El 24 de abril de 2022 se celebró en Sevilla un encuentro secreto. Era uno de los conciertos del colectivo internacional Sofar Sounds, que organiza en lugares especiales por todo el mundo actuaciones con pequeño aforo a las que el público llega como en una cita a ciegas, sin saber quiénes tocarán ese día. El cartel solo se revela poco antes de que empiece el espectáculo. Esa mañana, en el Museo de la Música Africana, en el polígono industrial Calonge, además de la banda William Prime y el dúo Mundo Divino, ambos fabulosos, actuó en directo un solista electrónico doblemente especial y sorprendente: Lospiestorcidos.

A quien no conociera a este diamante emergente y lo viera en acción por vez primera, le llamaría la atención la calidad envolvente de su música y cómo movía sus manos y sus dedos, agarrotados de nacimiento, para pulsar, girar, subir y bajar los botones de sus aparatos electrónicos, extrayendo de ellos ritmos y cadencias.

Jorge Navas Losada, de 48 años, es paralítico. Esta circunstancia determinante de su vida la hace explícita en su nombre artístico como músico electrónico, Lospiestorcidos, una declaración poética y natural sobre el daño cerebral que le afecta parcialmente a la movilidad de sus extremidades y al habla, aunque no a su capacidad intelectual.

Sus 25 minutos de actuación sin pausas concluyeron con una ovación del público, más por la belleza de su música que por el mérito añadido de su ejecución adaptándose a sus limitaciones físicas. Él respondió diciendo que había sido uno de los mejores momentos de su vida. Su proyecto en marcha es la demostración de que la parálisis no le ha parado su creatividad ni le ha impedido actuar sobre un escenario, como cuenta a EL ESPAÑOL | Porfolio. Es un ejemplo para otros creadores, discapacitados o no. Dice: "Lospiestorcidos es un estandarte de mi diversidad funcional. Evidentemente, la parálisis cerebral ha condicionado mi vida y mi música desde siempre. La diversidad aporta riqueza a la sociedad".

El compositor y productor de música electrónica Jorge Navas, actuando como Lospiestorcidos en Sevilla, el 24 de abril de 2022. Ángel Bernabéu Sofar Sounds Sevilla

Lospiestorcidos, nombre artístico de Jorge Navas, en su directo de Sevilla del 24 de abril de 2022. Ángel Bernabéu Sofar Sounds Sevilla

Jorge Navas, Lospiestorcidos, se graduó en la Universidad de Sevilla como ingeniero técnico de Informática de Gestión y ha trabajado más de veinte años como analista programador en la empresa Sadiel, desarrollando, entre otros, proyectos de administración electrónica para el Estado.

En su faceta musical, como compositor, productor y DJ de sus temas en directo, ha publicado en Spotify el álbum Diluciones, de este año 2022 (contiene los temas "Testimonio", "Horizonte", "Gravedad", "Ego" y "Recuerdo"), el EP Lospiestorcidos, de 2021 (con las piezas "Greta", "Birds" y "Monkey Minds"), y, ese mismo año, el sencillo A las 20:00 (en colaboración con Pirámide y Disonante). Los seguidores que han descubierto ya el secreto de este artista poco conocido forman una comunidad aún reducida (1.143 en Instagram, por ejemplo) pero fiel y creciente.

Orígenes

Aprendió a andar con unos ocho años en las playas gaditanas, de Conil a Caños de Meca, "donde la arena amortiguaba las caídas". Tenía once años cuando salió de la silla de ruedas. "Mi afección era mucho mayor cuando nací", explica. Se crió en Écija (Sevilla); en 1974, cuando nació, a las embarazadas de este municipio sevillano las llevaban a parir, cuenta, a Córdoba capital, más cercana que Sevilla.

Imagen del EP 'Lospiestorcidos', nombre artístico de Jorge Navas.

En el hospital, donde según le contó su madre los médicos entraban y salían de la habitación de las parturientas para fumar un cigarro, su parto se complicó y al extraer al niño, a él, con fórceps, el forcejeo en la cabeza le produjo un derrame en el cerebro y la parálisis cerebral, que afectó a la psicomotricidad, no a la parte cognitiva. ¿Una negligencia? "Hoy posiblemente se calificaría así, pero no se sabe. Mi madre no denunció, no buscamos culpables, sino soluciones a los problemas", dice sin asomo de resentimiento.

