Dos detenidos por una pelea en Someso, en A Coruña, y un policía herido en un arresto

Este domingo, la Policía Local de A Coruña acudía hasta el barrio de Someso tras recibir aviso de una pelea con varias personas implicadas. Concretamente, tuvo lugar en la calle José Pascual López-Cortón y se saldó con dos personas detenidas por agredir a una tercera, pasando ambas a disposición judicial, según fuentes próximas a la investigación.

Un agente herido durante una detención

Durante la noche del pasado miércoles, tuvieron lugar en A Coruña tres robos con fuerza, dos en locales de San Andrés y otro en la zona del Papagayo. El sospechoso fue localizado poco después en la zona de Cuatro Caminos, donde la Policía Nacional procedió a su detención.

A la hora de reducirlo, durante el forcejeo, el detenido cayó encima de la pierna de uno de los agentes que estaban interviniendo, resultando en una fractura de peroné del policía.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha comunicado que se personará como acusación particular contra el procesado durante el juicio para defender al agente lesionado a través del abogado del sindicato. La reclamación de daños corporales y la personación como acusación particular entran dentro de los servicios gratuitos del SUP para sus afiliados. Desde el sindicato hacen referencia a este caso para hacer hincapié en que se les catalogue como profesión de riesgo.