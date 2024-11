David Mella: "Renovar con el Deportivo siempre fue mi prioridad"

David Mella compareció en el estadio de Riazor junto a Fernando Soriano para explicar sus sensaciones tras el acuerdo de renovación con el Deportivo hasta 2029. El joven extremo se mostró tímido pero contento con este acuerdo que le permite seguir en el Dépor y cerca de su familia.

RCDeportivo El Deportivo escala posiciones en la clasificación

Decisión de renovar

"No hay un solo porqué. El club siempre me ha tratado muy bien y con cariño y jugar cerca de casa es uno de los motivos por los que decido seguir".

De quién se acuerda en este día

"Pues me acuerdo de toda mi familia, mi novia y de mi representante que lleva tres o cuatro años conmigo y todos han hecho muchos esfuerzos, sobre todo mis padres con tanto viaje desde Santiago, mi hermana con los estudios, mi hermano con entrenamientos, mis abuelos, mi tía que venía desde muy lejos a verme y a Paula por aguantarme a diario porque no es fácil hacerlo. Todos lo han hecho muy fácil ahora".

Renovación larga

"Yo desde el principio le dije a mi representante que cuanto menos supiera de las negociaciones, mejor. Quería dar el cien por cien y centrarme en el juego. Las dos partes han hecho esfuerzos y cuanto más alejado por mi parte mejor. Se vive un poco con nervios pero tuve la paciencia suficiente".

Oferta del Brighton en verano

"En rechazar al Brighton tardé nada. Siempre fue mi prioridad el Dépor y no me quise ir nunca, no sé ni dónde está Brighton".

Objetivo

"Llegué al club con el Dépor en Primera. Nunca pensé que tendríamos que estar en Primera RFEF y ahora quiero devolverlo a Primera y a Europa para que esté donde tiene que estar".

Cambio en el partido ante el Eibar

"Ayer acabé un poco cansado y pedí el cambio. Era mejor que entrara un compañero desde el banquillo. Yo estoy contento con quien venga de entrenador y tengo que estar centrado en entrenar y dar el cien por cien en el fin de semana".

Victoria importante ante el Eibar

"Los partidos tienen muchas fases y nosotros tuvimos una fase muy buena al principio y ellos en la segunda. Los porteros están para salvar al equipo y lo hicieron pero por fin pudimos ganar a través del córner y la victoria demuestra el trabajo que hacemos día a día".

Peso de la cantera

"Yo veo que la cantera está tirando para adelante estos dos últimos años. No es que influya en mi renovación porque me quedaban dos años más de contrato. El club me ha dado mucho cariño y vi que tenía nivel de primer equipo la temporada pasada y por eso renové".