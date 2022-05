El taquillazo de Tierra amarga en el mercado español, con un 17,3% de cuota de pantalla, se debe en buena parte al trabajo del equipo de dobladores (y otros profesionales) que dirige la actriz y empresaria Mercedes Hoyos desde su Dasara Producciones de Sevilla. "Dasara da trabajo a unas 100 personas, de manera habitual. En cada capítulo aparecen unos 60 personajes", explica esta profesional nacida en 1964 y con más de 35 años de experiencia.

Aclara que cada capítulo original turco dura dos horas y media, como una película larga. Antena 3 los divide en tres partes de unos 50 minutos para su emisión en España, de lunes a viernes a las 17.30 horas. El doblaje de cada capítulo original de dos horas y media tiene detrás "unas 400 horas de trabajo a lo largo de cinco semanas", calcula Mercedes Hoyos.

¿Quiénes doblan a los personajes principales de Tierra amarga (Bir Zamanlar Çukurova, en el título original turco)? Mercedes Hoyos repasa el elenco y menciona a algunos además del suyo: "Jorge Tomé es Demir; Lola Álvarez es Züleiah; Andreu López es Fikret; Luis Fernando Ríos es Fekeli; Ángeles Neira es Hünkar; Lucía Hoyos es Hammine; José Meco es Gaffur; Sonia Nuño es Saniye y Pablo Domínguez es Yılmaz".

Dice que este último "ha sido uno de los protas y acaba de morir"; por un momento, el periodista se confunde y le da el pésame: "Lo siento". Pero la directora de doblaje suelta una carcajada. Menos mal, el que se ha muerto no es su compañero Pablo sino el personaje al que pone voz en la ficción, para tristeza de muchos fans.

El momentáneo y divertido equívoco, con final feliz para el actor de carne y hueso, que sigue con buena salud, ilustra la intimidad que existe entre intérpretes, personajes y espectadores y cómo a veces se difuminan las fronteras entre ficción y realidad. Cuando muere un personaje popular, la audiencia sufre un disgusto... Y quien lo interpreta, más aún.

"No te imaginas la pena que le da a los actores que se les muera su personaje. Aparte de que se quedan sin ese trabajo, les da pena de verdad, porque le cogen cariño" después de meses e incluso años interpretándolo, cuenta Mercedes Hoyos. Hay que dejar pasar un tiempo antes de recolocar al actor o actriz huérfano con otro personaje, para que no lo reconozcan.

A su retorcida protagonista en Tierra amarga, Şermin (interpretada en pantalla por la actriz turca Sibel Taşçıoğlu), Hoyos la describe con afecto: "Mi personaje es un personajazo, no puede ser más divertido. Una mala que está todo el tiempo maquinando con malas intenciones. Es impostada, pretenciosa, muy envidiosa, está todo el rato chinchando y lanzando pullas con sarcasmo e ironía. A veces se vuelve loca y le sale la vena barriobajera. No da puntada sin hilo. Es egoísta, caradura, acusa a todo el mundo, incluso a su mejor amiga. La actriz turca es muy graciosa. El personaje ha ido a más. A la gente le hace gracia y lo comenta en Twitter. Es la peor, pero con gracia. ¡Es un bombón de personaje!", la retrata su alia vox española.

¿Son los dobladores el 50% del personaje? "Nuestra obligación es adaptarnos a lo que hacen los actores que están en pantalla, hay que ser fiel profesionalmente, humildemente. Si no, no te crees lo que está hablando. Tienes que mirar a los ojos a ese personaje. Luego está tu habilidad para enriquecerlo, pero siendo muy respetuoso con el trabajo de los actores. En Tierra amarga son muy buenos, pero hay películas con otros muy malos y a veces los mejoras", dice Mercedes Hoyos, que también dirige y participa en el doblaje de filmes de terror, dibujos animados y otras series de ficción.

Tierra amarga es la cuarta telenovela turca que doblan Mercedes Hoyos y sus compañeros de equipo, tras La Señora Fazilet y sus hijas (aquí era su hija Hazan), La hija del embajador y Alas rotas (que aún no se ha emitido). Cuenta que "es muy difícil doblar el turco" porque en este idioma, a diferencia del castellano, abundan los fonemas bilabiales a final de palabra; es decir, los actores turcos terminan de pronunciar con los labios cerrados y no con la boca abierta o semiabierta.

También hay sonidos guturales, emitidos desde la garganta, "en los que no mueven la boca". Para que la voz del doblaje coincida con los movimientos de labios de los actores en pantalla tienen, explica Hoyos, que adaptar el guion, eligiendo otras palabras en español o introduciendo muletillas que acaben en consonante bilabial. "Por ejemplo, si en el guion original dice 'Oye', que en turco tiene dos bilabiales, lo cambiamos por 'Escúchame'".

Su trabajo en cada capítulo (encargado por la distribuidora de la serie) comienza cuando le llega el guion traducido. Le dedican entonces unas dos semanas a ajustar el texto, para que encaje con las bocas de los actores en pantalla, y a dividirlo en takes o tomas, que son los fragmentos de ocho líneas y hasta 40 segundos de duración en que se organiza el doblaje. Cada capítulo original de 150 minutos, dos horas y media, supone unos 400 o 500 takes, explica.

Viene a continuación la grabación del doblaje durante dos semanas más, con maratonianas sesiones que abarcan todo el día, de 8 a 14.30 y de 16 a 22.30 horas. Son encuentros presenciales en estudio o a distancia, a través de su aplicación por internet. El teletrabajo aumentó con la pandemia de covid y en parte de ha quedado. Mercedes Hoyos graba en estudios en Sevilla (como Alta Frecuencia y otros), Madrid, Málaga, Valencia, Galicia y Murcia, por donde están repartidos sus compañeros. Algunos disponen de estudios caseros, home studios, de alta calidad.

2,58 euros por toma

Los actores que trabajan con el convenio de doblaje de Sevilla (que no cambia desde hace casi 30 años, apunta Hoyos), cobran 25,84 euros por cada convocatoria de 6 horas y media, más 2,58 euros por toma o take. Los que trabajan con el convenio colectivo de doblaje y sonorización de Madrid (rama artística) ganan allí bastante más: en 2002, para trabajos de televisión, son 41,48 euros por convocatoria y 4,55 por take.