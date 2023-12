Las fotos con Puigdemont, según cada periódico

Tanto tiemo hablando de Arnaldo Otegi y, por fin, es él quien habla al “Estado español”. ¡Arnaldo para el mundo! Tiene claves interesantísimas la entrevista que publica esta mañana ElDiario. La primera: Otegi dice que el PSOE “ha mutado”. La segunda: reconoce que seguirá mandando en Bildu pese a no ser el candidato a las autonómicas. La tercera: dice que Otxandiano, el nuevo, es mejor que él, pero no porque no empuñara la pistola en el pasado, sino porque “domina varias lenguas y tiene una gran capacidad de análisis”.

Otegi habla de las víctimas como si el terror que sufrieron hubiera sido ejercido desde Marte, pero hay algo todavía peor. En un momento dado, no dice “víctimas”. Dice “los que se hayan sentido víctimas”.

Tiene un problema Otegi. Ya calza 65 años y no puede jubilarse porque, según cuenta, no ha cotizado lo suficiente. ¡Y yo que pensaba que secuestrar al director de la fábrica Michelin en Vitoria sumaba puntos ante la Seguridad Social!

Políticamente, la estrategia de Bildu está clara: la mochila de ETA ya no pesa y hay que construir mayorías con el PSOE que dejen fuera de la ecuación a PP y Vox. En esto, coincide con el diagnóstico de Sánchez, que ya incluye a los abertzales en esa “mayoría progresista”.

Fijaos, por cierto, en esa “mayoría progresista”. EL ESPAÑOL: “Junts acentúa su discurso xenófobo. El partido de Puigdemont pide a Marlaska que no envíe más inmigrantes a Cataluña y propone expulsar a los que sean reincidentes en la comisión de delitos”. ¿Cómo se llamaba el de los pies? Santiago… Esto es parecido, ¿no?

Ayer hubo copa de Navidad del presidente con los periodistas en Moncloa. Eso ha dejado un reguero de titulares. La Razón: “Sánchez ya no rehuirá a Puigdemont. Habrá reuniones y fotos”. El País: “Sánchez dice que se reunirá varias veces con Puigdemont”. En ABC se recoge la frase exacta dicha por el presidente: “Os vais a hartar de reuniones con Puigdemont”.

En sus primeros años de presidente, Sánchez iba jugando con el solo la puntita para acostumbrar a la sociedad española a los pactos con los independentistas. Y le salió bien. Ahora, tras esta última investidura, ha tenido que acelerar los plazos y no le queda otra que someternos a una noche de desenfreno, sin preliminares. Todo de golpe. En Moncloa están intentando que la primera reunión sea tras aprobarse la Ley de Amnistía para que Sánchez no pose junto a un prófugo. El Mundo recoge otro entrecomillado de nuestro Napoleón: “Vamos con todo a dialogar”.

Alsinas–¿Y qué otros diálogos por el progreso, la convivencia y el bienestar mantienen hoy los periódicos con la sociedad?

Voy cruzando el río, sabes que te quiero, Carles Alsina, patrón de las noches prófugas y desenfrenadas. Al otro lado del río, hay una reunión pendiente entre Sánchez y el padre Feijóo.

Amagaba el líder del PP con no ir, pero le han sacado un vídeo de cuando era presidente de Galicia, donde se le ve diciendo que, si Sánchez le llama, irá salvo que esté en la UCI. Feijóo no quiere ser derrotado por su hemeroteca porque se iría convirtiendo en lo mismo que Sánchez. Total, que parece que va a ir.

El Confidencial: “Feijóo enviará a Sánchez un orden del día ampliado para reunirse en diciembre”. ABC: “Feijóo contraataca y pondrá hoy orden del día a la reunión con Sánchez. Los populares apuntan a este mismo viernes como fecha para el encuentro”. La Razón: “Feijóo irá a Moncloa para hablar de amnistía y Puigdemont”.

Llevaban los diputados cuatro meses prácticamente de vacaciones. Ahora, a la presidenta del Congreso, parece que le ha entrado la prisa. El País: “El Congreso habilita enero para acelerar la ley de amnistía”.

Y termino con un reportaje estremecedor que firma Alejandro Requeijo en El Confidencial. Se publican los últimos mensajes de Iván Illarramendi, el español que fue asesinado junto a su novia en Israel por los terroristas de Hamás. “Me han disparado”, contó él a sus allegados. Le contestaron: “¿Te han dado? ¿Estás bien?”. Quisieron llamarle y él contestó: “No me llaméis, no quiero hacer ruido”. A las 10:39 dejó de contestar.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

