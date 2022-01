6 de 15

Colectivo. “En la Fábrica de Tabacos las mujeres se dieron cuenta de que sin ayudarse las unas a las otras les era muy difícil sobrevivir. Tienen que conciliar la vida laboral y familiar y la concilian de la única manera que pueden en aquel momento: se tienen que llevar los niños a la fábrica y los niños no pueden estar correteando por ahí solos, con lo cual una serie de compañeras se van rotando y van cuidando de los niños, otra serie de compañeras van rotando y van haciendo el puchero para todas, para que no tengan que irse a casa a hacer la comida, comer y volver. Se van relevando y se van dando un soporte hasta el punto de que como no había edad de jubilación y no había ningún sistema de protección social, cuando ya no podías trabajar, dejabas de ganar y volvías otra vez a estar en una situación de mucha más miseria de la que estabas.”