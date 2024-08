Rueda: "Cada vez que llamamos a Moncloa nos dicen que no hay noticias sobre si nos va a recibir"

Una entrevista a Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968) abría la portada de EL ESPAÑOL este domingo. "Sánchez no quiere reunirnos porque tendría que dar la cara y explicar los privilegios a Cataluña", titulaba el compañero y periodista Pepe Luis Vázquez, que tuvo el preivilegio de reunirse con el dirigente de la Xunta dentro de la sección "Hablando sobre España".

Desde la delegación de la Xunta en Ourense, el presidente autonómico respondía a la primera pregunta del entrevistador, ¿qué es España?. "Mi país y el de 2.700.000 gallegos que forman parte de una comunidad con mucha identidad, muy orgullosa de sus raíces, conscientes de lo que somos", indicaba Rueda.

Dentro de una conversación en la que se tocaron diversos temas dentro del ámbito político, económico y social, destacó el de Cataluña, en cuanto a la estrecha relación que mantiene el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algo que a Rueda le produce indignación, pues sigue a la espera de reunirse con el mandatario desde que ganó las últimas elecciones en la comunidad.

"Salvador Illa, ahora flamante president de la Generalitat, insiste en la idea de que España es un conglomerado de naciones", le relataba el entrevistador a Rueda. "Está haciendo el discurso al que le obligan sus socios. España no es un conjunto de naciones, es una nación con comunidades autónomas con mucha identidad propia, como Galicia", respondía el presidente de la Xunta.

A la hora de hablar de naciones, y la consideración de los independentistas de proclamar naciones a las regiones de Cataluña, País Vasco y Galicia, Rueda lo tiene claro y contesta con una frase de Fraga: "La mejor forma de ser gallego es ser español y la mejor forma de ser español es ser gallego". "Eso es lo que, en mi opinión, sienten mayoritariamente los gallegos y lo que siente la gente que vota al Partido Popular".

Pepe Vázquez en el momento en el que recibe la respuesta está ágil, y considera necesario mencionar "el auge del BNG y el viraje del PSOE" en Galicia, recordando que la comunidad "sobrevive a la pulsión independentista", que podría desencadenar en un referéndum. Sin embargo, esto no es algo que preocupe exageradamente a Rueda. "Nosotros afortunadamente lo tenemos claro y con nosotros la mayoría de Galicia", indica. "El problema, y lo que les podía dar viabilidad si los gallegos no tuvieran el sentidiño que han demostrado las últimas elecciones, es la debilidad de un Partido Socialista que cada vez se desdibuja más", recalca.

A la espera de una reunión con Sánchez

Hablando sobre la reunión de los barones en septiembre para coordinar una respuesta al cupo catalán, al entrevistador le sorprende que el dirigente de la Xunta todavía no se hubiera reunido con el presidente del Gobierno desde que ganó por mayoría absoluta las elecciones autonómicas.

"Inmediatamente después de ser recibido por el Rey le pedí al presidente del Gobierno de mi país que me recibiera. Me contestó diciendo que sí, que por supuesto me recibiría, que tenía que esperar un poco. He visto después cómo ha ido a Cataluña a reunirse con el presidente de la Generalitat en funciones, cómo ha recibido al nuevo lehendakari y cómo nosotros seguimos sin ninguna noticia y cada vez que llamamos a Moncloa nos dicen que no hay noticias sobre si nos va a recibir o no", responde.

En la misma línea de la Conferencia de Presidentes, que afirma haberla pedido "hace meses", Rueda le recuerda a Sánchez que "está obligado por ley a convocarla". "Me parece increíble que tengamos que ir a los tribunales para obligarle a cumplir la ley. No quiere reunirse ahora porque tendría que dar la cara y explicarnos por qué está privilegiando a una comunidad a costa de perjudicar a las demás", señala.

Mientras el entrevistador le habla de una reunión en septiembre, Rueda responde que no hay "ninguna convocatoria formal". "A día de hoy no está convocada la Conferencia de Presidentes, insisto, incumpliendo la ley. Y es muy triste que vaya a tener que ser un juez el que le obligue al presidente del Gobierno a cumplir la ley", reitera.

El bilingüismo

"En una comunidad como Galicia, Cataluña o el País Vasco, el bilingüismo cordial en qué se traduce", pregunta el entrevistador, cambiando de tema. "Conocimiento de los dos idiomas. Hay que favorecer el conocimiento del gallego, que es nuestra lengua propia. Y libertad para utilizar el que cada uno estime conveniente. Es tan sencillo como eso. Usted, si va por Galicia, verá zonas donde el 80% de la gente se expresa sólo en gallego. Pero si les habla en castellano, salvo que tengan una motivación ideológica, enseguida cambian al castellano. Eso es una realidad", responde.

En cuando a esto,en Baleares se está aplicando ahora un proyecto piloto para que exista libertad de elección con la lengua vehicular en los centros educativos, por lo que el periodista expone esta posibilidad también a Rueda. "Lo que está pasando en Baleares viene precisamente como reacción a lo que pasaba antes, de imposición de una sola lengua. De imposición del catalán por encima del castellano. Aquí, nunca hemos querido eso, queremos esa convivencia. Sinceramente, no creo que se dé ese problema", afirma.

Ley de extranjería

Para terminar, en los últimos meses el fenómeno migratorio fue el monotema del debate político, por lo que el debate no podía pasarse por alto. En este sentido el entrevistador apostilla que "el curso acabó con el PP tumbando una reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes". Por tanto, plantea la duda de ¿en qué punto se encuentra ahora Galicia?.

"El Gobierno lo que tiene que hacer es tener una política migratoria, que no tiene ninguna. Afortunadamente Vox es un partido residual en Galicia. Estoy orgulloso de que mis compañeros y mi partido dijeran que no podían admitir su postura. Nosotros dijimos que sí al reparto, pero de forma planificada. Es decir, acompasado con los recursos que tenemos para atenderlos", asegura.