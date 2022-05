Treinta mil rosas, claveles rojos y amarillos, un coro de 300 voces y todas las campanas de las iglesias de la ciudad sonando al unísono fueron sólo algunos detalles del enlace que se celebró hace hoy 60 años en Atenas, una boda "preciosa y fastuosa" y "al estilo de las viejas cortes europeas", contaron las crónicas.

Los novios: dos miembros de la realeza que ni eran reyes ni se sabía si lo serían algún día. Por un lado, Juan Carlos de Borbón (1938), nieto del último rey de España antes de que se instaurara la República, Alfonso XIII; por el otro, Sofía Schleswig-Holstein Sonderburg Glücksburg (1938), hija del rey Pablo de Grecia. En España, siempre se han omitido los complicados apellidos de Sofía, que es "de Grecia" para todos.

Seis décadas después de aquella boda de cuento de hadas, los dos protagonistas viven a más de 5.000 kilómetros y en distintos continentes, aunque siguen estando formalmente casados. Seguro que si alguien, aquel 14 de mayo de 1962, les hubiera preguntado qué sería de sus vidas 60 años después es lo último que hubieran respondido. No es lo único que les ha pasado en este tiempo que jamás hubieran podido imaginar. EL ESPAÑOL | Porfolio ha encapsulado 60 casos, uno por cada año.

1. Que Franco moriría 13 años después como dictador

La dictadura en España estaba más asentada que nunca en 1962. Las penurias de la posguerra habían pasado a la historia y se hablaba incluso de un milagro económico, en parte propiciado por el Gobierno de tecnócratas -muchos del Opus Dei- que había escogido el dictador desde finales de la década de 1950. Así, aunque la lógica podría permitir predecirlo, en ese momento la democracia en España no era sino una entelequia. El cambio tardaría todavía 15 años en llegar, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, que ganaría Adolfo Suárez. Cuando Juan Carlos y Sofía se casaron, el joven político ya trabajaba en Presidencia del Gobierno, como jefe de la Inspección de Planes Provinciales en la Comisaría del Plan de Desarrollo. Franco moriría en la cama como jefe de Estado el 20 de noviembre de 1975.

Franco con su Gobierno de tecnócratas, la mayoría del Opus Dei.

2. Que Grecia aboliría la monarquía en 11 años

Mientras el país donde residía el novio había vivido el exilio de su último rey -Alfonso XIII- en 1931, tras la proclamación de la Segunda República, en Grecia, el país de la novia y escenario de la boda, el proceso había sido a la inversa. Tras dos exilios de la Familia Real griega y el ascenso inesperado al trono de Pablo de Grecia -padre de Sofía-, la monarquía griega vivía un momento dulce. Nadie se imaginaba entonces que la junta militar que gobernó el país tras un golpe de Estado pocos años después -en 1967- destituiría al rey Costantino -hermano de Sofía- y proclamaría la república en Grecia el 1 de junio de 1973. Los griegos ratificarían esa forma del Gobierno en un referéndum un año después. Curiosamente, el rey destituido apoyó el llamado Golpe de los coroneles, que le premiaron mandándolo al exilio. Quizás su cuñado, Juan Carlos I, se acordaría de esa mala decisión cuando fue testigo del golpe de Estado del teniente coronel Tejero en España en 1981.

3. Que Sofía dejaría de comer carne en dos años

El golpe de Estado de Grecia de 1967 pilló al país con un rey inexperto: Constantino, el hermano de Sofía, que había accedido al trono con sólo 24 años. La razón fue la inesperada muerte de su padre a los 62 años el 6 de marzo de 1964, por un cáncer de estómago diagnosticado muy tarde. Su hija Sofía le acompañó en su terrible agonía -dicen que no quería tomar calmantes- y le hizo una promesa en el lecho de muerte: no volver a comer carne. Así, la mujer de Juan Carlos de Borbón se convertiría en vegetariana sólo dos años después de su boda.

4. Que su hija Elena se olvidaría de pedir permiso en su boda

Como cuenta la periodista Pilar Urbano en La reina (Plaza & Janés, 1996), en un momento de la boda entre Juan Carlos Y Sofía, se vio como el novio le daba un pañuelo a la novia para que se enjugara las lágrimas. Pero la contrayente no lloraba de emoción; se dio cuenta de que se le había olvidado pedir permiso a los reyes (sus padres) para casarse. "Es un protocolo de respuesta consabida, pero es una tradición [...] Se me fue... Y me dio mucha pena porque, cuando caí en la cuenta, ya era tarde", contó cuando ya era reina consorte de España. Lo que seguro que no se imaginaba cuando recogió ese pañuelo de Juan Carlos es que la historia se repetiría casi 33 años después, cuando le pasara lo mismo a su hija mayor. La infanta Elena olvidó pedir permiso a su padre con un gesto -como establece el protocolo- en su boda con Jaime de Marichalar. Fue el 18 de marzo de 1995.

Boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, en 1995.

5. Que Juan Carlos sería bueno haciendo maletas

En el mismo libro de Pilar Urbano, Sofía confiesa que durante su luna de miel descubrió esta curiosa cualidad de su reciente marido. "Me parecía un tormento tener que andar haciendo maletas en cada nuevo lugar. Pero Juanito era muy bueno, y me las hacía él. Sí, ¡era, y es, un manitas haciendo maletas! Durante el viaje de novios él se encargó también de mi equipaje. Pero después… ¡ya nunca más! ¡¡Lógico!!", relata.

6. Que su primera casa sería en Portugal y prestada

Cuando Juan Carlos y Sofía se casaron el 14 de mayo de 1962 no tenían ni idea de dónde vivirían. De hecho, su primera residencia no fue la definitiva. En septiembre de 1962, tras la luna de miel, los recién casados regresaron a Estoril. Se alojaron en la Carpe Diem, "una casita monísima, aunque pequeñísima", recordaba Sofía. En ella no podían clavar ni una chincheta, porque no la habían comprado ni alquilado: era prestada.

7. Que su primer viaje juntos a España sería a Cataluña

Visita al Vallés de los príncipes Juan Carlos y Sofía.

Viviendo en Estoril, la pareja propuso visitar España como príncipes juntos por primera vez -aunque habían pasado por Madrid al inicio de la luna de miel-. Se decidió que el destino sería Cataluña, donde había habido unas importantes inundaciones. Fueron a Tarragona, a Tortosa, a Hospitalet del Llobregat, y a toda la zona del Vallés damnificada.

8. Que tardarían 9 meses en trasladarse a vivir a España

La residencia en Portugal de los recién casados duró unos meses. No fue hasta febrero de 1963 que consiguieron vivir en España. Se trasladaron directamente al Palacio de la Zarzuela, que había sido rehabilitado durante el año anterior.

9. Que don Juan de Borbón no reinaría

"En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos dinásticos como Rey de España a mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el rey don Juan Carlos I. ¡Majestad, por España, todo por España, viva España, viva el rey!". Así concluyó el discurso de renuncia de don Juan de Borbón a los derechos dinásticos que le correspondían por ser el hijo del anterior rey de España, Alfonso XIII. Lo escenificó en un emotivo acto en el que acabó cuadrándose ante su hijo, el 14 de mayo de 1977.

10. Que Sofía nunca tendría amigas

No se trata de una crítica ni de un chascarrillo. La propia Sofía se lo reconoció a Pilar Urbano y no parece que sea algo que la apene. Lo que dice tener son "amistades", término que considera muy diferente al primero. Tampoco tiene, dice, confidentes. Quizás su mejor amiga ha sido y es su hermana Irene, que vive en Zarzuela.

11. Que tendrían problemas con 'royals' en 1975

A la boda celebrada en Atenas asistieron 143 invitados de 27 monarquías del mundo. Ante eso, ¿cómo podrían imaginar Juan Carlos y Sofía que algunos miembros de esas mismas familias se negarían a visitar España en 1975 por considerar a Juan Carlos sucesor de un dictador? Es lo que ocurrió con la familia real danesa, aunque se cree que fue más por presión política -de su país- que por sus propias convicciones.

12. Que la reina Victoria Eugenia volvería a España

La esposa de Alfonso XIII marchó al exilio en 1931 y sólo volvió una vez a España antes de morir. Lo hizo antes de que se restaurara la Monarquía y fue con motivo del bautizo de su bisnieto Felipe, de quien fue madrina. El evento, celebrado en Zarzuela el 8 de febrero de 1968, contó con la presencia de Franco y de su enemigo D. Juan de Borbón. En ese momento, todavía no se sabía si la monarquía iba a volver a España y dicen que la reina Victoria Eugenia le espetó al dictador: "General, esta será seguramente la última vez que nos veremos en la vida. Quiero pedirle una cosa: designe ya sucesor; tiene ya tres, el padre, el hijo y el nieto. Hágalo en vida; si no, no habrá rey".

La reina Victoria Eugenia con su bisnieto Felipe en su bautizo. Detrás, Juan de Borbón.

13. Que sus hijos estudiarían en colegios normales

La educación de los dos contrayentes en la boda celebrada en 1962 distó mucho de ser la de un niño normal. Sofía se educó primero con institutrices y luego en internados y Juan Carlos acudió también a un internado y, al trasladarse a España, se educó en la finca las Jarillas, en Madrid, en una especie de colegio ad hoc con 8 alumnos seleccionados de familias nobles y pudientes. Así, quizás pensaron en aquel mayo del 62 que el destino de sus hijos sería similar, pero no. Las infantas Elena y Cristina acudirían al colegio Nuestra Señora del Camino y el príncipe Felipe al Santa María de los Rosales. No es que estudiaran en colegios públicos, pero tampoco lo hicieron como sus progenitores.

