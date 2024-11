Nueva jornada de huelga en los centros deportivos de A Coruña con seguimiento "que roza el 100%"

Nueva jornada de huelga en los centros deportivos de la ciudad. Los conserjes municipales siguen con sus movilizaciones después de no alcanzar ningún acuerdo con el Concello de A Coruña. Este fin de semana no habrá actividad en casi ningún centro deportivo municipal. Tan solo abrirán los campos de fútbol de Agrela y los polideportivos de la Sagrada Familia y del Barrio de las Flores.

El comité de empresa asegura que el acuerdo con el Gobierno local no parece estar cerca. "A nosotros nadie nos ha llamado", afirman fuentes internas. Tanto es así que el jueves los empleados realizarán una asamblea para fijar nuevas jornadas de paro, que podrían extenderse más allá del fin de semana.

El 16 y 17 de noviembre fueron los primeros días de huelga. Los servicios mínimos decretados por el ayuntamiento para el pasado fin de semana permitieron abrir cuatro centros. No obstante, este sábado y domingo los servicios serán casi nulos.

El seguimiento de la huelga, estiman desde el comité "roza el 100%". Por ello, este sábado 23 de noviembre los únicos servicios abiertos serán los del polideportivo de la Sagrada Familia y San Francisco Javier en horario de tarde, así como los campos de fútbol de Agrela durante todo el día.

Mañana, domingo 24 de noviembre, tan solo abrirán los campos de fútbol Rodrigo G.Vizoso. De nuevo, lo harán tanto en horario de mañana como de tarde. Los paros han provocado la cancelación de numerosos encuentros deportivos.

Esta semana se convocó un acto de conciliación de la demanda puesta por los trabajadores por el plus de polivalencia ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), al que, según ha podido saber este medio, comparecieron los sindicatos, la firma y el comité de empresa pero no el Concello. Preguntado por Quincemil, el Gobierno local no explicó por qué no acudió ni en qué estado se encuentran los contactos para acabar con la huelga en las instalaciones deportivas.