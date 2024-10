Plantilla y cuerpo técnico del Deportivo hacen autocrítica tras la derrota ante el Levante

Derrota complicada de digerir para el Deportivo en Valencia ante el Levante por dos goles a uno. Y no es una reflexión leída o escuchada en redes sociales, sino que los mensajes que salieron en caliente del vestuario deportivista relatan que la de este jueves no fue una derrota cualquiera.

Imanol Idiakez y Pablo Vázquez fueron las voces más autorizadas del vestuario que hablaron ante los medios de comunicación allí presentes. "Hemos hecho una primera parte terrible y me siento absolutamente responsable", decía Idiakez en sala de prensa.

"Los primeros cuarenta y cinco minutos no se corresponden con llevar esta camiseta ni con este equipo. No se puede permitir el primer tiempo que hicimos"; añadía el técnico vasco.

Pablo Vázquez también tomó la palabra ante los medios de comunicación. El central se mostró duro y contundente. "Cada uno debe asumir su responsabilidad porque ya somos mayorcitos. Tenemos mucho que mejorar".

El central también valoró la mala primera parte de los coruñeses. "Ha sido un completo desastre e impropia de este equipo y de esta camiseta", decía.

Una jornada más, el balón parado se convirtió en una auténtica desgracia para los blanquiazules. El zaguero lo explicaba de la siguiente manera: "es inadmisible que los que defendemos en zona no estemos bien colocados y el rival remate absolutamente hasta en cuatro ocasiones. No estamos siendo competitivos en defensa. Yo cuando subo no me dan ni un centímetro".

Las sensaciones son parecidas a las que salieron el año pasado del vestuario tras la debacle de Irún. Los coruñeses tienen dentro de tres días una nueva cita. El Dépor recibirá al Racing de Santander este domingo a las 16:15 horas.