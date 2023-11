Los periódicos se han vuelto locos: ¿qué pasó en el pleno de la UE?

Yo pensaba que era a los de Pamplona a los que no se nos podía sacar de casa, pero es a los españoles en general. La que montamos ayer en el Parlamento Europeo. Si no fuera por los polacos y los húngaros, pareceríamos hoy los más zumbados del lugar. Encendían las luces del bar y no nos marchábamos.

Pero no es sólo eso. En los periódicos de esta mañana, ocurre algo todavía peor. Con ellos en la mano, es imposible enterarse de lo que pasó allí. Porque, no es que cuenten cosas diferentes, eso siempre ocurre, o que haya distintos enfoques… ¡Es que dicen justo lo contrario! O no sabemos idiomas o los pinganillos no funcionan.

Como sabéis, ayer la clave era comprobar si Europa iba a hacer algo contra la Ley de Amnistía o no. Fijaos en los titulares. Empiezo en la orilla izquierda. El País: “Bruselas ve en la amnistía un asunto interno pero la seguirá de cerca. La derecha no logra europeizar el debate”. ElDiario: “La Comisión Europea recuerda a la derecha española que el conflicto en Cataluña es un asunto interno de España”. O La Vanguardia, que no es izquierda, pero es pro-Gobierno: “Bruselas elude la presión del PP y se pone de perfil sobre la amnistía. El comisario Reynders evita tomar posición sobre la ley por ahora”.

Voy cruzando el río, te quiero Carles Alsina, patrón de los comisarios europeos. ABC: “Europa vigilará a España como a Hungría y Polonia. Reynders se compromete a supervisar que la ley cumple los valores de la Unión Europea”. El Mundo: “La Unión Europea pone a España bajo vigilancia por la aprobación de la amnistía”. La Razón: “Bruselas analizará la Ley de Amnistía con un enfoque europeo”. EL ESPAÑOL: “Bruselas rechaza que la amnistía sea un asunto interno y estudiará si viola el Tratado de la Unión Europea”.

Como dijo Alfonso Guerra ayer en El Hormiguero, esto parece “una película de ciencia ficción”. Él no se refería al lío de los periódicos, sino al del Partidso Socialista. Guerra, autor e inventor del PSOE, en una tele diciendo que no tiene miedo de que le expulsen. Dijo que si hoy fuera diputado socialista se iría a su casa porque no soporta que, entrecomillo, “los delincuentes redacten las leyes y el presidente del Gobiernos se las compre”. Hay crónicas sobre lo de Guerra en varios diarios.

ALSINA–¿Y qué otras luciérnagas europeas encuentras hoy en esos comisarios de la Unión que son los periódicos? ¡Como siga escribiendo tan malas transiciones, voy a acabar con la Constitución!

Maldecíamos ayer que el día en los periódicos se presentaba muy jurídico. Cantamos “Lola, Lola” con la Orquesta Mondragón porque se nos apareció en letras muy grandes, en tinta negra, el nombre de Dolores Delgado. La noticia de que el Tribunal Supremo anulara su ascenso no ha inquietado ni al Fiscal General que lo ordenó ni al Gobierno, que es quien pone al Fiscal General.

Atención a los titulares de esta mañana. El Confidencial: “Sánchez confirma a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado pese a las críticas”. Y la crónica de El Confidencial recuerda un dato clave: García Ortiz, que ha intentado ascender a Dolores Delgado, fue el número 2 de Dolores Delgado en el Ministerio Público. Parece obvio pero conviene decirlo porque este Gobierno hace tantas cosas que sólo podemos acordarnos si alguien las apunta.

Otro asunto jurídico de gran importancia que publica María Peral en EL ESPAÑOL. Ya saben, la sala de lo Peral. “El juez Campo –que fue ministro de Justicia con Sánchez– precipita su abstención en la amnistía y desata el nerviosismo del sector progresista del Tribunal Constitucional”. En su día, Campo tachó de “inconstitucional” la amnistía. Como magistrado del TC, se inhibe para garantizar la imparcialidad. Los progresistas siguen teniendo mayoría de 6 a 4. Pero, ¿y si a uno de los progresistas no le parece tan progresista la amnistía? ¡Caliente, caliente, eo!

Termino hablando de Israel. Portada de El País: “Sánchez defiende hoy ante Netanyahu la solución de los dos Estados”. La visita llega en un buen momento para la guerra, si es que se puede decir así. Otro titular: “Israel y Hamás inician una tregua tras 47 días de guerra. Los ataques deben parar durante cuatro días para el intercambio d e rehenes y la distribución de ayuda humanitaria en Gaza”.

Están un poco nerviosos en Moncloa –no Sánchez, que nuestro Napoleón no se pone nervioso jamás– por esta otra noticia. Cuenta El Mundo que el principal periódico de Israel acaba de publicar perfiles referidos a Sira Rego y Ernest Urtasun, dos nuevos ministros del Gobierno de España que rechazaron como eurodiputados condenar los ataques de Hamás. De hecho, este diario israelí habla de “los ministros que apoyan a Hamás”.

Que nadie se inquiete. Sánchez le sacará a Netanyahu el mejor plato de la casa: “Han cambiado de opinión”.