14. Que el hombre visitaría la Luna

Aunque la carrera espacial era ya un hecho cuando Juan Carlos y Sofía se casaron, seguro que no imaginaban que sólo 7 años después el hombre pondría un pie en la Luna. Como el resto de los españoles, ese 19 de julio de 1969 se mantuvieron pegados al televisor. En una visita posterior a EEUU, en 1971, Juan Carlos tuvo la oportunidad de ver el lanzamiento del Apolo 14 desde cabo Cañaveral. Antes, habían conocido a los astronautas que pisaron la Luna por primera vez durante la gira que estos hicieron por Europa en otoño de 1969. En la serie The Crown se narra un encuentro similar que tuvieron los astronautas con los reyes británicos.

15. Que Franco nombraría a Juan Carlos sucesor

El destino de la Monarquía en España era toda una incógnita cuando Juan Carlos y Sofía se casaron. Tendrían que esperar 7 años, al 22 de julio de 1969, para que Franco decidiera designar a Juan Carlos como su sucesor en la Jefatura del Estado con título de Rey, conforme a las Leyes Fundamentales del Régimen.

16. Que Juan Carlos y su padre se dejarían de hablar

Fue precisamente después de esta designación de 1969 cuando, según ha declarado la reina, se produjo un importante distanciamiento entre Juan Carlos y su padre, Juan de Borbón. Aunque fue Franco el que tomó la decisión de designar como heredero a su hijo Juan Carlos, a don Juan no le sentó bien y estuvo varios meses sin hablarse con el que en principio iba a ser rey sólo después de la muerte del dictador.

17. Que ETA mataría a Carrero Blanco

Cuando Sofía y Juan Carlos se casaron no imaginaban que en España habría una lacra en forma de banda terrorista que acabaría matando a 853 personas. Se dice que los ya designados herederos a título de rey no tenían ningún problema con el presidente del Gobierno nombrado por Franco, su sucesor político Carrero Blanco. Él fue una de las primeras víctimas conocidas de la banda terrorista ETA -el 20 de diciembre de 1973- y es imposible saber cuándo y cómo se habría producido la llegada al trono de Juan Carlos de haber vivido el almirante.

Escenario del crimen de Carrero Blanco en la calle Claudio Coello de Madrid.

18. Que Sofía 'cazaría' a Juan Carlos siendo infiel

Son muchas las anécdotas en torno a las cazadas de Sofía a su marido cometiendo infidelidades. Una de las más conocidas se produjo en enero de 1976 cuando, se dice, Sofía decidió darle una sorpresa al rey que cazaba en Toledo y se alojaba allí en una finca. Lo que se encontró fue a su marido con una mujer de la que no ha trascendido el nombre. El periódico Corriere de la Sera publicó por su parte que el rey tiró por la borda a una modelo con la que compartía barco en Palma de Mallorca cuando sus escoltas le avisaron de que Sofía iba a visitar el barco.

19. Que Sofía se 'escaparía' a India para no volver

Tras encontrarse a Juan Carlos con una mujer en la finca de Toledo, Sofía tomó una decisión drástica: marcharse con sus tres hijos a India, donde residía su madre. Se dice que su intención era acabar con el matrimonio y no volver, pero la convencieron para que no lo hiciera. Finalmente, el viaje se vendió como una visita normal Sofía a su madre, la reina Federica, que residía en la ciudad india de Madrás.

20. Que Juan Carlos tendría una relación con una 'vedette'

Bárbara Rey.

Quizás a partir de ese episodio, Sofía se hizo a la idea de que su marido no le iba a ser fiel, pero seguramente no imaginaría con quién se relacionaría. De las muchísimas amantes que se dice ha tenido Juan Carlos destaca la vedette Bárbara Rey. La artista recibió dinero de los fondos reservados por ocultar su relación con Juan Carlos y el partido Compromís pidió su comparecencia en el Senado en diciembre de 2021, que finalmente fue rechazada. Anteriormente, Bárbara Rey contó cómo le cocinaba paella a Juan Carlos en el programa Sálvame y se llegó a decir que le gustaba comerse el arroz en su escote.

