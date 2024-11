Dos detenidos en A Coruña por traficar con droga en la zona de O Ventorrillo y As Conchiñas

La Policía Nacional detuvo en A Coruña a un hombre y a una mujer por trapichear con drogas en O Ventorrillo y As Conchiñas (Agra do Orzán), aunque la operación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Ambos han pasado ya a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión del hombre.

La operación Madeja, efectuada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial adscrito a dicha Comisaría Provincial, comenzó tras las quejas de los veciños de los barrios en los que vivían los autores. Los residentes mostraron en más de una ocasión su malestar por el tráfico de drogas.

Precisamente, el pasado mes de marzo varios vecinos de O Ventorrillo se manifestaron para denunciar la inseguridad de la zona y alertar de que se "trapicheaba con droga". Las protestas de los residentes llevaron a los inquilinos a abandonar el inmueble objeto de las quejas, que fue precintado por el propietario.

Registro del domicilio

La Policía Nacional detuvo a una mujer y a un hombre ayer jueves como resultado de la investigación. El varón se encargaba del suministro y la venta de la sustancia estupefaciente, normalmente cocaína, a través de "pases" a compradores en las inmediaciones de su domicilio.

La mujer, por su parte, participaba con "funciones secundarias", según señala la Policía en un comunicado. Los agentes, además, registraron el domicilio, donde aprehendieron 400 gramos de droga y útiles diversos. Parte de la sustancia incautada estaba lista para su venta directa.