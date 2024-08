Idiakez y el mercado del Deportivo: “Nos hace falta algo arriba, cerca del gol”

Imanol Idiakez compareció este miércoles ante los medios de comunicación para analizar la previa del encuentro de este viernes en el Alcoraz ante el Huesca. Ese encuentro ha trastocado la planificación de una plantilla que viajará mañana a tierras aragonesas y allí completará el último entrenamiento antes del encuentro.

Sensaciones en semana corta

"Lo de jugar en viernes es un poco raro pero estamos preparados y estamos deseando que llegue el partido para conseguir los primeros puntos. Creo que el otro día hicimos méritos para un mejor resultado pero nos faltó el gol".

Mercado

"Lo normal es que el viernes ya podamos contar con Obrador. Nos habíamos quedado justos en esa posición y es una buena incorporación. Aún no hemos pensado que pasará con Iano porque además tiene unas molestias que le pueden dejar parado un par de semanas y la semana ha sido tan corta que ni he podido hablar con Soriano. Sobre el resto creo que nos falta algo sobre todo para arriba, jugadores buenos y que nos puedan ayudar cerca del gol que siempre es lo más difícil y lo más caro. Por lo demás estoy centrado en la competición y no hay grandes prioridades".

"Los cambios del partido ante el Oviedo"

"Visto el partido y conociendo el resultado es fácil pensar en que se podría haber hecho otra cosa. Veía bien a Mario, David y Lucas. Sé que hay mucho debate sobre mis cambios y he estado mirando lo que hacen otros entrenadores para ver si me estoy volviendo loco. No estaba mandando ningún recado a nadie, los recados los mando a la cara".

Huesca, rival este viernes

"El Huesca es un equipo diferente al Oviedo. Al Oviedo lo metimos nosotros atrás y creo que el Huesca ha encontrado un gran contexto con sus porterías a cero. Tiene buenas individualidades y el otro día ganó dando muy pocas opciones de ataque al Elche. Ellos permiten muy poco a los rivales y veremos si podemos abrir la lata. Ellos varían mucho de sistema incluso dentro del mismo partido. Están muy bien trabajados y tienen las ideas muy claras y es un muy buen equipo de Segunda División y espero muchas dificultades para nosotros".

El centro del campo

"Hugo es un mediocentro muy creativo con magia para encontrar la jugada diferente. Todos nuestros jugadores de centro del campo tienen calidad y en la mediapunta igual. El otro día encontramos muchas conexiones entre Mario y Yeremay. Tenemos variedad y argumentos suficientes en esa demarcación y nos pueden dar mucho".

Cesiones de jóvenes talentos

"Kevin y Ochoa están en ese punto en el que debemos buscar lo mejor para todos. Queremos que sean importantes en el futuro. Hay que entender nuestras posibilidades y lo que nos pueden dar. Aquí hay más cosas que mi opinión. Está la opinión del club, agentes y jugadores. Algunos tienen paciencia, otros prefieren correr. Un jugador debe estar convencido de lo que hace. El que crea que puede ser importante en el Fabril y ayudar al primer equipo se puede quedar. Hoy en día se corre demasiado pero es que igual me estoy haciendo yo muy viejo".

Titular en la portería

"Tengo claro lo que haremos el viernes. Helton está cada día mejor y vemos sus capacidades. Hemos hecho muy buen fichaje ahí y tenemos cuatro porteros de garantía para la temporada".