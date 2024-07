El Deportivo inicia este lunes la pretemporada

La plantilla blanquiazul regresa este lunes al trabajo tras permanecer casi dos meses de vacaciones. Los jugadores están citados el lunes y el martes para someterse a pruebas médicas y el miércoles saltarán al césped de Abegondo para realizar el primer entrenamiento de la nueva temporada.

Salvo sorpresa de las últimas horas el equipo regresa sin novedades. El club se mueve en un mercado que está siendo más complicado de lo esperado y no ha logrado cerrar ninguna de las operaciones abiertas en estos dos meses.

Por contra ha logrado cerrar renovaciones importantes pero busca en el mercado refuerzos para demarcaciones que se han quedado bastante cojas. Preocupa por ejemplo el tema de los laterales tras las salidas de Mikel Balenziaga y Paris Adot. También el mediocentro donde sólo están Jurado, Villares y Rubén López.

La vuelta a los entrenamientos servirá también para ver el estado físico de jugadores que acabaron la temporada con lesiones o problemas musculares como Germán Parreño, Jurado, Hugo Rama o Alcaina. El club no ha hecho oficial la lista de jugadores citados para esta primera toma de contacto pero en ella habrá muchos canteranos.

Los rivales del Deportivo no han perdido el tiempo y los equipos han anunciado ya bastantes llegadas de cara a esta igualada y frenética competición. Además, los coruñeses no podrán contar con David Mella, concentrado con la selección sub-19 para disputar el europeo de la categoría. En caso de llegar a la final, el futbolista no regresaría hasta principios de agosto. En cinco semanas el Deportivo inicia su nuevo camino en el fútbol profesional.