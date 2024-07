Conoce a tus artistas favoritos del Atlantic Pride de A Coruña: Quincemil sortea 4 meet&greets

El Atlantic Pride está a punto de comenzar en A Coruña. Será una semana llena de conciertos en diferentes espacios de la ciudad, como la Fundación Luis Seoane, la plaza de Pontevedra y los Jardines de Méndez Núñez, a los que hay que sumar las After Party que tendrán lugar en Playa Club.

Eris Mackenzie será el encargado de dar el pistoletazo de salida mañana domingo, 7 de julio, al festival por la diversidad, la libertad y la inclusión. Como en ediciones anteriores, el Atlantic Pride es totalmente gratuito, si bien en Quincemil queremos que este año lo disfrutes al máximo y por eso, vamos a sortear cuatro meet&greets para que conozcas a tus artistas favoritos.

Los sorteos se realizarán a través de nuestra cuenta oficial de Instagram (@quincemil15000) y cada uno durará 24 horas, por lo que es muy importante que permanezcas atentos a nuestras redes sociales si quieres conocer y hablar en persona con Vengaboys. El grupo de eurodance de los Países Bajos aterrizará en unos días en A Coruña para repasar algunos de sus mejores temas, como Shalala Lala, Up&Down, We're going to Ibiza y We like to party, entre otros.

También tendrás la oportunidad de compartir unos minutos con Luna Ki, cantante hispano-cubana conocida por participar en el Benidorm Fest 2022; con Mondra, el artista gallego que recorrerá este verano buena parte de la Comunidad con su gira 'Folia das Ardentes', y con Raúl, extriunfito y conocido por grandes éxitos, como Sueño su boca y Baila.

En definitiva, si quieres descubrir cómo es el día a día de tus artistas favoritos, recuerda permanecer atento a nuestro perfil de Instagram (@quincemil15000) para participar en los sorteos que celebraremos cada 24 horas. ¡Suerte!