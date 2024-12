Prisión provisional para los dos investigados por una estafa en una agencia de viajes de A Coruña

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional del propieatrio de una agencia de viajes de A Coruña que fue detenido este martes por estafar presuntamente a cientos de clientes. También ha decretado el ingreso en prisión provisional de su pareja. Ambos están siendo investigados por un delito de estafa después de que casi un centenar de personas denunciasen a la empresa por fraude.

La agencia de viajes A&M Tours, con sede en la avenida de Finisterre, fue el negocio elegido por decenas de personas migrantes para gestionar sus viajes de retorno a su país original con motivo de la Navidad. No obstante, muchos de ellos se llevaron una sorpresa al comprobar que o bien el billete no existía, o bien no había sido emitido.

Este martes varios agentes de la Policía Nacional se personaron en el local y detuvieron al propietario del negocio. También se realizaron registros en la tienda para tratar de determinar cuál era el modus operandi del empresario. Fue ayer miércoles cuando la Policía Nacional también detuvo a la pareja del propietario.

El caso ha causado mucho revuelo en la ciudad y en Galicia. De hecho, profesionales del sector se han visto obligados a defender su profesión y aclarar que esto es un "caso aislado" y que las compras con agencias de viajes son seguras en la mayoría de los casos.