Deportivo: Yeremay se pierde el Teresa Herrera por lesión

Imanol Idiakez compareció por primera vez ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del Deportivo. Esta era la primera vez que el técnico blanquiazul se sometía a las preguntas de los periodistas después de un mes de entrenamientos.

El entrenador deportivista se mostró tranquilo y sin querer dar gran importancia a la pretemporada. Además reconoció que Yeremay no estará disponible por problemas en el aductor, que llegarán cuatro o cinco fichajes más y que la lesión de Escudero mantendrá al jugador fuera de los terrenos de juego unos dos meses.

Conclusiones de la pretemporada

"La pretemporada sirve para lo que sirve, básicamente estar juntos y coger tono físico. Sacar muchas conclusiones es un error porque haces cosas que no vas a hacer por la temporada. Estoy probando a muchos jugadores en diferentes puntos pero hasta que no pite el árbitro en la primera jornada de liga, esto no empieza de verdad. Además mantenemos a mucho jugador de la temporada pasada y en ese punto nos conocemos".

Importancia del Teresa Herrera

"Intentaremos dar buena imagen ante nuestra gente pero es cierto que dos partidos en dos días, voy a priorizar el gasto físico justo y lleguemos a la primera jornada con el mayor número de gente posible".

Lesión Yeremay

"Yere es una molestia física en el aductor. Si hubiera liga este fin de semana podríamos haber forzado pero preferimos que llegue bien al inicio de campeonato".

Mercado de fichajes

"Contento con lo que ha llegado. Cada vez es más complicado el mercado de fichajes porque estará abierto hasta finalizar la jornada tres y esto no es bueno para nadie. El ritmo de mercado es el que es. Creo que estamos firmando gente de la que estamos convencidos y aunque nos hubiera gustado tenerlos aquí a todos, el ritmo no lo marcamos nosotros".

"Nos faltan cuatro o cinco jugadores por venir. Todo dependerá del mercado y las posibilidades pero tenemos claro por donde deben ir los tiros".

"Mfulu ocupa una posición en la que el año pasado estaba solo Jurado y era importante doblar. Llega con mucha madurez y con proyectos importantes. Estoy convencido por lo que hemos visto que hemos acertado y va a aportar mucho al equipo".

"Mario para mí es un fichaje porque el año pasado no lo tenía y este sí. Ha tenido unas pequeñas molestias y lo hemos tenido que cuidar pero va a más. Tiene mucho nivel y es una gran incorporación para nosotros. A mí me gusta poner a los buenos y me paso el día rellenando hojas para que jueguen todos los que puedan. Me hace mucha ilusión tener a Mario aquí".

Papel Hugo Rama y Kevin

"Kevin es un jugador joven en el que tenemos mucha fe. Desde que le conocí siempre me ha gustado mucho porque genera mucho. Veremos cuando alcanza su punta de madurez pero nos puede dar mucho. Sobre Hugo diremos que está encontrando su punto de madurez y creemos que puede jugar cerca del inicio del juego. Para mí la gente que vive cerca del área contraria tiene que hacer buenos números. Tiene condiciones para las dos cosas y veremos lo que nos va dando".