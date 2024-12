La estación de tren de A Coruña desierta: viajeros afectados por los cortes antes de la reforma

Ni un alma en la estación de tren de A Coruña. Solo algunos usuarios desorientados: no sabían que hoy comenzaba el primer día sin trenes antes de la puesta en marcha de la nueva estación provisional. Las vías estaban vacías, con excepción de los operarios que trabajaban a contrarreloj. Tienen solo cuatro días para dejar lista la estación temporal que sustituirá a la antigua, mientras avanzan las obras de la futura intermodal.

Adif San Cristóbal tendrá una terminal provisional mientras Adif construye la intermodal de A Coruña

Así, este martes, varios usuarios se han visto afectados por los cortes de servicio debido a las obras previas para la instalación de la estación provisional. Los cortes de los servicios ferroviarios, que se prolongarán hasta el 13 de diciembre, han generado quejas, ya que los viajeros han tenido que recurrir a alternativas de transporte por carretera para continuar con sus desplazamientos.

El 14 de diciembre está previsto que entre en funcionamiento la nueva estación provisional, ubicada cerca de la actual, permitiendo que el servicio continúe mientras se completan los trabajos de la futura estación intermodal. Sin embargo, las interrupciones de servicio durante los días laborables han causado grandes inconvenientes a los usuarios, quienes consideran que las obras podrían haberse realizado en fines de semana o días festivos para minimizar los perjuicios.

Lucas García, portavoz de la Asociación de trenes de media distancia de Galicia, expresó su descontento: "Entendemos que son obras que hay que hacer y es inevitable. Lo que no entendemos es que los cortes tengan que ser en días laborables. Podían haberse hecho en días festivos o fines de semana, para que el daño fuese lo menos posible". Además, añadió que los servicios que se han establecido durante estos días de corte son insuficientes. "Por ejemplo, en la línea Ourense solo han puesto un servicio en hora punta, la primera hora de la mañana, y encima más retrasado, lo que supone llegar a Ourense con transbordos cerca de las 10:00. Los servicios son mínimos y malos", añadió.

García también señaló que, ante la escasez de opciones de transporte, muchos usuarios se han visto obligados a optar por otras vías, como el teletrabajo o el uso de vehículos privados. En el caso de Santiago, la situación es más manejable, ya que existen alternativas de transporte, pero en el caso de Ourense, "es casi imposible ir sin el tren. El coche son casi dos horas de trayecto, más los peajes y el gasoil. Es una barbaridad", expresó.

Primera jornada completa de obras e inactividad en la estación de tren de A Coruña. Desde ayer a última y hasta el sábado, las conexiones entre Santiago y Ferrol se hacen por carretera, con autobuses que pasan por la propia estación de San Cristóbal pic.twitter.com/qWiztITwP2 — Quincemil (@quincemil15000) December 10, 2024

El impacto en los viajeros no solo se limita a los que viajan habitualmente, sino que también ha afectado a turistas y viajeros ocasionales. Andrea, una viajera de Viveiro, relató su experiencia: "Tenía mi ticket para las 9:00, pero al llegar me dijeron que no había tren y que debía tomar un autobús. Lo extraño fue que mi billete estaba bien reservado para esa fecha, pero me dijeron que estaba mal". A pesar de intentar conseguir un billete de autobús, Andrea no pudo encontrar plazas disponibles, ya que todos los autobuses estaban completos. "La alternativa fue el coche privado, pero no era lo que había planeado. Hoy solo iba a viajar de manera extraordinaria, pero ahora no sé cómo afectará al resto de la semana".

A muchos los cortes les pillaron de imprevisto. Otro viajero, Sergio, comentó su sorpresa al llegar a la estación de A Coruña y encontrarse con que no había trenes disponibles. "Al principio no sabía que el corte comenzaba hoy, solo sabía que el viernes ya no habría tren. Llegué aquí y me dijeron que tenía que coger un autobús", explicó. Aunque algunos usuarios como Sergio se han enterado a última hora, la confusión y los inconvenientes continúan siendo una preocupación para muchos.

"A efectos prácticos, hemos llegado a la hora prevista y sin incidencia ninguna".

Testimonios de los primeros viajeros afectados por las obras en la estación de tren de A Coruña. Desde hoy hasta el sábado 14 de diciembre, los trayectos entre Ferrol y Santiago se harán en autobús pic.twitter.com/Ho9DoQFmfE — Quincemil (@quincemil15000) December 10, 2024

Sin billetes de autobús

Mercedes, una viajera ocasional también compartió su experiencia con Quincemil: "La última vez que vine, en septiembre, no tuve ningún problema. Hoy me sorprendió mucho al llegar y darme cuenta de que no podía entrar en la estación". Mercedes había viajado desde Madrid y, aunque sabía de los cortes, no esperaba que afectaran su trayecto. "Esta mañana pregunté en las taquillas y me dijeron que debía tomar un autobús, pero mi sobrino, que es de aquí, me avisó. Tuvimos que ir a la estación el domingo para conseguir los billetes porque no era posible hacerlo por internet". Para continuar su viaje a Madrid, Mercedes tuvo que tomar varios transbordos: "Me dijeron que debía bajar en Santiago, ir hasta Orense, hacer transbordo en Orense y, por fin, tomar el tren directo a Madrid". Todo esto, por supuesto, significaba un gran retraso. "En vez de llegar a Madrid a las 4, llegaré a las 7. La paciencia es clave en estas situaciones".

Turistas afectados por los cortes de trenes Quincemil

Julia relató cómo los cambios en su plan de viaje afectaron su día: "Vengo de estar en Madrid y me encontré con que no había tren. Nos enteramos por la prensa de que no habría trenes, así que tuvimos que tomar un autobús a Santiago y luego hacer transbordo allí para el tren a Ourense". Aunque el cambio no afectó tanto el horario de llegada, sí trastornó sus planes: "Es un trastorno para mi marido, que no lo había previsto", señaló. Julia y su compañero tomaron un autobús a las 11:20, lo que les obligó a hacer tiempo en la estación hasta la salida de su transporte.

"Sin incidencias"

Por su parte, fuentes de ADIF informaron a este medio que la jornada está discurriendo sin incidencias, que no ha habido retrasos y que el servicio de autobuses está funcionando correctamente. Además, indicaron que los trabajos en la estación se están realizando a contrarreloj, ya que solo tienen cuatro días para poner en funcionamiento la estación temporal, que será la que regirá el servicio ferroviario en A Coruña hasta la finalización de la nueva estación intermodal.

Con la puesta en marcha de la nueva estación provisional, se espera que los servicios ferroviarios se normalicen pronto. Sin embargo, los afectados por estos cortes esperan que futuras obras se planifiquen de manera más conveniente para los usuarios, minimizando las molestias y garantizando un mejor servicio.