Vídeo: la Peña Deportivista de Teixeiro (A Coruña) emociona a Lendoiro con un homenaje

La Peña Deportivista de Teixeiro organizó este viernes un homenaje a Augusto César Lendoiro, expresidente del Club Deportivo de A Coruña. Decenas de deportivistas lo esperaban en la plaza España de esta pequeña parroquia coruñesa de Curtis con una pancarta en la que se podía leer: "Gracias por todo, presidente".

El expresidente del club se encontraba dentro del restaurante Mandaboca, donde lo fueron a buscar y lo acompañaron hasta donde se encontraban los miembros de la Peña. Óscar, presidente de la Peña, comentaba esta mañana a Quincemil que llevaban meses planeando el encuentro.

Entre cánticos y ovaciones soprendieron a Lendoiro, que no pudo evitar emocionarse al oirlos cantar: "Cómo me voy a olvidar, que el Deportivo ganó la Liga". Las benagalas iluminaron la plaza en la que el protagonista de la noche fue el expresidente del Deportivo. "Ya que el Club no le hace homenaje, pues se lo hacemos nosotros", reconoce Óscar.

"Desde que inauguramos la Peña, ya teníamos pensado hacer algo como esto", cuenta uno de los miembros. La Peña Deportivista de Teixeiro cuenta con 109 integrantes, de los cuales el 95% son vecinos de la parroquia.

La noche de ayer será ago digno de recordar en Teixeiro. Depués de recibirlo en la plaza, celebraron en el interior del restaurante la figura de Lendoiro y los años de oro que le regaló al Deportivo.

No es la primera vez que el expresidente esrecibido entre ovaciones. Siempre que sale a la calle recibe comentarios de agradecimiento, como ocurrió la pasada noche de San Juan cuando se dejó ver por la calle y fue aupado entre los allí presentes al ritmo de: "Presidente, presidente".