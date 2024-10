Luis Suárez presenta su Coruña en Loita VI: “Hacemos un esfuerzo muy grande”

El próximo 16 de noviembre el Frontón de Riazor volverá a convertirse en un recinto de boxeo que acogerá la sexta edición de Coruña en Loita, la velada de boxeo organizada por Luis Suárez y su Azteca Box.

Las entradas ya están a la venta en puntos habituales como en el gimnasio Azteca Box, Pub Cazuza, Atkinson Barber Shop o Don Adolfo.

A pocas semanas para su celebración, Quincemil habla con Luis Suárez, organizador de un evento que sitúa A Coruña en referencia del boxeo.

¿Cómo va la organización de Coruña En Loita VI?

La verdad es que va todo viento en popa, con el lógico y habitual sacrificio de cerrar los combates, buscar rivales, encontrar el número máximo de sponsors para que el riesgo económico sea el mínimo posible etc.. Son días intensos pero esto es el sino de la organización de las veladas, ya sabemos lo que hay, pero lo llevamos con ilusión y entusiasmo. Uno de los retos más grandes que nos encontramos es el de encontrar rivales cuando algunos confirmados sufren lesiones y hay que buscar otros.

¿Qué tiene de especial esta VI edición?

Va a ser muy similar a las cinco anteriores, aunque estamos intentando ofrecer algo más a la afición. Hay algo que todavía no podemos anunciar hasta tener confirmación pero en caso de lograrlo nos hace mucha ilusión. El esfuerzo que estamos haciendo es muy grande pero estamos seguros que será del agrado de los asistentes a la velada. hasta dentro de unos días no podemos confirmarlo, pero en caso de que se concrete, para lo cual estamos haciendo un esfuerzo muy grande, podemos añadir algo que va a resultar del agrado de los asistentes a la velada, sin lugar a dudas. Además seguimos en nuestra línea de precios asequibles para todo el mundo. Siempre pensamos en la clase obrera, que no lo está pasando demasiado bien, en los niños, en los jubilados, en los adolescentes y por 14 o 12 euros, pueden disfrutar durante unas horas de una velada que promete estar la mar de bien.

¿Como se pueden comprar las entradas?

Se pueden comprar en Azteca-Box, en Pub Cazuza, en Atkinson Barber Shop y en Don Adolfo.

¿Qué supone para ti alcanzar esta sexta edición?

Para mi supone sobre todo gratitud, supone la alegría de ver como algo que empezó como una utopía se convierte en una realidad que se asienta año tras año. Aún así sabemos que todo en el deporte es muy volátil y circunstancial. Así que me gustaría dar las gracias a los que pasan por taquilla, a la gente que se lo trabaja todo el día en el montaje, a los patrocinadores, a la concejalía de deportes, a los técnicos y empleados municipales. Como coruñès que soy, de los que el 8 de Junio de 1982 reclamábamos desde la Palloza hasta llegar a la Plaza de María Pita seguir siendo capital de Galicia, también me supone satisfacer ese deseo de hacer algo bonito, aportar nuestro granito de arena a nuestra muy noble y muy leal ciudad de La Coruña.

¿Qué le dirías a alguien que duda si acercarse o no al mundo del boxeo?

Les diría que no lo duden. Empezarán viendo una velada o asistiendo a unas clases, y terminarán amándolo. Esto engancha mucho, es muy bonito, nunca dejas de aprender la verdad, te ayuda a vivir con los pies en el suelo, al tiempo que es una forma excelente de cambiar de enfoque durante el tiempo que dura el entrenamiento o el evento, una buena manera de desconectar de los problemas del día a día entre otras cosas, de sentirte que perteneces a un grupo o una comunidad de lo más sana, en definitiva una mayor calidad de vida a través de un ocio sano.