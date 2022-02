Cuando durante las pasadas fiestas navideñas se comenzaba a preparar el terreno para el regreso de Juan Carlos a España, EL ESPAÑOL | Porfolio publicó que sería este mes de febrero cuando el emérito retornaría a casa.

Aunque todo puede cambiar y finalmente se puede decidir que sea en otra fecha, lo cierto es que esta pasada semana hemos visto moverse las fichas en el tablero para que el padre de Felipe VI pise, por fin, su amado suelo español antes de que finalice el mes o en la primera quincena de marzo. Ha sido mucha casualidad que Carlos Herrera, la última visita que recibió el emérito en Abu Dabi hace pocas semanas, comenzara este lunes 7 de febrero su programa de radio en las mañanas de la cadena Cope con una exclusiva.

Aseguraba el gran comunicador que la Fiscalía Anticorrupción decretaba el archivo de las investigaciones en torno a Juan Carlos por la cuenta en la isla de Jersey. "La Fiscalía ha concluido que hubo gente que puso el dinero a disposición del joven príncipe, luego rey, pero no consta que lo haya utilizado", reveló a sus oyentes el periodista andaluz.

El rey emérito y el periodista Carlos Herrera.

Tras esto pidió el regreso del emérito a suelo español ya que no existen razones para que continúe en su forzado exilio de Oriente.

Si no hay ninguna causa abierta contra el padre de Felipe VI, ¿qué le mantiene lejos? ¿Contó Carlos Herrera con fuentes que le han filtrado esta noticia para que los españoles se vayan haciendo a la idea de que en breve el emérito estará en Madrid? Dos días después de que Herrera diera su exclusiva, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, aseguró en un acto que no era del todo cierto: "Todavía no existe un informe definitivo; hay borradores en los que se está trabajando. En cuanto se tome una decisión se hará saber a la opinión pública después de que sea informado el interesado".

Pero el interesado ya era seguramente conocedor de que esas investigaciones no van a ir a ninguna parte y los españoles ya han sido alertados de que no hay nada legal contra él, vía Carlos Herrera, y de que nada impide a Juan Carlos cumplir su deseo de volver a casa. Su casa es el Palacio de la Zarzuela.

Sobre otra vuelta a la misma casa, la Zarzuela, ha ido también la filtración de la noticia más comentada de 2022. La aparición en la revista Lecturas, el pasado 25 de enero, de unas imágenes del ex duque de Palma de Mallorca con una mujer que no era la Infanta Cristina, de la mano por las playas de Bidart, Francia, ha dado mucho que hablar. El bombazo informativo fue tal que el matrimonio mandó, una semana después, un comunicado anunciando su separación.

¿Cuál es la historia real detrás de esas fotografías? La versión oficial dice que un ciudadano francés descubrió a Iñaki Urdangarín, un hombre de casi dos metros y fácilmente reconocible, asido a la mano de una amiga, de forma romántica, como si celebraran por anticipado el día de San Valentín.

Portada de la revista 'Lecturas'.

Cual paparazzi profesional, el ciudadano francés decide hacer unas fotos, de una calidad asombrosa, y se pone en contacto con Madrid con la intención de venderlas en la revista más famosa de España: ¡Hola! Sorprendentemente, esa publicación no se las compra y se las vende al mejor postor que termina siendo Lecturas. Aunque suene rocambolesca, esta historia es perfectamente verosímil, ya que no sería la primera vez que ocurre.

Hace algunos años un aficionado a fotografiar ciervos en el monte de El Pardo se encontró una mañana de miércoles con la Reina Letizia y la ex novia de Felipe VI, Isabel Sartorious, compartiendo un café en una terraza. Esas imágenes fueron a parar a una publicación del corazón, con pingües beneficios, como habría sucedido con las de Bidart. Sin embargo, existe otra teoría sobre el desenlace del matrimonio Urdangarín Borbón. Mucho antes de que Felipe VI llegara al trono, las alarmas ya habían saltado en el Palacio de la Zarzuela sobre la situación de "los de Barcelona", como eran llamados los duques de Palma en aquella época por los trabajadores de la Casa. La compra del palacete de Pedralbes era un hogar de un nivel adquisitivo que no parecía ser acorde con la situación laboral del matrimonio.

