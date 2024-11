Bea Chao, artista de A Coruña: "Los ojos son lo que más me transmite de las personas"

El bar El Olivo de A Coruña, situado en la calle Alfredo Vicenti, acoge desde el jueves pasado una nueva exposición. Su autora es la artista coruñesa Bea Chao, que tendrá sus cuadros colgados y a la venta en el local hasta finales del mes de noviembre. Sus pinturas tienen en común colores vivos y llamativos, con los ojos humanos como característica definitoria de su estilo como pintora.

Antes, Bea dedicaba parte de su tiempo a pintar prendas de ropa, sobre todo chaquetas vaqueras. Se trataba de piezas únicas, personalizadas y pintadas a mano en la que cada cliente le pedía un diseño: desde perros a imágenes de Dragon Ball, pasando por Frida Khalo. Aún sigue aceptando encargos esporádicos a través de redes sociales, aunque admite que no es su actividad principal. Sobre su exposición y sus inicios en el mundo del arte, se ha sentado a hablar con Quincemil.

¿Cuál es la temática de la exposición?

Es una etapa de mi vida en la que hice cosas con mucho color. Siempre hice ojos, pero nunca hice una exposición más enfocada a los que me gustaban más a mí. Siempre he utilizado más o menos la misma paleta, muy colorida, aunque los temas siempre fueron un poco tristes o macabros, según mi madre.

Hacía muchos ojos y gente de mi entorno me dijo '¿por qué no haces solo ojos?' y me animé. Cada artista tiene un distintivo, aunque no pretendo encasillarme solo en ojos, porque también hago muchos retratos.

¿Llevas pintando ojos toda tu carrera?

Siempre me ha parecido que los ojos son lo que más transmite de las personas. La gente piensa que por tener los ojos azules ya son bonitos y, para mí, hay gente con los ojos azules que tiene unos ojos horribles y gente con los ojos marrones que los tiene preciosos.

Si miras a alguien, descubres un poco más cómo es. Hay gente que tiene la mirada muy vacía o muy perdida, que tiene la mirada muy profunda... Se puede ver el estado de ánimo de las personas, me parece muy representativo. Tiendo a hacerlos claros, supongo que porque en mi familia los tenemos claros, pero no tiene nada que ver con lo que intento plasmar, con la profundidad, más allá.

Cuadro de Bea Chao. Quincemil

¿Te inspiras en los ojos de alguien en particular para tus cuadros?

La gente dice que los míos. Sí que es verdad que me hago muchas fotos porque es más fácil que buscar en Internet, que me parece que están más modificados y tienen menos vida que los míos. Además, puedo hacerme fotos "poniendo caras", pero luego no es una reproducción exacta, es para coger un guion de forma que luego voy modificando.

Hay gente que ve más allá y otra gente que no, que como son verdes son los tuyos, cuando hay 20.000 tipos de ojos verdes. En cuanto a los colores, siempre he mezclado mucho todo, soy un poco caótica y radical con los colores. Hay gente que pinta una escena bonita, pero muy oscura. Yo soy al revés, igual pinto una cosa muy oscura con colores vivos.

¿Cuánto llevas pintando y por qué empezaste?

Creo que siempre he pintado, como cualquier niño. Luego hice Bellas Artes en Madrid. Como no tenía mucha salida, hice Restauración del patrimonio con especialización en Pintura en Pontevedra, aunque no me gusta mucho la restauración porque es muy rígida y mucho más técnica de lo que la gente piensa. Al final, hice el máster de profesorado y ahora soy profesora.

¿Cómo definirías tu estilo?

Soy expresionista contemporánea, creo. No sé cómo definirlo porque los colores son muy expresionistas y muy vivos, pero sí que es verdad que soy muy figurativa, aunque considero que hago cosas más asequibles al ojo humano. Son colores muy expresionistas y, como soy contemporánea, pues contemporánea.

Cuadro de Bea Chao. Quincemil

Tienes un cuadro más grande y abstracto que el resto, ¿en qué te inspiraste?

Este lo veía tan grande que no sabía qué hacer, nunca me había enfrentado a un formato tan grande. Mientras se me secaban otros, le iba dando con los restos de pintura que me sobraban de los otros. Luego metí sprays y letras por ahí, hasta que un día dije 'ya está, lo dejo así'.

¿Usaste alguna técnica en particular?

Es todo acrílico y spray, pero normalmente utilizo técnica mixta, depende de dónde puedas pintar. Durante el confinamiento estuve en casa de mi abuela y me dejaron explayarme y pintar al aire libre. Cuando estoy en mi casa pinto en la cocina o en el salón porque, por desgracia, no tengo estudio.