21. Que Juan Carlos se enamoraría en Mallorca

Una cosa son las infidelidades y otra el amor. Cuando Juan Carlos le dio el "sí" a Sofía en Atenas seguramente no esperaría (ni ella) que unos 25 años después el novio se volvería a enamorar, aunque no de la novia. Lo hizo de una decoradora miembro de la alta sociedad mallorquina, Marta Gayá. Fue tal la intensidad de su amor que, por primera vez, el Rey dejó de cumplir con sus funciones faltando, por ejemplo, a la firma del nombramiento de un nuevo ministro. Prefirió estar en Suiza con su amante. A pesar de los esfuerzos del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, la indiscreción de la pareja hizo que la noticia saliera en dos medios serios: el diario El Mundo y la revista Época. Esa misma indiscreción le valió el cese al secretario general de la Casa, José Joaquín Puig de la Bellacasa, que se atrevió a reprender a Juan Carlos por su comportamiento indecoroso y fue cesado en diciembre de 1990.

22. Que a Juan Carlos le 'cazaría' una alemana

Se llama Corinna zu Sayn-Wittgenstein y probablemente ha sido la mujer más cercana a la desestabilización de la corona en España. Juan Carlos la conoció en 2004 en una cacería en Ciudad Real y comenzó una relación con ella en la que acabó cediéndole 65 millones de euros que todo parece indicar provenían de una comisión que cobró el rey de Arabia Saudí por la construcción del AVE a La Meca. La relación acabó mal y Corinna Larsen (su nombre de soltera) acabó demandándole por acoso el 27 de julio de 2021, en un proceso que sigue abierto en Reino Unido. La indiscreta alemana habló con el comisario Villarejo y la grabación de esas conversaciones ha hecho que salgan a la luz intimidades de los reyes que les hubieran hecho temblar de saberlas aquel feliz día del 14 de mayo de 1962.

23. Que un elefante le 'caería' encima a Juan Carlos

Seguramente durante su luna de miel Juan Carlos y Sofía vieron elefantes, ya que estuvieron en India y otros países donde este animal es habitual. Lo que seguramente no imaginarían es que la caza de uno de ellos propiciaría la caída en desgracia de Juan Carlos. El ya rey viajó a Botsuana con su amante con este fin y sufrió una caída que le provocó la rotura de cadera el 13 de abril de 2012. Fue el principio del fin al descubrirse el pastel.

El Rey, junto al director de Rann Safaris, con el que cazó un elefante en Botsuana.

24. Que el Partido Comunista volvería a ser legal

Cuando Juan Carlos y Sofía se casaron el Partido Comunista era totalmente ilegal en España, pero tras la muerte de Franco se asumió que tendría que volver a ser legal. Conseguirlo no fue fácil y pasaba porque Santiago Carillo aceptara la bandera rojigualda y a la Monarquía. Se logró el 9 de abril de 1977, Sábado Santo de aquel año. Aunque Juan Carlos se quitó de en medio en la fecha del anuncio, se cree que jugó un papel determinante en la legalización.

25. Que acusarían a Juan Carlos de apoyar el golpe de Estado

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero entró en el Congreso de los Diputados para llevar a cabo un golpe de Estado que finalmente fracasó. Son muchas las incógnitas que siguen sin desvelarse en la actualidad, como quién era verdaderamente el elefante blanco aludido por los golpistas. La sombra de que Juan Carlos I estaba informado previamente de la asonada militar se ha mantenido durante estos años, aunque fuera él quien formalmente desactivó el golpe. En el podcast X-Rey se dice que los rebeldes consideraron que el rey los apoyaba por su tendencia a Borbonear -decir a todo el mundo lo que quiere oír-.

26. Que Juan Carlos daría un discurso clave contra el golpe

Cuando se casaron, ni Juan Carlos ni Sofía imaginarían seguramente que el primero se vería envuelto en acusaciones de apoyar un golpe de Estado en España menos de cuatro años después de la reinstauración de la democracia. Pero seguro que tampoco pasaba por su mente que, al mismo tiempo, el papel del ya rey sería determinante para que el golpe fracasara. En ello tuvo mucho que ver el discurso televisado que pronunció el rey desde Zarzuela a la una y cuarto de la madrugada, ya el 24 de febrero de 1981. "La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum", dijo.

Discurso de Juan Carlos I el 23 F

27. Que los regalos a los reyes estarían mal vistos

Esa boda de ensueño que se vivió hace 60 años en Atenas vino acompañada de numerosos regalos, incluyendo una embarcación deportiva, que fue el obsequio de los príncipes Rainiero y Gracia de Mónaco. Hicieron falta tres salas para acoger todos los presentes así que, ¿cómo iban a imaginar Juan Carlos y Sofía que, con los años, estaría mal visto que los monarcas recibieran regalos? Pero así fue. Entre los regalos escandalosos recibidos por Juan Carlos destaca un Porsche 959 de un grupo de empresarios, encabezados por Javier de la Rosa, valorado en 24,5 millones de pesetas. Con él sufrió un accidente el 27 de diciembre de 1990 cuando viajaba con la infanta Cristina a los Pirineos. Los coches son una de las grandes debilidades de Juan Carlos. Se dice que ha llegado a tener hasta 100 vehículos de lujo y que necesitaba un hangar específico para guardarlos en el recinto palaciego.

