque me voy a ir de España". Explican que son muchos los jóvenes que se plantean irse del país para mejorar su calidad de vida de cara a un futuro.

"Mi pensión es mejor comparada con la de mi madre"

Según el informe, España mantiene desde hace años una evolución negativa, ya que en 2014 ocupaba el puesto 30. "España sigue anclada en la parte baja de la clasificación del desempleo, en el puesto 44, con una puntuación persistentemente baja. El país sigue lidiando con la prevalencia de los contratos temporales en los sectores del turismo y la hostelería, así como con la baja productividad del país en general, que las reformas laborales en curso aún no han abordado plenamente", explica el informe de Natixis.

En ese caso, Ángeles, de 64 años y jubilada, cuenta con una pensión de la que "no me puedo quejar". "Es muy buena comparada con la de mi madre", cuenta. Bien es cierto, que trabajó toda su vida como funcionaria de Educación. Su hija, sin embargo, no puede decir lo mismo. "En mi caso no la voy ni a oler", reconoce Alba, de 35 años. "Es cierto, nuestros hijos van a vivir peor que nosotros", añade su madre.

A pesar de este descenso en la clasificación global, España resiste en el top 20 de los subíndices de Salud (85% de puntuación) y calidad de vida (75% de puntuación). Algo, con lo que se quedan los coruñeses. "A pesar de todo, nuestra generación está yendo a mejor en muchos aspectos, menos en el económico, ja, ja", concluye Alba.