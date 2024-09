Un famoso presentador de Inglaterra cuenta su odio hacia A Coruña

El polémico y popular presentador británico Jeremy Clarkson se atrevió a decir en una rueda de prensa que "La Corunna in Northern Spain is one of the worst places I have ever been", o lo que es lo mismo, "A Coruña, en el norte de España, es uno de los peores lugares en los que he estado".

El expresentador de 'Top Gear', y actualmente presentador de 'The Grand Tour' para Amazon Video, fue grabado en una ronda de preguntas posterior a la presentación del último episodio de su serie automovilística 'One For The Road'. Fue ahí cuando uno de los asistentes le preguntó por los peores lugares en los que había estado, a lo que este respondió que se trataba de A Coruña.

Este evento se llevó a cabo en su nuevo pub en Oxfordshire llamado The Farmer's Dog Pub. Los invitados pagaron 80 libras por entrada y solo había 250 disponibles. Fue exactamente en el minuto 18.55 del vídeo publicado en YouTube por sus seguidores cuando el presentador hizo mención a la ciudad herculina, "al norte de España", más concretamente en Galicia.

El presentador no ha explicado el por qué esa manía a la ciudad herculina, ni tampoco por qué motivo estuvo aquí. Tras decir esa cosa tan fea de A Coruña, siguió sin más hablando de coches y pilotos de competición.

Despedido de Top Gear por agredir al productor

Meterse un poco con A Coruña no es, ni mucho menos, lo más polémico que ha hecho en su vida este presentador. Detras de la impecable Received Pronuciation del británico se encuentra una carrera profesional con controversias. Clarkson se ha hecho millonario con su talento, pero su carácter le ha pasado factura, aunque no tanto como al productor al que mandó al hospital.

El incidente y el despido están llamativamente ausentes de la página de Clarkson en la Wikipedia, pero sigue perfectamente recogido en la hemeroteca de la BBC, la cadena que le despidió. Después de un enfado porque no había comida al llegar al hotel después de grabar, Clarkson insultó y propinó unos puñetazos al productor Oisin Tymon, partiéndole el labio y haciendo que tuviese que ir a un hospital. La pelea fue interrumpida por un testigo que frenó a Clarkson, que siguió insultando al productor.

La BBC decidió despedirle porque "se había cruzado una línea roja", y la decisión tuvo un gran revuelo nacional. Incluso el primer ministro del Reino Unido entonces, David Cameron, hizo declaraciones apoyando la decisión de la cadena pública. "El comportamiento abusivo y agresivo en el trabajo no es aceptable", había dicho el premier.

El despido por la agresión llegó después de años de polémicas por algunos comentarios xenófobos de Clarkson en el programa contra colectivos como los mexicanos y los asiáticos. Por todos estos motivos, es posible que lo que ha dicho el presentador sea recíproco, y Jeremy Clarkson sea una de las peores personas que ha estado en A Coruña.