Ahí comienza una larga historia, por todos conocida, que termina con Iñaki Urdangarín en una cárcel de mujeres de Ávila, el título de duques retirado por el nuevo rey y la prohibición de relacionarse con los Borbón Ortiz en cualquier circunstancia, sobre todo pública. El cordón sanitario impuesto por Felipe VI para no dañar más a la Corona incluye las relaciones con la infanta Cristina y su familia.

Los reyes eméritos con sus tres hijos y la Reina Letizia. Europa Press

Según van pasando los años, los acontecimientos se van precipitando e Iñaki Urdangarín sale finalmente de prisión. Se instala en Vitoria, en casa de su madre, mientras Cristina se queda en el hogar que ambos compartían en Ginebra, Suiza. Desde un primer momento, la ex duquesa de Palma tiene una mano amiga dentro de Zarzuela, su madre, doña Sofía, que no para de pedirle a su hijo, el rey, que levante el cordón y permita que la vida familiar vuelva a su antigua normalidad, con el regreso de Cristina.

Felipe VI no da su brazo a torcer; tiene mucha más información de la que tiene la reina emérita. En determinadas esferas se extiende el rumor de que el ex jugador de balonmano parece que ha comenzado una relación sentimental con una compañera del despacho en el que está trabajando desde que llegó a la ciudad alavesa, Ainhoa Armentia. El cuñado de Felipe VI mantiene una pequeña escolta diaria, como familia del Rey y personaje público. Dos guardias civiles se encargan de su seguridad; ellos dependen de la Casa y reportan sus informes a Zarzuela.

Ellos saben desde hace meses que el marido de la infanta se ve con esta mujer a las afueras de la capital vasca, en el parador de Argómaniz. Como Urdangarín sabe que los agentes no pueden cruzar a Francia armados, elige Bidart para sus escapadas con su nueva amiga con mayor intimidad, lejos de los espías que trabajan para su familia política. Pero la realidad es que los escoltas siguen informando.

Ainhoa Armentia a la salida de su trabajo en Vitoria. Gtres

A pesar de que la Casa sabe lo que está pasando, y de que la Infanta Cristina es avisada de lo ocurrido, ella niega todo y no quiere verlo; decide marcharse a Baqueira en Navidad de vacaciones, como cualquier familia, para pasar unos días esquiando con su marido y sus hijos. Está claro que hace falta un golpe de efecto para que la ex duquesa de Palma se dé cuenta de lo que ocurre, se haga público, rompa con su marido desleal y así se le puedan volver a abrir las puertas de Zarzuela como la pobre mujer enamorada y engañada que no fue capaz de ver cómo era realmente la persona que tenía al lado. Las fotos publicadas en Lecturas aparecen en el momento preciso. ¿Fruto de la casualidad?

Es seguro que Felipe VI no sabía ni de la existencia de las fotos de su excuñado ni que serían publicadas en una revista. A lo largo de la historia, todos los Reyes han tenido su propia corte. En muchos casos, ésta mandaba más que el propio monarca. En otros, fueron fieles y buenos consejeros que ayudaron a sus reyes en la ardua tarea de ejercer su cargo. En 2022 podemos llamarlo equipo directivo, pero siguen teniendo la misma función que sus colegas unos siglos atrás.

Cuando el 19 de junio de 2014 Felipe VI es proclamado Rey de España, una de sus primeras decisiones es crear una ley interna llamada Reglamento de Transparencia. Los hilos con los que cose Zarzuela son finos pero resistentes. No se da puntada sin estar seguros de que va a ser eficaz y duradera. Aunque muchos acusan al equipo de Felipe VI de falta de previsión, lo cierto es que nadie juega mejor que ellos la partida de desvelar sin contar y hablar sin decir.

El rey saluda al presidente del Gobierno. Gtres

Como en las cortes de la antigüedad, no hay pruebas, nada ni nadie puede demostrar la mano que se esconde detrás de una filtración. La Casa guarda silencio oficial porque desde allí no se informa sobre nada relacionado con la familia del rey; al final será el tiempo y la historia quién coloque a cada uno en su lugar.

Según informó EL ESPAÑOL | Porfolio, el Rey Felipe VI y el rey emérito, Juan Carlos I, acordaron que en febrero éste podría volver a España si nada lo impedía. La noticia adelantada esta semana sobre Jersey ha despejado el último obstáculo. También han ayudado las fotos de Iñaki en Bidart para que Cristina rompa definitivamente con su marido y pueda volver a Zarzuela.

