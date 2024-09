Granada - Deportivo: Fecha, horario y cómo y dónde verlo

Granada y Dépor se miden en la cuarta jornada de la Liga Hypermotion. Los dos conjuntos se encuentran empatados en la clasificación tras los tres primeros encuentros, con tres puntos cada uno. Curiosamente, tanto Dépor como Granada cosecharon su única victoria frente al mismo rival: el Racing de Ferrol.

Los últimos precedentes entre ambos equipos, aunque escasos, son esperanzadores para la afición deportivista. Los blanquiazules no pierden contra el Granada desde el 28 de febrero de 2016 en Riazor, mientras que a domicilio, en el mismo estadio que albergará el partido este sábado, el Dépor no cae desde hace 10 años, fue el 23 de agosto de 2014, ambos duelos en Primera División.

La última vez que se vieron las caras fue en la temporada 2018/2019, con el Dépor ganando los dos choques, por 2-1 en A Coruña y por 0-1 en Granada. Ese año, los nazaríes ascendieron directos y el Dépor se quedó a las puertas en aquel trágico partido de Mallorca.

Fecha y hora

El duelo entre Granada y Deportivo se disputará el sábado 7 de septiembre a las 16:15 horas en el estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.

¿Dónde ver el partido?

Uno de los cambios al ascender de categoría es pasar del "monopolio" televisivo de una sola plataforma a tener una gran variedad de ofertas. Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma indiependiente, la categoría se puede contratar por menos precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Puedes conocer más detalles en este enlace.

Dépor

El equipo entrenado por Imanol Idiakez busca mantener la racha positiva y cosechar su segunda victoria de la temporada. El partido de este sábado podría suponer el debut de varios fichajes de las últimas semanas que no tuvieron minutos frente al Racing de Ferrol como Charlie Patiño o Juan Gauto.

Granada

El conjunto nazarí llegará mermado por el parón internacional de selecciones. La Segunda División no para y el Granada no podrá contar con tres jugadores habituales en su rotación como Uzuni (Albania), Tsitaishvili (Georgia), ni Hongla (Camerún). Aún así, el partido no será sencillo para el Dépor, ya que se trata de un equipo recién descendido de Primera División con una plantilla muy potente y completa.