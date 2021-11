En la España de los primeros años 80, mientras Amancio Ortega abría las primeras tiendas del imperio Inditex, unos veinteañeros catalanes buscaban financiación para unos molinos de viento un tanto extraños. Servían para generar energía. Se lo explicaron incluso al presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, en Moncloa, tras ganar un premio del Ministerio de Ciencia por su turbina. Incluía dotación económica, pero nadie les mandaba el dinero.

“Al final, el Ministerio nos ofreció un crédito a riesgo, lo aceptamos porque no teníamos otra opción”, cuenta hoy Pep Puig (1947), ingeniero industrial y miembro de la cooperativa que impulsó el primer aerogenerador que se comercializó en España. Así pagaron los 15 millones de las antiguas pesetas que costó el Ecotècnia 12/15, construido de forma artesanal por aquellos locos pioneros a los que tanto les costó conseguir financiación. Se inauguró en marzo de 1984 en Vilopriu, Girona.

Más de 37 años después, Amancio Ortega, el hombre más rico de España y uno de los más ricos del planeta, ha entrado como socio al 49% del parque eólico Delta (Zaragoza) junto a Repsol. La inversión del empresario del textil a través de su patrimonial Pontegadea alcanza los 245 millones de euros.

El sector de la energía eólica movió en España en 2019 más de 4.000 millones de euros, el 0,35% del PIB español, según un estudio de Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica. Genera 30.000 empleos.

Jorge Córdoba (1982) es el prototipo del nuevo molinero del siglo XXI. Este ingeniero industrial de Albacete fue pionero al montar parques con aerogeneradores importados de Holanda y Alemania. Sydis, su empresa, tiene 30 personas en plantilla y gestiona un centro de piezas de recambios para molinos.

La firma de Ortega suele poner el foco en inversiones seguras. Centrada en el ladrillo, ésta es su cuarta apuesta en energéticas, la primera en renovables. En 2019 compró el 5% de Enagás -280 millones- y el mismo porcentaje en Red Eléctrica -450 millones-. Este año ha entrado en el mercado portugués al adquirir el 12% de Redes Energéticas Nacionais (REN) por 190 millones.

¿Qué ha pasado en estos casi 40 años para que los ricos entren en el sector eólico? ¿Qué posición ocupa en el mercado esta energía? ¿Cuántos molinos hay en nuestro país? ¿Cómo se reciclan? EL ESPAÑOL | Porfolio repasa 25 claves e hitos históricos de un sector en el que también se escuchan voces discordantes.

1. El primero, alegal.

El primer aerogenerador que se comercializó en España se enganchó a la red de forma "alegal" en un terreno cedido por un particular en Vilopriu (200 habitantes), en el Bajo Ampurdán de Girona. "Lo conectamos a través de la casa de una familia de campesinos", recuerda Pep Puig, uno de sus padres.

Tenía 15 KW (kilovatios) de potencia y sus palas medían 6 metros. De ahí el 12/15. La combinación sigue siendo la forma de nombrar los aerogeneradores. El primer número marca la envergadura de las alas: de punta a punta. El segundo, la potencia. El Ecotècnia tenía una altura de 10 metros.

Los pioneros que montaron el primer aerogenerador comercial de España, el Ecotècnia 12/15. Cedida

La noche de antes de la inauguración este ingeniero industrial probablemente no durmió: “Se nos encogía el corazón de pensar que no soplaría el viento”. El 10 de marzo de 1984 no amaneció muy ventoso, pero el invento funcionó.

2. Las fraguas danesas

¿Cómo había llegado aquella decena de jóvenes hasta aquel punto? "En aquellos años el debate sobre las nucleares estaba abierto en Cataluña. Íbamos por los pueblos a hacer conferencias y la gente nos preguntaba: "Y si no es con la nuclear, ¿cómo conseguimos energía?", explica Puig.

Dinamarca tenía la respuesta y allí que se fueron: "Vimos cómo ciudadanos organizados habían empezado a trabajar en pequeños talleres y con herreros para construir aerogeneradores. Ellos fueron los pioneros".

3. Jordi Pujol: 'Una tontería'

A Pep Puig, que ha sido diputado en el Parlament catalán por Junts per Catalunya, le gusta recordar que la eólica llegó a España como "un movimiento ciudadano". El entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por su parte, no se enorgullecía mucho del proyecto: "Decía que era una tontería, que lo importante eran las térmicas y las nucleares".

