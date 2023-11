La manifa de Ferraz, vista por cada periódico

Veteranos compañeros, en una película estrenada diez años antes de que algunos naciéramos, se dice: “He visto cosas que no creeríais. He visto naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. He visto manifestantes envueltos en la bandera de España apaleados por la policía”.

Esta escena surrealista, inédita desde hace décadas y vivida anoche frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, es la principal novedad de los periódicos. Porque Sánchez y Puigdemont siguen sin acuerdo sobre la Ley de Amnistía.

El nuevo empieza por lo nuevo. Cómo tratan los periódicos esta protesta que derivó en violencia y que obligó a la policía a dispersar con gas a la muchedumbre. Conclusión principal: foto grande en los medios más proclives a la izquierda; foto pequeña en los medios más cercanos a la derecha.

El País, que lleva la imagen a su portada, titula: “Disturbios ante la dirección del PSOE. La policía usó pelotas de goma y botes de humo”. A continuación, recuerda: “Asistió el líder de Vox, Santiago Abascal”.

EL ESPAÑOL lo ve así: “Abascal intenta capitalizar las protestas en las sedes del PSOE y la Policía se ve forzada a cargar en Ferraz”. Por El Confidencial sabemos que el PP se “desmarca del asedio a las sedes del PSOE que apoya Vox”. Hubo tres detenidos.

Y aunque Génova se aparta oficialmente, conocemos a través de Juanma Lamet, en El Mundo, que esta postura genera discrepancias entre los barones. Algunos de ellos apoyaron, por ejemplo, la presencia de Esperanza Aguirre en una marcha en Ferraz no comunicada a la Delegación del Gobierno y otros la condenaron.

Mientras tanto, Feijóo sigue convocando sus propias manifestaciones en el resto del país. ABC dice: “El PP convoca protestas en todas las capitales de provincia este domingo”. El País le recrimina que está “agitando la calle”. ABC, en su editorial, rebate propugnando la “necesidad moral y legítima” de la derecha para manifestarse. Este editorial, conviene apuntarlo, habla de las manifestaciones del PP, y no de las revueltas de Ferraz.

ALSINA–¿Qué otras bengalas encontradas en la prensa pueden ayudarnos a iluminar la mañana de hoy?

Los periódicos vuelven a decir que el acuerdo entre el PSOE y Junts es inminente. La Razón, por ejemplo, titula: “PSOE y Junts, a falta de afinar el texto de la ley de amnistía”.

Pero la novedad más importante en lo que se refiere a este asunto la marca el juez Manuel García-Castellón. Fijaos qué dos formas tan distintas de ver lo ocurrido. La Vanguardia: “El juez torpedea la amnistía al acusar de terrorismo a Puigdemont”. El “magistrado de la discordia”, lo llama el diario catalán. El País también carga las tintas contra García-Castellón: “Un juez irrumpe en la investidura al imputar por terrorismo a Puigdemont”.

La principal crítica que se le hace es que la imputación llegue justo ahora, cuatro años después de iniciarse la investigación. “No deja de resultar sorprendente esta aceleración del caso”, incide el editorial de La Vanguardia.

Al otro lado del río, sabes que te quiero, Carles Alsina, patrón de prófugos y amnistiados. ABC: “La Audiencia Nacional acusa a Puigdemont por terrorismo”. La Razón: “La Audiencia Nacional le atribuye un papel clave en Tsunami Democratic”. El Mundo: “El juez llevará a la Unión Europea la amnistía a Puigdemont por terrorismo. García-Castellón imputa al prófugo mientras negocia con Sánchez”.

¿Por qué dice esto de Europa el titular de El Mundo? Lo vemos también en El Confidencial: “El auto contra Puigdemont sienta las bases para impugnar la amnistía ante la UE y la ONU. El juez Manuel García-Castellón sostiene que un hipotético perdón de los delitos de terrorismo contravendría el derecho de la Unión Europea y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Atención a esta novedad sobre el atasco en las negociaciones. EL ESPAÑOL: “Junts sostiene que el auto contra Puigdemont por terrorismo obliga al PSOE a ampliar la amnistía”.

Termino con una fotografía que aparece en algunas portadas; la de Pere Aragonès visitando al Papa en El Vaticano. Salió de allí y, pretendiendo utilizarlo, dijo: “Está a favor del diálogo”. Hombre, no iba a estar a favor de la guerra. Pero fíjense bien en la foto: ¿quién es más cura de los dos?

Como guinda, podemos inaugurar esta mañana el certamen de la expresión más linda, más poética de los periódicos. Está en La Razón, que habla de “Las graves algaradas”. Suena todavía mejor que “las oscuras golondrinas”.