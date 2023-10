Los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de España, más allá de las fronteras

En esta ocasión especial, la Fiesta Nacional de España, me complace extender mis más cálidos saludos y sinceras felicitaciones a Su Majestad el Rey Felipe VI, y a Su Majestad la Reina Letizia Ortiz, así como al gobierno y al pueblo de esta gran nación. Como Embajador de los Emiratos Árabes Unidos ante el Reino de España, me es de gran honor participar en la celebración en este día significativo, que marca no solo la unidad del Reino de España, sino también subraya la amistad duradera y la cooperación entre nuestras dos naciones.

Los lazos entre los Emiratos Árabes Unidos y España van más allá de la política y la economía. Durante casi 52 años, nuestro interés mutuo por la cultura y el patrimonio nos ha acercado más, cosa que ha allanado el camino ante los pueblos español y emiratí para explorar los valores y tradiciones mutuos.

Omar Obaid Al Shamsi, embajador de Emiratos Árabes Unidos.

La cultura y las artes siempre nos han unido. Hace poco, los Emiratos Árabes Unidos lanzó la iniciativa "Andalucía: Historia y Civilización", bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, Viceprimer ministro de los EAU y Ministro de la Corte Presidencial, que consiste en la celebración de una exposición de 6 meses en la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi. El proyecto sirve como una plataforma para destacar la cultura del diálogo, la tolerancia y los principios de apertura y convivencia, reflejando los valores que los Emiratos Árabes Unidos que se compromete a promover a través de sus diversas iniciativas.

También, el Teatro Real de España inauguró su temporada lírica con una gran coproducción con la Fundación de Música y Artes de Abu Dabi, que llevó la excepcional ópera MEDEA a España.

La vibrante cultura de España, con su música, arquitectura y artes, ha encontrado una audiencia receptiva e interesada en los Emiratos Árabes Unidos. El pueblo emiratí ha acogido con calidez estos intercambios culturales, fomentando un mayor entendimiento del rico patrimonio de España. De manera similar, la rica historia y tradiciones de los Emiratos Árabes Unidos han cautivado al pueblo español, generando un creciente interés en la cultura emiratí.

Nos complace que más de 10,000 españoles elijan vivir en los Emiratos Árabes Unidos, atraídos por la cultura vibrante, la gente acogedora y las abundantes oportunidades que nuestra profunda fusión cultural presenta. Contribuyen a una comunidad diversa y próspera, aportando sus perspectivas únicas y enriqueciendo el tejido social de los Emiratos Árabes Unidos.

Durante nuestros 52 años de cooperación, la colaboración entre los Emiratos Árabes Unidos y España ha sido firme y constante. Nuestras naciones comparten muchos valores que han fortalecido nuestro claro y real compromiso para abordar, juntos, los desafíos globales de manera efectiva.

"Reafirmamos nuestro compromiso de fomentar la cooperación, la comprensión y la paz"

Los lazos económicos entre los Emiratos Árabes Unidos y España no dejan de crecer; España es un importante socio comercial para los Emiratos Árabes Unidos dentro de la Unión Europea. La ubicación estratégica de los Emiratos Árabes Unidos como centro de negocios global ha facilitado el acceso a un vasto mercado para los productos y servicios españoles, mientras que España ofrece a las empresas emiratíes un acceso a Europa, América Latina y el Caribe.

Cientos de empresas españolas ya están establecidas en los Emiratos Árabes Unidos con inversiones significativas, contribuyendo al desarrollo de la infraestructura, el sector de energía renovable y la industria del turismo de nuestra nación. De manera similar, las inversiones emiratíes en España han generado crecimiento económico, creación de empleo y fortalecimiento de las industrias locales. Las asociaciones con empresas y autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, como ADIA y Masdar, subrayan el tremendo potencial de colaboración económica y oportunidades de inversión que benefician a ambas naciones.

Este año reviste una importancia especial para los Emiratos Árabes Unidos, ya que es el anfitrión del evento multilateral más significativo que haya tenido lugar en el país; la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). El compromiso de los Emiratos Árabes Unidos para abordar los desafíos ambientales globales se refleja a través de su papel como escenario de este evento internacional crucial. Igualmente destacable es la participación efectiva de España en COP28. A medida que nos reunimos, la colaboración entre los Emiratos Árabes Unidos y España en COP28 refleja una dedicación compartida para encontrar soluciones innovadoras para combatir el cambio climático, proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Juntos, aspiramos a que COP28 sea un hito real en el esfuerzo global para abordar los problemas climáticos, subrayando el poder de la cooperación internacional frente a este urgente desafío global.

Mientras celebramos el rico tejido de nuestros lazos diplomáticos, económicos y culturales, reafirmamos nuestro compromiso de fomentar la cooperación, la comprensión y la paz. Al igual que España celebra su unidad en la diversidad, los Emiratos Árabes Unidos se enorgullece de su sociedad inclusiva, que cuenta con más de 200 nacionalidades, reflejando nuestros valores compartidos de tolerancia y convivencia. Juntos, somos faros de progreso y armonía en un mundo en constante evolución. Mientras celebramos el legado excepcional de España, esperamos con interés una colaboración con logros aún mayores entre nuestras dos naciones en los próximos años. ¡Feliz Día Nacional, España!

*** Omar Obaid Al Shamsi es el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en España.

