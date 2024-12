Huelga de conserjes en A Coruña: estos serán los centros deportivos cerrados el fin de semana

Los conserjes de las instalaciones deportivas municipales de A Coruña vivirán dos nuevas jornadas de huelga este fin de semana, lo que conllevará el cierre de distintos centros. Desde el comité de empresa denuncian que el Concello no comunicó hasta última hora de este jueves los servicios mínimos establecidos y consideran que son "abusivos".

La plantilla mantiene sus protestas para reclamar el pago de un plus de polivalencia, recogido en convenio, por parte de la empresa concesionaria Ilunion Outsourcing. El cobro debía realizarse antes del 15 de agosto, pero a día de hoy todavía no lo han recibido. "No hay negociación ninguna, el Concello no se puso en contacto con nosotros y la empresa tampoco", traslada el presidente del comité de empresa, Julio Ramilo.

Es por ello, que los conserjes mantendrán los paros ya anunciados, los días 7, 8, 10, 11, 14 y 15 de diciembre. Sin embargo, Ramilo denuncia que hasta ayer a última hora no tuvieron conocimiento de los servicios mínimos para este fin de semana.

"Nos sorprendió bastante que ayer a las 18:00 horas fue cuando tuvimos conocimiento de los servicios mínimos, cuando la huelga es mañana, y hoy es festivo. De hecho, los trabajadores ya estaban siendo notificados por parte de la empresa cuando el comité de empresa y el comité de huelga eran ajenos a esta información", explica.

Asimismo, asegura que los servicios mínimos decretados son "abusivos" y van a denunciarlos. "Abren las instalaciones que les interesan por la repercusión que puede tener, y las que tienen poca actividad no las abren", señala, "por lo que nos están cortando el derecho de huelga".

Servicios mínimos decretados

En concreto, este sábado solo abrirá en horario de tarde el polideportivo de Novo Mesoiro. El resto de polideportivos de la ciudad estarán cerrados. Abrirán los campos de fútbol de Rodrigo G. Vizoso y San Pedro de Visma durante la mañana y la tarde. También abrirá en turno de mañana el Palacio de los Deportes de Riazor (estarán cerrados el polideportivo, la piscina y las salas de halterofilia y esgrima).



El domingo abrirá solo en horario de mañana y tarde el polideportivo de Los Rosales. También seguirán abiertos en horario de mañana y de tarde los campos de Rodrigo G. Vizoso y San Pedro de Visma. Mientras que el Palacio de los Deportes de Riazor solo tendrá servicio durante la mañana (estarán cerrados el polideportivo, la piscina y las salas de halterofilia y esgrima).