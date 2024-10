Oleiros (A Coruña) exige a Costas que repare la pasarela de acceso al Castillo de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Oleiros ha solicitado a la Demarcación de Costas que reponga de manera "urgente" la pasarela de acceso al castillo de Santa Cruz. El Gobierno local denuncia las "numerosas deficiencias" de la infraestructura y exige celeridad en su reparación.

El Ayuntamiento de Oleiros ha recordado a la Demarcación de Costas que la pasarela es muy utilizada por vecinos y turistas a lo largo del año, puesto que es al acceso principal al castillo de Santa Cruz. Por este motivo, la infraestructura está muy dañada, según el Gobierno local.

Según varios informes en poder del ente municipal, existiría "riesgo de caída en varios tramos" de la infraestructura. La parte que más preocupa al Ayuntamiento es la inicial, que conecta con el paseo marítimo.

"A acción do mar e o desgaste propio ocasionado polo paso do tempo son o caldo de cultivo propicio para a oxidación das estruturas, ademais da falta de area na praia porto de Santa Cruz, tantas veces reclamada polo Concello de Oleiros antes Costas do Estado", asegura el Gobierno de Oleiros en un comunicado. Acusan al Ejecutivo central de "hacer oídos sordos" a las reclamaciones del Ayuntamiento a pesar de la "imperiosa necesidad de reponer la estructura de acceso al castillo".

"Temos aquí na Coruña un xefe de Costas que fai oídos xordos ante calquera petición do Concello de Oleiros. A pasarela do castelo ten un alto risco de caer abaixo, o mar fixo un traballo moi forte e oxidáronse os ferros que a soportan. A pasarela é competencia exclusiva do Ministerio de Obras Públicas e requiriremos que se repoña dado o perigo de caída que presenta", aseveró en una comunicación remitida a los medios el alcalde, Ángel García Seoane.