Marta Rico y Miguel García Vizcaino, premiados en los IV Premios Paraugas de Galicia

Marta Rico y Miguel García Vizcaino, fundadores de la agencia de publicidad Sra. Rushmore, recibirán el Premio Honorífico de Creatividad de la IX edición de los Premios Paraugas. El evento se celebrará el 22 de noviembre en Ferrol.

El Clúster da Comunicación de Galicia reconoce así la aportación de los creativos al mundo de la publicidad, con una gran trayectoria en la que firmaron campañas, marcadas por la sensibilidad y la transgresión, que ya forman parte del imaginario colectivo.

Una gran trayectoria

Marta Rico y Miguel García Vizcaino fundaron la agencia Sra. Rushmore en el 2000 después de trabajar juntos en Tiempo BBDO, una de las agencias españolas más significativas de los 90. Desde Sra. Rushmore han creado anuncios para marcas de prácticamente todos los sectores.

Suyas son las campañas del Atlético de Madrid, y la popular 'Defender la alegría', que hicieron para el PSOE de cara a las Elecciones Generales de 2008. Pero también las de 'Radio Colifata' para Aquarius, la emotiva 'Benditos bares' para Coca-Cola o los navideños 'Elfos' de El Corte Inglés.

Juntos han firmado algunas de las campañas más galardonadas y notorias de las últimas décadas: "JASP", para Renault Clio; "Bebés", para Pepsi; el lanzamiento de Retevisión, inspirada en "La Cabina" y protagonizada por José Luis López Vázquez; la multipremiada "Hope" (Grand Prix de Cannes 2018), para el Comité Internacional de Cruz Roja, y muchos otros anuncios.

Sra. Rushmore ha sido reconocida como la agencia más atractiva y creativa de España durante 18 años consecutivos -según el estudio Scopen-, y ha logrado más de 200 premios en festivales como Cannes Lions, D&AD, One Show o los Premios Nacionales de Creatividad del c de c. Ha sido también una de las agencias españolas que más creatividad ha exportado. Sus campañas para Coca-Cola, Aquarius o el Comité Olímpico Internacional se han visto en la práctica totalidad de los países del mundo.

Los IX Premios Paraugas

Los IX Premios Paraugas se celebrarán en Ferrol por segundo año consecutivo. El 22 de noviembre será la noche en la que la industria gallega de la comunicación y el marketing lucirá sus mejores proyectos, para reconocer a los más destacados en diferentes categorías.

El Clúster da Comunicación de Galicia organiza el certamen, que busca poner en valor la calidad del trabajo hecho desde la comunidad, así como ensalzar la función de la creatividad, el diseño, la impresión, la edición, el marketing, la comunicación y los eventos como medio para aumentar la competitividad y la capacidad de innovación. Los premios valorarán a aquellos trabajos o estrategias de creatividad que destacan por su innovación, funcionalidad, buenas prácticas y resultados.

Además, durante los Premios Paraugas se otorgarán dos reconocimientos especiales, el Premio Novos Talentos -dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, profesionales o estudiantes- y el Paraugas de Ouro, considerado el más grande del certamen, ya que se otorgará al proyecto que destaque de forma especial por encima de sus competidores, de cualquier categoría.

En total, durante la gala, se entregarán 18 premios, incluido el nuevo Premio del Público, que se entregará este año por primera vez y que será fruto de las votaciones del público general a los premios finalistas a través de la web.