4. El gigante Vestas

De aquellos movimientos, en Dinamarca nació el gigante Vestas: hoy líder mundial en fabricación de aerogeneradores. Tiene 29.000 empleados en todo el mundo y varias plantas en España. Aunque en nuestro país prevé cerrar este mismo año la de Lugo -con 115 trabajadores- por una reestructuración de su producción.

Operario sobre un molino en un parque de aerogeneradores. AEE

5. Pisando a la nuclear

Hoy la energía eólica es la segunda más consumida en España, con un 21,29% de cuota de mercado, pisándole los talones a la nuclear con un 22,3% según los datos del año 2020 recogidos por la AEE, la Asociación Empresarial Eólica.

6. Rascacielos

En el parque eólico de Quintanilla II, en Burgos, se encuentra el aerogenerador más alto de España. Desde la base hasta la punta de la pala suma 199, 9 metros. Unas 20 veces más que el primer Ecotècnia.

Operado por EDP Renováveis -Energía de Portugal-, la empresa señala que su molino mide 44 metros más que la Torre Picasso y es la quinta edificación más alta de España, sólo tras las cuatro torres de Chamartín en Madrid. Equivaldría a un edificio de 58 plantas: son la que tiene la Torre Trump en Nueva York con 202 metros.

El aerogenerador más alto de España, en Burgos. EDP

Comparativa de alturas

Para levantar cada mastodonte, se necesitó una cimentación con 54 toneladas de hierro y 50 camiones volcando hormigón de forma ininterrumpida "durante horas", señala la compañía.

Sus turbinas, con una potencia de 3,3 MW, son de General Electric. Las aspas, de su filial, LM Wind Power. Son tres aerogeneradores tres que suman casi 10 MW, lo que da al parque capacidad para abastecer a más de 10.000 hogares.

7. Más de 30.000

Según los datos de la Asociación Española de Energía Eólica, por todo el territorio español se distribuyen un total de 30.136 aerogeneradores. Son 1.265 parques eólicos repartidos en más de 1.000 municipios. Castilla y León es la comunidad con mayor número de estas turbinas eólicas: 4.683. Es también líder en cuanto a número de parques: 166.

8. Aragón: la ratio más alta

En el ratio por número de aerogeneradores por número de habitantes los aragoneses son los que más tienen: hay uno por cada 487 habitantes. De hecho, Zaragoza es la provincia líder en España en generación de energía eólica. En 2020 desbancó a Albacete -primera en el ránking en 2019- como provincia que más potencia aportó al sistema.

9. Los ricos a Zaragoza

Precisamente en Zaragoza acaba de invertir Amancio Ortega. No es el único rico que lo ha hecho.

Mientras los expertos del sector hablan de la calidad del aire en la zona, Amazon, la empresa de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, se ha fijado en el sol. El gigante de la logística anunció el año pasado que va a invertir en una planta de energía solar de 50 MW en Zaragoza.

10. ¿Cuánto cuesta un molino?

Parque eólico Delta, en Zaragoza, donde ha invertido Amancio Ortega. Repsol

Según los consultores del sector, el precio de cada generador, incluyendo fabricación, instalación y puesta en marcha, ronda el millón de euros por MW. Teniendo en cuenta su participación en los 89 molinos del parque Delta, la firma de Amancio Ortega ha pagado unos 5 millones de euros por unidad. Tienen una media de 3,7 MW de potencia. En total, suman 335 MW. Energía para 400.000 familias.

La eólica y los hogares. 1 MW eólico. Capacidad para generar 3.000 MWh anuales. 2,5 MWh/año. Consumo medio del hogar español. 1.200 hogares. Capacidad de abastecimiento por cada MW eólico nuevo (posteriores a 2014). Fuentes: CNMC y AEE

11. ¿Son rentables?

El día que Repsol hizo pública la entrada de Pontegadea en su accionariado en el parque Delta ofreció una pista sobre las rentabilidades de invertir en energía eólica. "Con este acuerdo, Repsol completa su modelo de negocio en renovables y asegura su objetivo de obtener una rentabilidad de doble dígito en sus inversiones en este sector", señaló la compañía.

12. Madrid, cero

En el lado contrario a Aragón nos encontramos con Madrid. En la comunidad no consta ni un solo aerogenerador. Un dato que destacan desde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica que pide al Gobierno una planificación nacional que respete la biodiversidad estableciendo lo que llaman "zonificaciones vinculantes".

Su objetivo es que se impida colocar turbinas eólicas en zonas con alta sensibilidad ambiental. "Como ecologistas, no estamos en contra de la energía eólica, pero hay que controlar cómo se ponen los aerogeneradores: ahora es un desbarajuste", denuncia Ernesto Díaz, coordinador de la plataforma.