La suya es una parálisis cerebral espástica, aunque admite que no ha estudiado los diferentes tipos que existen. Sin ese problema en el parto, "hoy sería totalmente distinto, igual que si hubiera nacido con el pelo rubio tendría otras connotaciones", reflexiona. "Ha sido una vida muy complicada".

En sus circunstancias, dice que se siente "un privilegiado". "Si no fuera por el apoyo de mi familia y mis amigos, hoy estaría en una silla de ruedas". Su familia son su madre, Valle, su padre, José Ramón, que murió cuando él tenía tres años, sus hermanos Yolanda (un año mayor) y Ramón (un año menor), más la nueva pareja de su madre, Clemente, y el hijo que este aportó, Pablo, a quienes considera como otro padre y otro hermano.

"A mi madre en el hospital los médicos le decían que lo mejor es que el niño se muriera"

"A mi madre en el hospital los médicos le decían que lo mejor es que el niño se muriera", por su parálisis. Pero su madre, viuda desde que él tenía tres años, no se resignó. "Ella tenía 28 años y dijo, tenemos que hacer lo que sea". A través de un pariente de su padre fallecido, su tío Lorenzo, contactaron con el médico de Barcelona José Moyá Trilla, especialista en desarrollo infantil, quien supervisó sus ejercicios de rehabilitación y a quien iban a ver dos veces al año desde Écija. Gracias a él, dice, consiguieron que hablara y caminara.

La familia vivía de la empresa de material eléctrico de su padre, y, tras su muerte, su viuda se hizo funcionaria de la Diputación de Sevilla, en el Opaef, el organismo de recaudación provincial.

El adolescente Jorge creció hablando de música con sus jóvenes tíos, los numerosos hermanos de su madre. El primer instrumento que empezó a tocar fue el bajo eléctrico que le compró a un amigo de uno de esos tíos suyos. Con su hermano a la batería y otros chavales montó con 16 años el grupo de pop-rock Los Buitres, del que enseña una antigua actuación que hay colgada en Youtube.

En Écija hizo Formación Profesional en Informática, pensando que en ese campo podría ganarse la vida, y, al terminar, se mudó a Sevilla para estudiar en la Universidad una Ingeniería Técnica Informática.

Jorge Navas, Lospiestorcidos, en una actuación como músico electrónico. J. N.

Otra dimensión

Recuerda que en esa época universitaria, con veinte años, fue cuando descubrió la nueva dimensión que le abría la música electrónica generada por ordenador y con sintetizadores. Para él, con dificultad para digitar y tocar instrumentos convencionales, este universo sonoro le daba mucha más libertad que el bajo eléctrico. Fue adquiriendo equipos y programas, haciendo cursos, escuchando a otros creadores, y hoy en su estudio en casa maneja una caja de ritmos, cinco sintetizadores y dos teclados MIDI (siglas en inglés de Interfaz Digital de Instrumentos Musicales), entre otros aparatos. Con ellos diseña y fabrica los sonidos propios con los que elabora sus composiciones musicales.

El guitarrista Django Reinhardt es su inspiración: "Perdió dos dedos y se inventó una forma de tocar"

¿Conoce a otros músicos paralíticos? Dice que no, pero destaca que hay grandes en la historia de la música "que han hecho de sus problemas de movilidad o sensoriales su seña de identidad", y cita a los cantantes y pianistas ciegos Stevie Wonder y Ray Charles, y a quien considera su gran inspiración, el legendario guitarrista de jazz Django Reinhardt. "Perdió dos dedos [de la mano izquierda, inutilizados por las quemaduras de un incendio] y se inventó una forma de tocar como consecuencia de esa limitación. Desde que conocí su historia, me inspira mucho, porque convirtió ese problema en una virtud, hasta el punto de que hay gente que tiene los cinco dedos pero toca como él con tres".

Durante veinte años trabajó como analista programador en la empresa Sadiel. Cuenta que pidió que le permitieran teletrabajar desde su casa, porque los médicos le recomendaban que por su situación física no podía trabajar tantas horas ni ir a la oficina. Dice que se lo denegaron. Acudió a un tribunal médico y cuatro días antes del confinamiento general por el coronavirus le llegó la notificación de que el tribunal lo jubilaba al declarar su invalidez laboral permanente. Se sonríe al señalar que el teletrabajo que no le aceptaron se convirtió en la norma a raíz de la pandemia. Hoy se mantiene con su pensión y se alimenta espiritualmente de su arte sonoro.

Jorge Navas, el artista detrás de Lospiestorcidos, rodeado de sus aparatos de música electrónica en su hogar de Sevilla. Eduardo del Campo

El músico electrónico Jorge Navas, componiendo en su estudio. E. del C.