28. Que Juan Carlos tendría que dar ejemplo de austeridad

El 16 de mayo de 2013, el todavía rey Juan Carlos I renunció al uso del yate Fortuna, una embarcación regalada por 25 empresarios mallorquines y que sustituía a un barco anterior con el mismo nombre, regalado por el rey Fahd de Arabia Saudí en 1979. El último Fortuna costó el equivalente en pesetas a 18 millones de euros.

29. Que la Casa Real compraría una máquina de contar dinero

Según una resolución de la vicesecretaria general de la Presidencia del Gobierno en respuesta a una solicitud de información pública, la Casa de SM el Rey adquirió una "máquina contadora cajero", un aparato que sirve para contar dinero, por 665,95 euros el 21 de diciembre de 2015. En este momento, Juan Carlos ya no reinaba, pero Corina Larssen le acusó de tener otro aparato similar cuando todavía era rey. Lo hizo en las conversaciones grabadas con el comisario Villarejo. "El dinero está en Zarzuela, en su piscina, tiene una máquina para contar dinero. Lo he visto con mis propios ojos. Se pone como un niño... Yo no entiendo las operaciones que hacen, peligrosísimas", dijo la princesa, en una acusación inverosímil donde las haya.

30. Que fotografiarían a Juan Carlos desnudo

Quien le hubiera dicho a la enamorada Sofía que se casó en Atenas hace este 14 de mayo 60 años que a su marido le fotografiarían desnudo en la cubierta de su yate casi 30 años después. Así sucedió, aunque no fue fácil para los paparazi vender las imágenes, que salieron a la luz en 1995 en la centenaria revista italiana Novella 2000. Cuando el Rey supo que le habían fotografiado así dijo: "Quien tenga valor, que las publique". Nada que ver con la famosa fotografía desnuda de su abuelo Alfonso XIII, que éste se hizo tomar a propósito por el fotógrafo Campúa en junio de 1922.

31. Que Sofía recibiría a su 'enemigo'

Sofía de Grecia estaba visitando a su familia cuando los coroneles tomaron el poder en Grecia. Seguramente en su boda ni imaginaría que esto iba a pasar, pero, menos aún, que tendría que recibir como reina a uno de los mayores enemigos de su hermano Constantino, Konstatinos Karamanlis. El 8 de octubre de 1984, el entonces primer ministro griego acudió a Madrid en visita oficial y los reyes le recibieron. La familia real griega le consideraba un traidor y la reina Sofía se lo demostró sin dejar de ejercer su papel de anfitriona. Cuando Karamanlis le preguntó cómo estaba su hermano, ella respondió: "Señor presidente, yo soy la reina de España. No me hable usted de problemas internos de Grecia".

32. Que Juan Carlos se llevaría muy bien con Felipe González

No llegó a ser aparentemente tan amigo como Adolfo Suárez, pero Juan Carlos tuvo relaciones muy cordiales con el primer presidente socialista de España desde la reinstauración de la Monarquía, Felipe González, que gobernó el país entre 1982 y 1996. El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, declaró en una entrevista: "Juan Carlos protegía la impunidad del terrorismo de Estado y la corrupción en torno a Felipe y Felipe miraba para otro lado en relación a la corrupción económica y a las andanzas personales de Juan Carlos". Más allá de eso, la sintonía personal era evidente cuando estaban juntos y, de hecho, Felipe González ha pedido públicamente el regreso a España del rey emérito desde su autoexilio en Abu Dabi.

33. Que Juan Carlos sería amigo de corruptos

No son pocas las amistades de Juan Carlos que han acabado condenadas por corrupción, también acusadas del mismo delito. Entre ellas, se puede destacar la relación del rey con el banquero Mario Conde. Se dice que Conde pagó la estancia del padre del rey, Juan de Borbón, en la costosa Clínica Universidad de Navarra, donde se trató de un cáncer y finalmente falleció el 2 de abril de 1993.

Mario Conde saluda a Juan Carlos I, en una imagen de archivo.

34. Que el padre de Felipe VI recibiría dinero de Arabia

Una cosa es recibir regalos y otra directamente comisiones. Juan Carlos recibió 65 millones de euros del rey Abdulá de Arabia Saudí el 8 de agosto de 2008, tras la concesión a un grupo de empresas españoles de las obras del AVE a La Meca. La Fiscalía no ha logrado probar la relación causa efecto, pero sí que Juan Carlos recibió el dinero. Para más INRI, el segundo beneficiario de éste sería su hijo Felipe VI, según la exclusiva que publicó The Telegraph el 14 de marzo de 2020. Felipe VI dejó constancia ante notario de que nada sabía y de que renunciaba a cualquier herencia de su padre.