13. ¿Pueblo o ciudad?

El activista asegura que las empresas buscan zonas rurales "porque los terrenos son más baratos y la población está más dispersa y desmovilizada" cuando las zonas que más consumen son los grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona y Valencia. Así, hay que montar sistemas para llevar la energía.

Delta, el parque en el que acaba de aterrizar el dinero de Pontegadea está dividido en varias zonas: una de ellas se encuentra cerca de Villar de los Navarros. Según los datos del INE, la localidad cuenta con 102 habitantes.

14. Mastodontes en el campo

La Plataforma para la Defensa de la cordillera Cantábrica habla de "industrialización de la naturaleza" y critica el mismo término de parque: "Parque es donde juegan tus hijos, esto son complejos de turbinas". Además de los problemas con aves y otros animales y el impacto visual, advierten de la huella de carbono que dejan los aerogeneradores.

"Vamos a dejar a nuestros hijos un país lleno de chatarra, ¿qué haremos con estos mastodontes dentro de 30 años? Muchos de los aerogeneradores que han llegado al final de su vida útil no se han desmantelado", denuncia.

15. Los obsoletos

"Más del 40% de los parques eólicos de España tienen más de 15 años". Eso quiere decir que están obsoletos, ya que la vida útil de un aerogenerador se estima en unos 15 años, prorrogable como máximo hasta 20-25 años. Lo explica Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, que aglutina a las empresas del sector.

Con este cálculo, unos 12.000 aerogeneradores están para el desguace. El siguiente paso es la llamada repotenciación: cambiar esos generadores más antiguos por nuevos que les doblan la potencia. "Con generadores con más potencia, hay menos impacto ambiental", explica Romagosa.

16. La reventa

Muchos de los molinos que se retiran se venden en el extranjero para su reutilización. Países como Marruecos que comenzaron más tarde con los desarrollos eólicos y que tienen normativas diferentes a la Española están comprando nuestros viejos aerogeneradores para instalarlos en su territorio.

17. ¿Cementerios de palas?

Según la Asociación de Energía Eólica, en España no hay constancia de cementerios de palas. Sí se han denunciado vertederos de aerogeneradores en países como Estados Unidos. En España, además de la exportación de las máquinas que se retiran, el sector se ha comprometido a reciclar sus piezas.

Una pala de un aerogenerador destinada a reciclaje. Life Refibre

"El 80% de los componentes de un aerogenerador se reciclan", explica el directivo de la Asociación Eólica. ¿El resto? Las aspas son la parte más difícil: incluyen fibra de vidrio y de carbono. Ya hay varias empresas que se dedican a ello, separando los materiales y tratándolos para darles una nueva vida.

18. Carretera de aspas

Pero además, se investiga en nuevas fórmulas para reutilizar la fibra de vidrio. Lo acaba de hacer el proyecto Life Refibre, subvencionado por la Unión Europea y que ha convertido aspas de los molinos en compuesto para mezcla asfáltica.

Tramo de carretera con masa asfáltica de pala de aerogenerador. Life Refibre

El producto final, según Alicia Aguado (1983), ingeniera Química e investigadora del proyecto a través del Centro Tecnológico Cartif de Valladolid, resultó más firme de lo inicialmente estimado.

Aun así, todavía habrá que esperar para las leyes permitan que se convierta en un ingrediente habitual de nuestras carreteras. "Como con el reciclaje de neumáticos, estos son procesos largos que pueden tardar años". La semilla ya está puesta: un kilómetro y medio de carretera de muestra en Toro (Zamora).

19. El molinero visionario

En compraventa, reciclado y reacondicionamiento de piezas es experto Jorge Córdoba (1982). Este ingeniero industrial podría considerarse como un visionario del after market eólico. Su empresa, Sydis, los monta, los desmonta y los repara. En España y fuera de nuestras fronteras.

Sus instalaciones en Albacete incluyen un centro de recuperación y reciclado de aerogeneradores. Las piezas se utilizan para reparaciones de siniestros, desde roturas de palas, generadores, incendios de turbinas... "Grandes firmas nos contratan cuando se les quema un aerogenerador". Ellos se encargan de todo el proceso.

Instalaciones de almacenaje y mantenimiento de Sydis, en Albacete. Sydis

20. ¿De segunda mano?

La reparación incluye la mano de obra, las piezas y por supuesto el transporte de éstas. Precisamente por ese lado, Jorge Córdoba se convirtió en un pionero: trae a España aerogeneradores de otros países, como Holanda y Alemania.

