Alerta amarilla en casi toda Galicia por acumulación de precipitaciones

El otoño ya se deja notar en Galicia. A pesar de que las temperaturas siguen siendo agradables y superan en muchos casos los 20 grados, las precipitaciones empiezan a ser abundantes en muchos puntos de la comunidad autónoma, dejando un fin de semana pasado por agua.

Tanto la Aemet como MeteoGalicia han activado alertas de nivel amarillo por acumulación de precipitaciones tanto para hoy sábado como para mañana domingo en casi toda la geografía gallega. Según los mapas, las zonas menos afectadas por las lluvias a lo largo del fin de semana serán la provincia de Lugo casi en su totalidad y la mayor parte de la costa coruñesa.

Esto no quiere decir que no vaya a llover en las áreas mencionadas, sino que las precipitaciones previstas para dichos puntos no debería acumular más de 40 litros por metro cuadrado en un período de tiempo de 12 horas.

El huracán Kirk se hará notar en forma de borrasca

Está previsto que el huracán o ciclón tropical Kirk se acerque a Europa en los próximos días, haciéndose notar en Galicia. A la comunidad autónoma llegará en forma de una profunda borrasca, pero sin características tropicales. La Aemet prevé que pase entre la tarde del marte y el miércoles cerca de la costa gallega dejando fuertes olas, vientos y precipitaciones a su paso.