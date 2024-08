Abierto el plazo de inscripción en A Coruña para el programa Lecer Educativo del curso 2024-2025

El Concello de A Coruña abrió esta semana el plazo de inscripción en el programa Lecer Educativo, una iniciativa de actividades complementarias para niños y niñas matriculadas en los centros públicos e impulsado por el Gobierno local a través del plan Coruña Educa, que a su vez está gestionado por la Federación de ANPA de centros públicos de A Coruña.

El objetivo de este programa es promover un desarrollo integral en la infancia y en la juventud, abarcando tanto el aspecto físico como el cultural y el socioemocional. El juego y la diversión serán fundamentales al tratarse de actividades de tiempo libre. Para el próximo curso 2024/2025 habrá cuatro programas diferentes: Cóxegas, Deporte no Centro, Arte y Cultura no Centro e Idiomas no Centro. La inscripción para los distintos programas puede realizarse en www.fedapascoruna.org.

El programa Coxegas, cuya inscripción está abierta hasta el 3 de septiembre, ofrece una solución para la conciliación familiar y laboral en el propio centro educativo a lo largo de tres semanas en el mes de septiembre. La rapazada disfrutará de juegos, deportes y actividades lúdicas participando en una emocionante aventura donde se promueven hábitos y normas de convivencia y el fomento el desarrollo cognitivo, psicomotor y social.

Deporte no Centro, por su parte, promueve el poder del deporte para el desarrollo completo de la juventud, ya que no solo promueve la actividad física, sino que también enseña valores y habilidades fundamentales. Los objetivos principales son el disfrute, la participación inclusiva, los hábitos saludables, el desarrollo de habilidades y el uso positivo del tiempo libre. La metodología activa garantiza que todo el alumnado esté cómodo y disfrute plenamente de las actividades, independientemente de su nivel. La inscripción está abierta hasta el 15 de septiembre.

Por otra parte, Arte y Cultura no Centro ofrece una experiencia educativa que complementa la jornada escolar de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral a través de actividades artísticas y culturales en un entorno lúdico. La inscripción está abierta hasta el 15 de septiembre.

Por último, Idiomas no Centro es una propuesta de ocio centrada en el aprendizaje de inglés y francés de forma divertida. El programa se distingue por ser una actividad complementaria con un enfoque lúdico, donde los estudiantes participan activamente. Se adaptan las actividades a los intereses de los alumnos, con un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades comunicativas prácticas para la vida cotidiana. El período de inscripción está abierto hasta el 15 de septiembre.

Estos últimos tres programas se desarrollarán durante el curso escolar, entre el 2 de octubre de 2024 y el 20 de junio de 2025, excepto en los períodos vacacionales. Toda la información de cada uno de los programas y las condiciones generales de participación se pueden consultar en el siguiente enlace.