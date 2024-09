El Concello de A Coruña ofertará tres programas de extraescolares para la conciliación familiar

El Ayuntamiento de A Coruña y la Federación de ANPAS han renovado el convenio por el que los escolares de infantil y primaria de los centros públicos de la ciudad pueden acudir a actividades extraescolares durante el curso. El objetivo es promover el deporte, las lenguas extranjeras y la cultura entre los más jóvenes, al mismo tiempo que se facilita la conciliación laboral de las madres y padres.

El Ayuntamiento financiará con 425.000 euros tres programas de actividades extraescolares con duración del 30 de septiembre hasta el 20 de junio. Los programas son: Deportes no centro, Arte e cultura no centro y Linguas no centro. Las estimaciones del Concello indican que cerca de 5.200 alumnos podrán hacer uso de dichas actividades.

La información y precios de cada programa podrán consultarse en la página web del Concello. Los alumnos que sean usuarios de la beca comedor contarán con un 50% de descuento en las actividades extraescolares.

Hasta el 30 de septiembre el Concello también facilitará un cuarto programa llamado 'Coxegas' en el que participaran 395 de alumnos de infantil y primaria. El objetivo es asegurar, también en septiembre, la conciliación de las familias. Los participantes jugarán a juegos, practicarán deportes y otras actividades lúdicas durante las tres semanas que restan de septiembre.

"O obxectivo é que os nenos teñan actividades de socialización durante todo o ano, en época lectiva e non lectiva. Desta forma fomentamos as relacións con outros nenos, as actividades físicas e as actividades intelectuais e artísticas. Tamén logramos con isto as alternativas para facilitar a conciliación familiar", expuso la alcaldesa Inés Rey durante la presentación del programa en el CEIP San Francisco Javier.

Obras en colegios de la ciudad

El colegio San Francisco Javier también comenzará las clases mañana. Eso sí, lo hará con novedades. El Concello acaba de terminar las obras de reacondicionamiento del área infantil del colegio. El proyecto contó con una inversión de 40.000 euros y permitió ampliar las parcelas de juego del centro.

"En total atendemos entorno a 1.800 incidencias en todo o ano nos centros escolares, chegando a case 2.000 na época estival", aseguró Inés Rey. La regidora aseguró que es el Concello el que asume los gastos de las obras, a pesar de que es la Xunta la que tiene las competencias en materia de Educación. Puso de ejemplo también las obras del patio exterior del Ramón de la Sagra, que costará 200.000 euros a las arcas municipales.

Rey ha apuntado directamente al Gobierno autonómico: "Gustaríanos unha maior implicación da Xunta de Galicia na parte que lle toca, que é a competencia en educación e no mantemento e obras estructurais nos centros. Mentres tanto é o Concello o que fai un esforzo orzamentario para manter os centros nas mellores condicións".

Las competencias en Educación residen en la Xunta de Galicia, pero son las administraciones locales las responsables de la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, según viene recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.