El Concello de A Coruña acometerá la renovación de la pista multideporte de Santa Margarita

El Concello de A Coruña iniciará en los próximos días los trabajos de renovación integral del césped artificial de la pista multideporte de Santa Margarita, una de las principales infraestructuras de ocio existentes en el parque, habilitada para practicar fútbol en espacios reducidos y también baloncesto.

Atendiendo a las solicitudes de los usuarios habituales de la pista, se acometerá el relevo de la superficie de juego, donde los informes técnicos municipales apuntan a la erosión experimentada en el tapete de césped artificial por su exposición a las inclemencias meteorológicas, el paso del tiempo y también por su uso diario.

"A liña de acción do Concello é seguir apostando por ampliar as dotacións públicas nos barrios, para o desfrute e lecer da veciñanza, e tamén por mellorar as xa existentes. Isto inclúe os espazos deportivos, porque entendemos que son fundamentais para promover a práctica deportiva ao aire libre e tamén o fomento dos hábitos saudables", apuntó la concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz.

De esta forma, el Gobierno local avanza en su plan de continuidad para mejorar las diversas infraestructuras deportivas de los barrios de A Coruña, una hoja de ruta que, en este año, ya supuso mejoras en la pista de fútbol Cruyff Court de Novo Mesoiro, donde se renovó el tapete de césped artificial y también se instalaron nuevas luminarias en el entorno de la instalación.

A esto se suman cuatro recientes licitaciones: la primera, la reforma del campo de fútbol número 1 de la Cidade Deportiva da Torre - Arsenio Iglesias, una intervención en la que se llevará a cabo una inversión de 419.000 euros; las obras de construcción del área infantil y la pista multideporte da Silva, intervenciones a las que se destinan otros 345.000 euros; el plan de mejoras en el campo de fútbol

Víctor Fernández Alonso, la Leyma, donde se invertirán 450.000 euros; y las obras para crear la nueva pista multideporte de los Rosales, a la que el Ayuntamiento destinará una partida de 250.000 euros.