35. Que tres personas dirían ser hijas de Juan Carlos

Lo de los hijos ilegítimos no es algo nuevo en las familias reales, ni siquiera en la actualidad (véase el caso de Alberto de Mónaco). Pero seguro que ni Sofía ni Juan Carlos imaginaban en aquel mayo de 1962 que a Juan Carlos le reclamarían la paternidad nada más y nada menos que tres personas: Ingrid Sartiau, Albert Solá y María Alexandre. En ninguno de los casos se ha llegado a probar.

36. Que Juan Carlos ocultaría dinero en Suiza

Según una exclusiva de EL ESPAÑOL publicada el 6 de julio de 2020, Juan Carlos I encargó en Zarzuela "crear una estructura" para ocultar dinero en Suiza. En el artículo se explica que el emérito encargó en 2008 a Fasana y Canonica crear desde Panamá una estructura financiera en Suiza, la fundación Lucum, que le permitiera ocultar de la Hacienda española una "importante donación" que iba a recibir del rey saudí.

37. Que Juan Carlos sería investigado por la Fiscalía

El 2 de marzo de 2022 la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la investigación a Juan Carlos I, pese a constatar numerosas irregularidades fiscales. Detrás de esta noticia está la que jamás hubieran imaginado ni el emérito ni su mujer cuando se casaron: que el primero sería investigado por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias.

38. Que Juan Carlos pediría perdón a los españoles

¿El rey pidiendo perdón a sus súbditos en lugar de concediendo el perdón real? Si les dicen eso a Sofía y Juan Carlos durante su boda, les pinchan y no sangran. Pero así sucedió el 18 de abril de 2012. Tras su caída en Botsuana y posterior operación en España, el día que le dieron de alta, el rey y jefe del Estado se humilló ante los españoles con su "perdón" y su "no volverá a suceder".

El rey Juan Carlos I saliendo del Hospital San José. EFE

39. Que Juan Carlos abdicaría

La reina Sofía siempre había dicho que un rey tiene que morirse como rey. Así, Sofía nunca quiso que el rey abdicara, algo que el monarca hizo el 18 de junio de 2014, renunciando al trono en favor de su hijo Felipe. Aunque Juan Carlos no ha reinado desde entonces, se dice que tuvo una corte en el pueblo gallego de Sanxenxo, donde acudía a navegar hasta que se fue de España.

40. Que Juan Carlos se 'autoexiliaría' en Abu Dabi

Es cierto que cuando se casaron ni Juan Carlos ni Sofía tenían claro dónde iban a vivir, pero seguro que lo que no pensaban es que 58 años después lo harían separados tras el autoexilio de Juan Carlos de España a Abu Dabi. Un cambio de residencia que se dio a conocer el 3 de agosto de 2020, aunque al principio no se desveló el destino.

41. Que su hijo renunciaría a su herencia

Tras un reinado idílico y muy bien visto por los españoles, el final del mandato de Juan Carlos I fue todo lo contrario. Por esta razón, su hijo Felipe VI siempre ha querido desmarcarse y dar una imagen de ejemplaridad. Uno de los gestos más aplaudidos fue su decisión de renunciar a la herencia de su padre, anunciada el 15 de marzo de 2020, tras conocerse que era beneficiario del dinero opaco obtenido por su padre.

42. Que Felipe le quitaría 'la paga' a Juan Carlos

Normalmente, son los padres los que quitan lo que se conoce como "la paga" a los hijos, cuando estos son pequeños. En el caso de la monarquía española es justo al revés y fue Felipe VI el que decidió retirar la asignación que recibía el rey emérito Juan Carlos I del presupuesto de la Casa Real el 15 de marzo de 2020, el mismo día en que hizo pública su decisión de renunciar a la herencia que pudiera corresponderle por las cuentas que supuestamente tiene su padre en el extranjero.

43. Que ninguno de sus tres hijos se casaría con 'royals'

Aunque la reina Sofía siempre dice que se casó enamorada, también tenía claro con qué tipo de hombre debía contraer matrimonio. Un plebeyo no era opción, al menos en principio. Así, no sería raro que a Sofía y Juan Carlos les hubiera sorprendido saber en 1962 que ninguno de sus hijos seguiría su camino y que los tres se casarían con personas ajenas a la realeza. Elena, la primogénita, lo hizo con Jaime de Marichalar, hijo de familia noble pero no real, el 18 de marzo de 1995. Su segunda hija, Cristina, se casaría con un jugador profesional de balonmano, Iñaki Urdangarin, el 4 de octubre de 1997 y el tercer hijo y heredero, Felipe, con una presentadora del telediario, Letizia Ortiz, el 22 de mayo de 2004.

