Touriñán denuncia que su película +Cuñados, en MovistarPlus, no está disponible en gallego

"Hola MoviStarPlus es cierto que +Cuñados no está en V.O. ? No creo , no?". Esta es la pregunta que ha lanzado el actor y cómico gallego Touriñán a la plataforma audiovisual debido a quejas de usuarios de la comunidad que han lamentado que el film no esté disponible en gallego, como fue grabado, sino que únicamente es posible visualizarlo en castellano.

"Parei de vela porque me estaba fervendo o sangue", "Exclusión do galego no audiovisual", "La vi este viernes y que bajonazo la "traducción" castellana mientras se os ve "mover" los labios" o "Tivémola que ver en castelán e soa raro, raro" son algunas de las indignadas reacciones de distintos usuarios, además de que otros alegan que en el momento de su estreno en la plataforma sí estaba disponible en gallego como versión orginal (V.O).

Por contra, ahora numerosos espectadores informan contrariados de que si se marca la opción de V.O para esta película en MovistarPlus la opción que sale sorprendentemente es el castellano.

De momento, al menos públicamente la plataforma no ha contestado a Touriñán ni nadie ha notificado cambios en el idioma disponible en este largometraje grabado íntegramente en gallego y protagonizado también por Miguel de Lira o Federico Pérez.

Ha sido estrenada este año y es la continuación de Cuñados. El argumento gira en esta ocasión sobre la aparición de un cadáver justo en el medio del puente internacional de Tui en la época en la que llega el Carnaval y la familia Ribeiro se prepara para disfrutar de las fiestas favoritas de todo buen ourensano. Los cuñados han montado un puesto de pulpo en Ourense, la manera perfecta para blanquear el dinero del motín que les cayó del cielo en la anterior entrega, pero La aparición en Ourense de otro personaje buscando venganza lo revoluciona todo.