Djalminha elige su asistencia favorita con el Deportivo

Djalminha volvió a presumir de pasado en el Deportivo y dejó un par de reflexiones interesantes sobre el conjunto coruñés en una entrevista con los compañeros de El Larguero.

El exfutbolista fue preguntado por su mejor jugada con el conjunto blanquiazul. Dentro de su extenso repertorio de acciones icónicas, Djalma eligió un pase a Roy Makaay en un encuentro ante el Espanyol que acabó en cero a dos y triunfo deportivista. "Me quedo con ese pase porque me encanta". Se trata de un toque sutil con el exterior que deja al delantero holandés en un mano a mano que no perdona.

Djalma también recalcó que la gente del Dépor "no puede pensar en volver a Tercera porque nuestro sitio es Primera División".

👀🇧🇷 Esta es la jugada preferida de Djalminha en toda su carrera



🫴✨ Una asistencia mágica a Makkay en un Espanyol 0-2 Dépor de la temporada 1999/00



😚 "Me quedo con ese pase porque me encanta..." pic.twitter.com/ZolaOWwm6b — El Larguero (@ellarguero) September 11, 2024

El brasileño se "reencontró" de manera radiofónica con Iturralde González, "una persona a la que aprecio mucho y eso que fue el único árbitro que me expulsó de un terreno de juego. Fue en un partido ante el Zaragoza, marqué gol y me quité la camiseta en la celebración, así que tenía que mostrarme la segunda tarjeta", relató.

Ambos desvelaron una curiosa imagen al término del encuentro cuando Djalma le regaló esa camiseta a Iturralde y el árbitro hizo lo propio con la suya para el futbolista. Itu reconoció que guarda con mucho cariño en un cuadro en su casa.

Más allá del Dépor, el futbolista analizó la complicada situación que vive la selección brasileña y su crisis de resultados y mostró su debilidad con Estevao, un joven talento que viene pisando fuerte y “el único futbolista a la altura de Neymar desde su irrupción”.

Djalma estuvo seis temporadas en el Dépor y se convirtió en un icono del fútbol español a finales de los 90. Campeón de Liga, Copa y Supercopa hizo vibrar a los deportivistas con jugadas únicas e increíbles. Sus problemas extradeportivos también fueron muy sonados pero el paso del tiempo ha provocado que Riazor le rindiera recientemente una gran ovación cuando se presentó un documental que repasaba su etapa en el conjunto coruñés.