"Ahora, mi nuevo proyecto de vida es la música", dice rodeado por sus ordenadores y aparatos en su estudio doméstico. En estos días está creando los dos temas de un próximo doble single, que llamará probablemente Díptico y publicará en otoño. Tras su jubilación, publicó en 2021 y 2022 sus primeros trabajos como Lospiestorcidos. Ocasionalmente, hace actuaciones breves (aprovecha para aclarar a sus seguidores que el concierto previsto el 1 de julio en el centro cultural de la Universidad de Sevilla, el Cicus, se suspendió debido a una repentina fiebre, y que ya se recuperó).

Actuaciones

Para verlo de nuevo interpretando sus temas en directo al frente de su live set electrónico se presentan varias oportunidades, cuenta Jorge Navas: el 7 de octubre actuará en el Festival de Montellano (Sevilla), que montó con unos amigos hace quince años; luego, posiblemente el 21 de octubre, en la sala Prisma de Sevilla. También tiene previsto grabar un concierto en vídeo para colgarlo en Youtube en el canal de Kenopsia Project.

Va a lanzar un nuevo trabajo y en octubre actuará en el festival de Montellano y en la sala Prisma de Sevilla

Además, es el protagonista de un documental corto, áun no estrenado, que acaban de grabar sobre su vida y su música, elaborado por Juan Carlos Charlie Villalba, Ignacio Bascón y Jesús Bascón. Jorge Navas enseña un adelanto en Vimeo:

Por DJ (del inglés disc-jockey, pinchadiscos) se conoce genéricamente a quien elige y mezcla música grabada de otros o propia. En una definición más particular, el artista detrás de Lospiestorcidos explica que "el mundo de la música electrónica se divide en dos grupos, los DJs y los que producen música en directo". En este sentido, más que como DJ se define como miembro del segundo grupo, un "productor de música electrónica". La suya podría inscribirse en el género ambient techno, con toques pop. En su perfil de Instagram la describe como "experimentación electrónica minimalista, de texturas ambientales y ritmos orgánicos".

Su objetivo es ir ampliando en futuros conciertos los sonidos que produce en el momento, no grabados, hasta que sean como una jam session en las que se improvisa y se inventa la música en cada actuación. Suelen durar, cuando toca en solitario, en torno a una hora. No revela su caché.

"La música electrónica tiene más que ver con la pintura que con la narración. No es una historia que creas, sino una imagen en movimiento, una imagen sonora", cuenta Jorge Navas. En sus sesiones en directo ha aprendido, dice, a aceptar los errores de ejecución producto de las limitaciones de sus movimientos en las manos: "El error del directo lo hace vivo, no pasa nada". Antes le preocupaba obtener un sonido limpio, pero ahora mantiene las imperfecciones que lo reflejan, y que son su propio matiz: "Ese soy yo. Cada vez me interesa más mostrar las diferencias. Es muy bonito reivindicar la diversidad y las diferencias a través de la música".

El público escucha la actuación de Lospiestorcidos en el concierto Sofar Sounds del 24 de abril de 2022 en Sevilla. Ángel Bernabéu Sofar Sounds Sevilla

La polémica de EEUU

La megaestrella Beyoncé ha anunciado que regrabará una canción de su último disco (el tema "Heated", del álbum Renaissance), para omitir una palabra, derivada de spaz, espástico, que en la versión original han denunciado en Estados Unidos por ser supuestamente ofensiva para personas con parálisis motriz, aunque ella la usaba aquí con el sentido en argot de "agitarse" o "perder el control" al bailar. Jorge Navas, Lospiestorcidos, músico y productor con parálisis cerebral, seguro que tiene algo que decir, pero resulta que no se ha enterado de la polémica. Tras explicársela y él leer un artículo sobre el tema, responde que el asunto le parece "absurdo".

Ve "absurdo" que Beyoncé tenga que regrabar una canción por ofender supuestamente a los paralíticos

"No me siento identificado peyorativamente por la utilización de cierta palabra", dice. "Yo me llamo a mí mismo lisiado y cojo, no tengo ningún problema; la utilización del lenguaje políticamente correcto me parece absurdo. Es más importante que cuando entre en una tienda no me encuentre un escalón, o que la gente no me trate como a un tonto".

Se llama sin tapujos Lospiestorcidos, pero para él lo fundamental, subraya al despedirse, es que las diferencias de su cuerpo ya no importan cuando empieza a sonar su música.

