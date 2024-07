Comienzan las obras de urbanización del Sector 2 de Visma en A Coruña

Esta semana darán comienzo las obras de urbanización del Sector 2 de Visma, que se desarrollarán en paralelo a la construcción de edificios de uso residencial de un ámbito en el que se prevén casi 3.600 viviendas antes del año 2030, de las que una cuarta parte serán de protección oficial.

Tal y como se aprobó a finales de diciembre del año pasado, la urbanización sumará un total de casi 90.000 metros cuadrados, en el que se habilitarán espacios públicos en los que se crearán nuevas zonas verdes, áreas de ocio y también de juego. Entre las superficies que se acondicionarán para el uso y ocio de las vecinas y vecinos se prevé un gran parque entre la calle Alcalde Jaime Hervada y el borde de la Tercera Ronda.

A esto se sumarán, además, 86.000 metros cuadrados de viario, sendas peatonales y de carril bici, que se añadirán al barrio una vez finalicen las obras de urbanización del Sector 2, junto con los casi 50.000 más reservados para equipaciones municipales.

En este sentido, a lo largo de estos días, la junta promotora comenzará con los movimientos de tierras precisos para la ejecución de los trabajos. Durante la primera fase de las obras, la mayor parte del terreno frente al Ágora que tiene uso como aparcamiento mantendrá dicha función, salvo un 30% que es imprescindible para el acceso y ejecución de las obras de urbanización. En el 2025, cuando sea necesario ocupar ese espacio, la Xunta promotora habilitará otro espacio de estacionamiento.

Cuando finalicen las obras de urbanización se habrán creado 1.786 nuevas plazas de estacionamiento en superficie, además de 287 en un nuevo aparcamiento público municipal.

"O de Visma é un proxecto estratéxico para o Goberno de Inés Rey. Significará a creación dun novo barrio da cidade despois do impulso que está recibindo Xuxán, e suporá máis de 3.500 vivendas que forman parte do Plan Estratéxico de Vivenda 2025-2030. O obxectivo é que ao longo do ano 2027 se poidan entregar as primeiras", explicó el conselleiro de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage.

Respecto a esto, Lage recordó que en septiembre de 2023 se constituyó el grupo de trabajo asociado al desarrollo de Visma, donde participan diferentes servicios municipales, concejales, técnicos, los representantes de la Xunta de Propietarios y asesores legales de los promotores para agilizar la tramitación y darle la mayor seguridad posible a cada trámite.

"O obxecto de ter constituído este grupo de traballo foi darlle un impulso definitivo a este proxecto para que poida ver a luz durante o ano 2027. O primeiro paso relevante prodúcese en decembro de 2023 coa aprobación en Xunta de Goberno Local da licencia para a urbanización dos terreos”, expuso Lage refiriéndose a este proyecto en el que el ejecutivo local lleva trabajando cuatro años para permitir su materialización.