44. Que su hijo Felipe saldría con una modelo noruega

Tampoco imaginarían los jóvenes Juan Carlos y Sofía que su hijo y heredero saldría -y se haría público- con una modelo noruega, Eva Sannum. Se le obligaría a romper con ella tras aparecer en un baile con un superescote. La relación se hizo pública cuando Felipe anunció la ruptura, el 14 de diciembre de 2001.

Eva Sannum con Felipe.

45. Que finalmente se casaría con una divorciada

Quizás en la luna de miel Juan Carlos y Sofía fantasearan sobre qué harían como padres si en un futuro sus hijos optaran por matrimonios no convenientes. Seguro que pensaban en plebeyos o incluso en profesiones poco vistosas, pero ¿una divorciada? Esa fue la sorpresa que les tenía reservada el heredero cuando anunció su compromiso con Letizia Ortiz. Poco le importó al heredero la oposición de sus padres. Se dice que Juan Carlos I pronuncio la siguiente poco profética frase: "Te vas a cargar la Monarquía". Por el contrario, el que estuvo a punto de hacerlo fue el propio pitoniso, con sus devaneos con el dinero y las mujeres.

46. Que el abuelo de su nuera sería taxista

Seguro que ni Sofía ni Juan Carlos ni ningún invitado a esa boda de Atenas pudieron imaginar la sorpresa que les traería el futuro: nada menos -para sus estándares- que un pariente político taxista. Ésta era la profesión del abuelo de Letizia, Francisco Rocasolano que, para más INRI, combatió en la guerra en el bando republicano, en el de "los rojeras", como él mismo lo solía llamar. ¿Le contaría esto a los reyes durante la boda de su nieta?

Los abuelos maternos de Letizia Ortiz, Enriqueta y Francisco.

47. Que dos de sus tres hijos acabarían separados

Dos de tres no es mal porcentaje, según para qué. Seguro que Juan Carlos y Sofía no hubieran apostado por éste si supieran que de lo que se hablaba era del futuro matrimonial de sus hijos. Pero así fue, dos de los tres acabarían separados de sus cónyuges. La primera en hacerlo fue su hija mayor, Elena, que anunciaría el cese temporal de la convivencia con su marido, Jaime de Marichalar, el 13 de noviembre de 2007. La segunda, Cristina, anunció la interrupción de su relación matrimonial con su marido Iñaki Urdangarin el 13 de enero de 2022.

48. Que uno de sus yernos iría a la cárcel

Y puestos a hablar de cosas que Sofía y Juan Carlos jamás pensarían que les iban a suceder durante su matrimonio, quizás se lleve la palma la entrada en prisión de su yerno Iñaki Urdangarin, que ingresó en la cárcel de Brieva el 18 de junio de 2018 y estuvo en la misma hasta el 23 de junio de 2021. Ya ha cumplido su sentencia.

49. Que su hija Cristina estaría imputada

De nuevo, algo inconcebible. Jamás hubieran imaginado Juan Carlos y Sofía que una hija de ellos fuera a estar imputada por la Justicia. Lo decidió la Audiencia de Palma el 7 de noviembre de 2014 y a la infanta Cristina se le investigó por dos delitos fiscales como cooperadora, por "contribuir a defraudar" dinero a la Hacienda Pública y por tener "conocimiento" o "representación" del fraude. Fue declarada inocente.

50. Que su hija Cristina acabaría viviendo en Suiza

Por supuesto, Suiza no era un país ajeno para Juan Carlos, que vivió allí con su familia entre 1941 y 1946 y posteriormente en un internado que fue traumático para él. En ese país vivió también hasta su muerte su abuela Victoria Eugenia. Pero seguro que Juan Carlos no imaginaba que también su hija acabaría viviendo en el país helvético, aunque por motivos muy distintos. La infanta se mudó a Suiza teóricamente porque La Caixa, donde trabaja, le mandó allí por motivos laborales. La realidad es que quería escapar de la presión que estaba suponiendo para sus hijos la instrucción del Caso Nóos.

51. Que su nieto Froilán se haría 'famoso'

¿Fantasearían Juan Carlos y Sofía en 1962 con los nietos que podrían llegar? Es posible, pero lo que nunca imaginarían es que su nieto mayor, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, concitaría el interés nacional casi durante toda su vida. El culmen fue, quizás, cuando el niño de 12 años el 11 de abril de 2012 se pegó un tiro en el pie mientras su padre le enseñaba a cazar.

52. Que su nieta mayor sería 'influencer'

Portada de la revista Elle. Elle

Instagram no existía cuando Sofía y Juan Carlos se casaron. Así que jamás se hubieran imaginado que su nieta mayor, Victoria Federica, acabaría siendo influencer y menos que protagonizaría la portada de una revista de moda, lo que hizo en Elle el 16 de marzo de 2022, dando su primera entrevista. En ella, por cierto, hablaba maravillas de su denostado abuelo Juan Carlos. Según algunos, la joven Marichalar puede incluso acabar viviendo de la pasarela o de lo que rodea a ésta.