Ahora el sector vuelve a crecer, pero recuerda, hubo un tiempo en el que en España se estaba desinvirtiendo en eólica. Había parques que, ya autorizados, se quedaban sin molinos.

"Montamos toda la logística y nos trajimos un aerogenerador de Holanda". Era 2017. Aquel lo instalaron en Albacete y fue el primero de muchos. "No eran molinos obsoletos, sino a los que todavía les quedaba mucha vida útil, pero que en el Centro de Europa se cambiaban aprovechando las políticas de repotenciación".

Han instalado unos 12 parques con este modelo: en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Castilla y León. ¿El coste de un parque reinstalado? "Podríamos decir que cuesta el 50% que uno nuevo y tiene unos 15 años de vida útil".

Jorge Córdoba, el molinero del siglo XXI. Ingeniero industrial. Jorge Córdoba (1982) montó su propia empresa de ingeniería con 28 años. Sydis (Soluciones y Desarrollos de Ingeniería y Servicios), con sede en Albacete. Importación. En 2017 se convirtió en un pionero: compró un aerogenerador en Holanda para reinstalarlo en España. Desde entonces, ha montado 12 parques con molinos importados de países como Holanda y Alemania. Desguace. Su planta de Albacete incluye un centro de recuperación y reciclado de piezas que ofrece repuestos de diferentes modelos. Trabaja con varias firmas de reciclaje. Incendios y vuelcos. Grandes empresas de toda España contratan sus servicios para reparar siniestros como incendios. Se encargan de todo el proceso. Su plantilla suma 30 empleados.

21. ¿Qué pasa con las baterías?

Conocedor de los sistemas eólicos de diferentes países, Jorge Córdoba coincide con el resto de expertos del sector en que todavía es muy caro guardar la energía eólica. Existen parques eólicos que combinan aerogeneradores con sistemas de almacenamiento basados en hidrógeno o baterías. Entre los más avanzados en Europa, los británicos, precisamente por su aislamiento del continente.

En España, Acciona fue pionera en Navarra, donde instaló en 2017 la primera planta de energía eólica con baterías del país.

22. El molino sin aspas

En la investigación sobre energía eólica ha aparecido incluso el molino sin aspas. Está basado en el sistema de vórtices: una especie de túnel de viento o remolino. Muy incipiente, el invento ha despertado el interés de las grandes energéticas que se han acercado a conocer cómo funciona el Vortex Blideless.

Vortex Bladeless, el aerogenerador sin aspas. Vortex

Tres jóvenes españoles, David Yáñez, David Suriol y Raúl Martín, dirigen este proyecto que ya fabrica pequeños generadores que sirven, por ejemplo, para cargar el móvil. Con inversión, desde la empresa aseguran que algún día "se podrían hacer tan grandes como los otros".

23. ¿Energía gratis?

"Cuando hay mucho viento, el coste final de la energía se acerca a cero", explican desde la Asociación Empresarial Eólica. Es decir, cuando hay mucho viento, las energéticas cobran menos por la energía que inyectan al circuito. Por el contrario, cuando hay menos viento, y aportan menos megavatios, la cobran más cara.

Ciertamente, el sistema se presenta como complicadísimo a ojos del consumidor. ¿Es el mundo al revés? Desde la Asociación hablan de que está diseñado "para compensar", recuerdan que se estudian nuevos modelos y que España quiere prácticamente doblar su potencia eólica en los próximos 10 años. "Estamos en 28 Gigavatios, el objetivo es llegar a 50 en 2030".

24. ¿Parques marinos?

Para aumentar la potencia energética española se mira hacia el mar. En nuestro país todavía no hay parques eólicos marinos a escala industrial. "La orografía de la costa española es complicada, no hay plataforma continental y las aguas son muy profundas, lo que encarece los costes de instalación", señala la Asociación Empresarial Eólica. Aún así, ya se estudian proyectos.

No en la costa, pero sí en su borde, el mismo Amancio Ortega quiere instalar tres aerogeneradores en el Puerto de A Coruña para abastecer su planta de Arteixo.

25. ¿Qué supone la llegada de Ortega?

Con los planes y la última inversión del dueño de Inditex en molinos de viento, preguntamos a uno de los padres del primer aerogenerador comercial de España, Pep Puig.

Pregunta.- ¿Qué supone la entrada de un gigante como Inditex en el sector?

Pep Puig.- La industria tiene un reto y es generar la energía que necesita para su funcionamiento si quiere estar a la altura del siglo XXI.

