Caen lo primeros copos de nieve en la montaña de Lugo: temperaturas inferiores a -2 grados

Después de que Galicia viviera el noviembre más cálido de su historia, comarcas del este gallego, en las provincias de Ourense y Lugo, ya empiezan a notar temperaturas propias de esta época del año. En las últimas horas, el mercurio se ha posicionado ya en los 2 grados bajo cero en algunas localidades gallegas. De hecho, municipios de la montaña lucense han registrado sus primeros copos de nieve.

Según los valores recogidos por Meteogalicia, de los cuales ha informado EuropaPress, las temperaturas más bajas las han notificado estaciones de zonas altas de Ourense. Mietras que la montaña lucense no se ha quedado atrás: Alto do Poio, en el municipio de Pedrafita do Cebreiro, -2,2 grados a las 2:40 horas; y la de Os Ancares, en Cervantes, -2,1 a las 2:30.

En este contexto, han caído los primeros copos de nieve en puntos más al este de Lugo, que entre la noche del domingo y a lo largo de toda la jornada de este lunes estará en aviso amarillo por acumulaciones de más de 5 centímetros.

Incidencias por la nieve

Los primeros copos ya han dejado incidencias puntuales, según fuentes del 112 Galicia consultadas por EuropaPress. Por ejemplo, ha habido llamadas desde Samos y Pedrafita do Cebreiro para informar de dificultades para avanzar en carreteras secundarias y se ha pasado el aviso a los correspondientes servicios de mantenimiento de las vías.

Con todo, las mayores precipitaciones las han registrado, en lo que va de día, los ayuntamientos lucenses de A Pontenova (17,2 litros por metro cuadrado acumulados), Lourenzá (16,8 l/m2), Riotorto (16,3 l/m2), Pol (13,3 l/m2) y Os Ancares (13,2 l/m2).

También ha habido fuertes vientos de madrugada o a primera hora de la mañana de este lunes en zonas altas. Las rachas más potentes las ha registrado Cabeza de Manzaneda (Ourense), con 145,7 kilómetros por hora, mientras que Xares, en A Veiga (Ourense), ha notificado 112,5 km/h.

A lo largo del día, estará activo un aviso amarillo por viento costero en toda la provincia de A Coruña y por fuerte oleaje tanto en esta última zona como en la comarca lucense de A Mariña.