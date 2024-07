El fenómeno de las mareas en Galicia: ¿Por qué aparcar cerca del mar es siempre una mala idea?

Una imagen vale más que mil palabras. Y la de ayer domingo, 7 de julio, que mostraba cómo el mar se había tragado un vehículo dio de que hablar (y mucho). Por muy surrealista que parezca, no es la primera vez que esto ocurre en Galicia y es que la falta de aparcamiento en los meses de verano, lleva a conductores inconscientes a aparcar en zonas nada aconsejables (e incluso prohibidas).

La rampa del puerto de Muros (A Coruña) fue el lugar elegido ayer por el conductor al que la marea alta se tragó su coche, si bien no fue el único y es que en el lugar había aparcados, al menos, otros cuatro vehículos más, pero, afortunadamente, no corrieron tan mala suerte. Antes de acceder a la rampa, hay un cartel que prohíbe el paso a personas ajenas a las actividades portuarias, pero caso omiso hicieron estos conductores.

La surrealista situación fue capturada por varias personas que transitaban por la zona y algunos no dudaron subir imágenes y vídeos a las redes sociales. El caso del usuario de X, antes Twitter, @recuncho3 es un ejemplo de otros muchos. Este mostró a sus seguidores el "antes" y "después", y aprovechó la ocasión para explicar porqué no es una buena idea aparcar ahí y recordar que la pleamar hoy lunes es a las 18:53 horas.

"Preparaos para las palomitas. Aquí tenéis al espabilado de turno. No sabe lo que son las mareas", decía en uno de los vídeos, que muestra al vehículo semi hundido, junto a unas barcas amarradas. "Así todo los días, pero no será porque no hay un cartel que pone prohibida la entrada a toda persona a las actividades portuarias", añadía.

Tirando de retranca gallega, varias personas comentaron que el verano ya había comenzado oficialmente en la Comunidad. "Antes era o posado de Ana Obregón, pero agora son os fodechinchos en Muros: queda inaugurado oficialmente o verán!", decía @oitaven, mientras que @ProtestonDon comentaba que "se creen que es como el Manzanares que no sube de caudal".

Mareas en Galicia

En las playas del Mediterráneo puedes clavar la sombrilla y colocar la toalla en la orilla sin preocuparte de las mareas, pero en Galicia la situación es muy diferente. La atracción gravitatoria que ejercen los astros que nos rodean, especialmente La Luna y el Sol, es la principal causante de las mareas, aunque otros fenómenos ocasionales, como los vientos y las lluvias, también provocan variaciones del nivel del mar.

En este sentido, la marea alta (o pleamar) es el momento en el que el mar alcanza su máxima altura, mientras que la marea baja (o bajamar) es el momento en el que el mar alcanza su mínima altura. Al día, se producen dos pleamares y dos bajamares. Para evitar un incidente como el de ayer en Muros (A Coruña), además de no aparcar en zonas restringidas, también hay portales web que muestran la predicción de las mareas.

¿Y por qué no hay mareas en el Mediterráneo? El portal web meteorológico ElTiempo.es explica que el Mediterráneo es un mar de interior, "lo que significa que es un mar cerrado cuya únicaconexión con mares exteriores es a través de los 13 km del estrecho de Gibraltar". "Debido a esta limitada comunicación, las masas de agua no pueden desplazarse rápidamente entre el Mediterráneo y otros mares. Por esta razón, en el Mediterráneo no se producen mareas".

¿Se puede recuperar un coche inundado?

El Real Automóvil Club de España (RACE) explica que la parte eléctrica es la que va a sufrir más daños, sobre todo las centralitas y la batería, si bien "es posible que el vehículo siga funcionando durante unas semanas mientras esté húmedo".

Al hilo de asunto, el asesor técnico de RACE, Antonio Manzano, comenta que "cuando hay humedad se genera una especie de polvo blanquecino, como un óxido blanco, que permite que haya cierto contacto durante un tiempo. Sin embargo, cuando se secan los circuitos es cuando deja de haber contacto y ahí llega la complicación".

Según el tipo de seguro contratado y si se considera catástrofe natural (en caso de riada, por ejemplo) o no, el Consorcio de Compensación de Seguros podría cubrir los daños. "Si no se califica como catástrofe, lo normal es que tu seguro considere el coche como siniestro y te paguen sólo el valor venal, a no ser que en tu póliza se contemplen unas condiciones específicas", dice el Real Automóvil Club de España.