53. Que Cataluña celebraría un falso referéndum

Juan Carlos y Sofía siempre han tenido simpatía por Cataluña. Por eso quizás no imaginaran que esta región acabaría celebrando un falso referéndum sobre su independencia, que llevaría a su hijo y heredero, Felipe VI, a dar un duro discurso en contra, que pronunció el 3 de octubre de 2017.

54. Que la heredera al trono se zafaría de Sofía

Se ha bautizado como "la pelea de las reinas" y es algo que nadie jamás imaginaría que fuera a ocurrir. Pero pasó. El 1 de abril de 2018, Domingo de Resurrección, a la salida de misa en la Catedral de Palma de Mallorca, Sofía intentó hacerse una fotografía con sus nietas. Dos personas lo impidieron: la reina Letizia, poniéndose entre el fotógrafo y las fotografiadas y su propia hija, la heredera al trono y princesa de Asturias Leonor. La niña se zafó del brazo de su abuela, ya que sabía que a mamá no le haría ninguna gracia la foto.

Uno de los fotogramas del vídeo de la popular 'pelea de las reinas'.

55. Que los 'cuernos' a su hija Cristina serían portada

Sofía y Juan Carlos ya llevaban más de un año viviendo en distintos países cuando se desayunaron con una imagen que seguro ninguno de los dos aspiraba a ver en su vida: la de su yerno Iñaki Urdangarin paseando del brazo con una mujer que no era su hija, cuando todavía estaba casado con ella. Fue el 25 de enero de 2022 y España entera sabría así de los cuernos a la hija mediana de los reyes eméritos.

56. Que a Juan Carlos se le cuestionaría por vacunarse

Lo de que los reyes no deben tener más privilegios que sus súbditos es algo que a Juan Carlos parece haberle costado entender a lo largo de su vida. Por eso, seguro que ni se dio cuenta de que vacunarse de la Covid-19 antes de que pudieran hacerlo los españoles estaría mal visto. El emérito se administró la vacuna china Sinopharm sólo un poco antes de lo que le hubiera tocado en España por edad, pero no fue el caso de sus hijas, que aprovecharon una visita al autoexilio del padre en los Emiratos Árabes para inmunizarse, ellas sí, muchísimo antes de lo que les hubiera correspondido. "Se nos ofreció y accedimos", explicaron.

57. Que su heredero 'pasaría' de Mallorca.

Esta Semana Santa se constató lo que muchos venían sospechando: que los reyes actuales no comparten la querencia por Mallorca de sus padres. Este 17 de abril se celebraba en Palma como siempre la misa de Resurrección, pero con la ausencia destacada de Felipe, Letizia y sus hijas. Es una muestra más de que la actual familia real se ha ido poco a poco distanciando del Palacio de Marivent, donde la familia Borbón y Grecia conoció de forma efímera la felicidad.

58. Que la República no se haya planteado como opción

Cuando se casaron, tanto Juan Carlos como Sofía habían visto a sus respectivas familias tener que partir al exilio por cuestionarse la Monarquía en sus países. ¿Imaginarían que a ellos -si llegaban a ocupar el trono- esto jamás les pasaría? Pues así ha sido, a pesar de que hay factores que abogarían por ello. Por ejemplo, que el Gobierno actual cuente con el apoyo de al menos un partido republicano. Y también el hecho de que, en pleno 2022, todavía esté en vigor un artículo de la Constitución, el 56, que escandaliza a España, al preferir al varón frente a la mujer como heredero de la Corona. El artículo fue impuesto precisamente por Juan Carlos durante las discusiones previas a la aprobación de la Carta Magna, el 31 de octubre de 1978.

59. Que Letizia sería el salvavidas de la Monarquía

Si Juan Carlos y Sofía jamás hubieran imaginado tener una nuera divorciada y plebeya, menos aún que ésta, contra todo pronóstico, actuaría como el salvavidas de la Monarquía que tanto se necesitaba tras los escándalos.

60. Que el apellido Borbón podría 'desaparecer'

Al haber tenido Felipe y Letizia sólo dos hijas, el apellido Borbón podría desaparecer de la corona española, en el caso de que Leonor reinara y tuviera descendencia. Lo habitual es que los hijos lleven el apellido de sus padres, por lo que quien reine después de Leonor tendría el apellido paterno, que no sería Borbón. El orden se podría alterar pero, de nuevo, seguro que Juan Carlos y Sofía no imaginaban que esto fuera a ocurrir.

Moraleja con corazón real: como decían los griegos, hasta el último segundo de vida nadie puede decir que ha sido feliz.

Los recién casados Juan Carlos y Sofía con sus invitados en Atenas.

Sigue los temas que te interesan