Alfonso Rueda prepara la reunión con Pedro Sánchez para este viernes: "Teño claras as prioridades"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no ha querido dar muchos detalles acerca de la reunión que mantendrá con su homónimo del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, prevista para este viernes 20 de septiembre en la Moncloa. "Teño claras as prioridades", respondía el ejecutivo gallego en la ronda de preguntas posterior al Consello de la Xunta de este lunes. Sin embargo, dio algún que otro adelanto de esas "prioridades" que quiere trasladarle a Sánchez.

A última hora de este domingo, fuentes del Ejecutivo gallego, informaron del motivo por el que Rueda había decidido aplazar su viaje a Brasil: acudir a la convocatoria de Sánchez. "Levaba bastantes meses reclamando esta reunión, por iso modifiquei as datas da viaxe", confesaba esta mañana.

Por el momento, lo único que tiene claro el dirigente gallego es que no quiere desaprovechar esta oportunidad: "Agora o que hai que facer e preparar ben a reunión". Aun así, si de algo se va a hablar en dicha reunión es de los asuntos de política industrial que preocupan en la comunidad. "Proxectos que seguen esperando financiación, así como as transferencias da AP-9 ou as competencias de xestión do litoral", señaló Rueda.

Después de varios intentos por reunirse con el presidente del Gobierno, Rueda se reunirá el próximo 20 de septiembre en la Moncloa. "Levaba bastantes meses reclamando esta reunión", indicó en el Consello. Por ello, entre los planes está el de crear un "organo conxunto" para dialogar acerca de los asuntos que preocupan a Galicia, y así no perder el contacto con el Gobierno nacional.

Alfonso Rueda había fijado varias reuniones con la colectividad gallega, gobernadores y empresarios de Brasil en la que iba a ser su segunda visita institucional al exterior en este mandato tras viajar a Argentina en mayo. Su equipo ha realizado las gestiones necesarias para poder aplazar el viaje y acudir a la reunión con Sánchez.

Pontón reclama a Rueda una reunión previa

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha demando, a su vez, una reunión con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes del encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para consensuar una "posición de país", de forma que exige que se reclame una quita de la deuda "exactamente igual que la que pueda tener otra comunidad", según informa EuropaPress.

A preguntas de los medios este lunes en relación con la reunión de esta semana entre Rueda y Sánchez, Pontón considera que "un presidente que quisiera llevar una posición de país intentaría consensuarla y tendría que llamar a la líder de la oposición para poder abordar esos temas". "Me gustaría que, como mínimo, el presidente de la Xunta plantee al señor Pedro Sánchez que queremos una quita de la deuda exactamente igual que la que pueda tener otra comunidad, y que el debate de financiación esté sobre la mesa", expone.

"Lo que no puede ser es que el tema central esté excluido de la agenda del presidente de la Xunta porque se lo dicta el señor Feijóo desde Madrid", reprocha la líder del Bloque. Y es que lamenta que Galicia tiene un sistema de financiación "injusto" y que "penaliza" a la comunidad, el cual "no garantiza la suficiencia financiera" de los servicios públicos. "Creo que esta es la cuestión en la que más nos estamos jugando los gallegos y las gallegas", agrega.

Al respecto, Ana Pontón censura que la etapa del PP al frente de la Xunta supuso llevar a "máximos históricos" la deuda en Galicia, por lo que "negociar una rebaja de esa deuda significaría de manera directa" que se van a "tener más recursos" para sanidad y educación.

"Me gustaría, aparte de que el señor Rueda tuviera un diálogo con la oposición para poder llevar una posición de país, también que su agenda no venga limitada porque el señor Feijóo desde Madrid le impide defender los intereses de los gallegos y las gallegas", afirma.

Por todo ello, la portavoz nacional del Bloque requiere a Rueda que "aparte la agenda madrileña y los intereses partidistas del Partido Popular", de modo que "anteponga la defensa de los intereses de los gallegos y las gallegas" con un encuentro con Sánchez que tenga como "primer punto" negociar un modelo de financiación que: "Permita tener la llave de nuestro dinero y una reducción de nuestra deuda que permita que no suframos ninguna discriminación". Espera que Rueda "no lo boicotee única y exclusivamente por seguir las directrices de Génova".