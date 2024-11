Un mal final de partido condena al Basquet Coruña en Granada (80-77)

El Basquet Coruña viajaba a Granada en busca de su primera victoria a domicilio de la temporada. En frente, un Covirán que tampoco sabía lo que era ganar como local en lo que va de curso, por lo que pasara lo que pasara en el encuentro, supondría un hito para uno u otro equipo.

Ambos conjuntos se midieron en pretemporada en un triangular que acogió la ciudad andaluza, con victoria para el Leyma. Sin embargo, Diego Epifanio quiso restar importancia a ese encuentro en la rueda de prensa previa: "no creo que nos sirva ni a ellos ni a nosotros. El minutaje de pretemporada es distinto, faltaban jugadores... No creo que tengamos que coger ese partido como válido para tomar muchas decisiones". No formaba parte finalmente del encuentro Aleix Font, que fue baja de última hora por una contractura cervical.

Primera parte

Cogían los locales la primera racha anotadora, con un 5-0 de salida al que respondía Yunio Barrueta desde el triple con dos "bombas" en poco tiempo. Los nazaríes planteaban una defensa intensa sobre Brandon Taylor, con Agustín Ubal persiguiéndole por toda la pista y rotando cada poco al defensor. Tras un primer cuarto igualado con mucho ritmo y pocas pérdidas el marcador se quedaba en 21-19 para Granada.

La salida al segundo cuarto no le gustaba a Diego Epifanio, que gastaba sus dos tiempos muertos en los primeros minutos. Parecieron surtir efecto en sus jugadores, sobre todo en Atou Diagne y Yunio Barrueta, que dieron la primera ventaja del partido al Leyma. Los últimos minutos de la primera mitad volvieron a ser igualados, intensos y de intercambio de golpes, con una canasta final de Noua que dejaba el electrónico en 41-43.

Segunda parte

El acierto de Yunio Barrueta no variaba en el inicio de la segunda mitad. El alero de Leyma anotaba dos triples más para sumar a los cuatro que había metido en la primera parte. Brandon Taylor volvía a ser clave en la distribución, aunque estaba siendo incomodado por un gran Agustín Ubal. El base estadounidense anotaba cuatro puntos seguidos para lograr la máxima ventaja hasta el momento de su equipo con un +9. Sin embargo, los andaluces encadenaban unos buenos ataques al final del cuarto para reducirla hasta el 56-60.

Granada empezaba el período definitivo con dos triples de Bamforth. A pesar de ello, el Basquet Coruña reaccionaba con un parcial de 0-7 para forzar a Pablo Pin a parar el partido. Los coruñeses se metían en problemas, Granada recuperaba terreno y forzaba a los de Diego Epifanio a entrar en bonus con casi seis minutos por disputar.

Final de infarto

Los andaluces seguían en una buena dinámica y con un 2+1 de Noua (espectacular todo el encuentro) recuperaban el dominio del marcador a poco del final. Dos tiros libres de Brandon Taylor ponían por delante al Leyma, aunque le duraba poco. Wiley anotaba para Granada, algo que no era capaz de replicar Lima tras un gran rebote ofensivo.

A falta de 13 segundos, Wiley volvía a anotar para poner el +3 y obligando a Epi a pedir tiempo muerto para buscar un triple que forzara la prórroga. Los locales firmaban una gran defensa, sin permitir tiros liberados y forzando a Scrubb a intentar un tiro complicadísimo que no entraba. Covirán consigue así su primera victoria como local e iguala al Basquet Coruña en la clasificación con dos triunfos. La próxima semana no habrá Liga Endesa debido al parón por ventanas FIBA.

Ficha técnica

Covirán Granada 80 (21+20+15+24): Vicedo (4), Rousselle (6), Clavell (8), Bamforth (11), Valtonen (8), Ubal (7), Aurrecoechea (-), Noua (18), Tomàs (-), Wiley (12), Guerrero (6), Cerdá (-).

Basquet Coruña 77 (19+24+17+17): Scrubb (2), Jakovics (9), Huskic (4), Lundqvist (1), Taylor (10), Diagne (3), Barrueta (18), Figueroa (9), Lima (6), Thompkins (11), Burjanadze (4).

Árbitros: Fernando Calatrava, Alberto Sánchez Sixto y Carlos Merino