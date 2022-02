De hecho, a partir de cierta edad, cada día que amanecía era una primera vez para Carme Chacón, que sufría una cardiopatía congénita desde los tres años que acabó agotando su gran corazón el 9 de abril de 2017. EL ESPAÑOL | Porfolio adelanta el álbum familiar y vital que incluye Chacón. La mujer que pudo gobernar con fotos que marcaron la vida de la catalana y las imágenes políticas que guiaron sus grandes hitos, conquistados sólo con 35 pulsaciones por minuto.

Manchester. Carme Chacón aprendió casi desde la cuna de su apretada habitación la conciencia de clase obrera en una guerrera comarca catalana como es el Baix Llobregat. Pertenecía a esa clase media de los años 90 que estaba más cerca del bajo que del ático. Sin embargo, si por algo pelearon sus padres fue por darle una educación lo mejor posible y moderna. Pasó algunos veranos de su adolescencia en Reino Unido y apostó por estudiar cuarto de Derecho en la Universidad de Manchester, gracias a una beca Erasmus. Carme ya sabía lo que era buscarse la vida. Cuando acabó COU pidió un trabajo en El Corte Inglés de la Avenida Diagonal de Barcelona y la formaron en costura para trabajar en la sección de faldas y blusas. Incluso cuentan que un día Isidoro Álvarez le preguntó qué tal con las clientas y ella le contestó que algunas eran pesadas. "Las clientas no son pesadas, siempre llevan la razón", dicen que le contestó el magnate. Una lección de vida para Chacón que, ya siendo ministra, le confesó a Álvarez que le había sido muy útil en su vocación de servicio público. En esa etapa, Carme también demostró que era difícil pillarla no preparada: cursó posgrados en la Universidad de York, en la de Kingston, en la de Montreal y en la Laval.

El esmoquin de la libertad. Era su primera Pascua Militar (2009) como ministra. La primera vez que una mujer iba a dar el discurso ante el rey y Carme Chacón decidió dejar claro que su lucha para cambiar las cosas era a todos los niveles. La tradición, que no el protocolo, marca que las mujeres vistan de largo para esta ocasión; pero ella decidió sustituirlo por un esmoquin elegantísimo de Purificación García. Se recogió el pelo con un moño y se maquilló los ojos con un ahumado firme, profesional, como la imagen que quería dar. A la mitad de los presentes casi le da un infarto porque una ministra se atreviera a llevar los pantalones en ese solemne acto; la otra mitad sonrió aún más ampliamente para disfrutar con ella su victoria. Los medios hablaron más de su look que de su discurso. Pero nadie pudo ponerle ni un pero. Ella cumplía las normas, era protocolariamente adecuada y, sobre todo, representaba una demostración de poder femenino necesaria en aquellos años.

Su abuelo Paco, el anarquista. Carmen, con 15 años, con su abuelo Francisco Piqueras, su primer y gran mentor político. José Antonio Labordeta, en el Congreso de los Diputados, se dirigía a ella como "la nieta del anarquista Piqueras". Francisco Piqueras contaba con 16 años en 1936. Perteneció a la llamada Quinta del Biberón y luchó con la 26 División-Columna Durruti (121 Brigada). Como otros exiliados, estuvo en los campos de detención de Francia: Mazeres, Vernet, Septfonds y el famoso Argelés. A su regreso a España fue encarcelado en diferentes lugares. Aunque redujo su actividad anarquista durante los años de dictadura, se mantuvo fiel a la CNT hasta el final de sus días, una ideología que le impedía votar a su nieta pero no ver el potencial que tenía: una mujer ávida por entender el destino de su propio país "que llegará a presidenta del Gobierno". Al contrario que su amigo Zapatero, por ejemplo, poco había hablado Carme Chacón de su abuelo durante su carrera hasta que lo hizo rodeada de jóvenes, en un acto de campaña por la Secretaría General: "Un día, él me dijo: 'Mira, niña, a ver si lo entiendes, yo nunca fui joven, la historia de mi país me robó mi juventud". En ese momento, aseguró la propia Chacón, fue consciente de que "los dueños del futuro no pueden ser esclavos del presente". Si era un dardo para su oponente, Alfredo Pérez Rubalcaba, nadie se dio por aludido.