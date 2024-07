Suben las temperaturas en A Coruña en una jornada que anuncia lluvias

Un verano de lo más atípico en A Coruña. Si no llueve, hace frío, y si no hace frío, llueve. Son muchos los coruñeses que no han podido disfrutar de un solo día de playa en lo que va de estación. Y a medida que avanza el mes de julio, parece que la cosa no mejora: para los próximos días se estiman lluvias.

A pesar de que para la jornada de este lunes los termómetros prometen alcanzar los 24 grados, la sensación de bochorno tan solo será un síntoma de la aparición de chuascos en la ciudad herculina. Según la predicción de MeteoGalicia, el día de hoy se mantendrá nublado, a la espera de que entrada la noche lleguen las precipitaciones.

La situación se repetirá el martes y miércoles, aunque con una leve bajada del mercurio, las temperaturas se mantendrán entre los 21 y 22 grados de máxima, acompañadas de humedad y cielos encapotados.