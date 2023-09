El temporal es una amnistía

No sé qué me ha pasado patrón. Estaba en la playa leyendo “Helena o el mar del verano” y, de pronto, me he visto atrapado en la cueva del doctor Frankenstein. Quizá a muchos de nuestros oyentes también les pase. Dice el libro que esta cueva “siempre está sombría y suena a eco”, el suelo pincha y “hay cangrejos escondidos”; “las grutas son muy frías y apenas hay una luz temblorosa”.

Como no puedo salir de aquí, me he puesto a leer periódicos. Las portadas todavía son muy distintas, cada una sobre un tema diferente. Eso significa que, pese a la llegada de septiembre, todavía estamos en verano.

En la portada del Arriba, perdón… de El País, dice un titular muy grande: “Los pactos de Sánchez tienen más apoyos que la gran coalición. Un 33% de los encuestados apoya la investidura gracias a los socios nacionalistas”. A todos esos encuestados los han debido de sacar de una cueva diferente a la mía. Después, el texto dice: “Ahora que se discute una posible amnistía, un 44% se declara a favor de desjudicializar el conflicto catalán”. Y un 40% estaría en contra. Pero, claro, la encuesta no ha preguntado directamente por esa “posible amnistía”, sino por la “desjudicialización”. Que lo revise el VAR, por favor. A modo de acompañamiento, la portada de El País incluye una entrevista con José Montilla, del PSOE y expresidente de Cataluña. No cierra la puerta a la amnistía y pide a los independentistas que digan en público que no lo volverán a hacer.

En EL ESPAÑOL, la amnistía también es el tema principal. Primero, este titular: “Puigdemont sube el precio. Además de amnistía y referéndum, pide foto en Waterloo”. Este martes, por primera vez desde las generales, Puigdemont va a comparecer en Bruselas para fijar el marco de la negociación. Pese a haber pactado la Mesa del Congreso con el PSOE, Junts se refiere, entrecomillo, “a todo el mundo interesado en abrir negociaciones”. ¡Tío Canuto! ¡Esto era la promiscuidad y no el baile agarrao contra el que tanto escribiste!

En EL ESPAÑOL se recuerda que no existen precedentes europeos de una amnistía otorgada para favorecer al gobernante del país y que lo más parecido en España fue cuando Franco, en 1939, se autoindultó por haber dado un golpe de Estado a la República. ¡Si es que lo han exhumado de verdad!

En El Confidencial, Beatriz Parera relata cómo se prevé el curso judicial, que está a punto de estrenarse: “El debate sobre la ley de amnistía tensa la judicatura y el acto será deslucido, con un presidente en funciones nombrado hace apenas dos meses”.

ALSINA–¿Y qué pasa en el PP? ¿Ha avanzado Feijóo en sus conversaciones para la investidura?

Querías que te lo dijera, patrón. ¡Lo sabía! Voy cruzando el río, sabes que te quiero. En esta otra orilla, reina la incertidumbre. ABC escribe que la probable investidura fallida del candidato del PP “es un plan necesario para retratar a Sánchez” y que Génova “lo ve necesario”.

Sin embargo, Pilar Gómez afirma todo lo contrario en El Confidencial: “El PP pide a Feijóo asumir la oposición y acabar con la ficción de la investidura. El partido da por hecho que será imposible sumar esos votos y que el precio que se está pagando con los guiños al PNV, Junts e incluso a Pedro Sánchez es demasiado alto”.

Son días difíciles para el padre Feijóo. La Razón publica en su portada una encuesta que dice lo siguiente: si las elecciones volvieran a celebrarse hoy –¡no, por Dios!–, el venerable jesuita obtendría entre 6 y 9 escaños más. Sin embargo, los lograría gracias a una caída de Vox y la derecha seguiría sin sumar mayoría para gobernar. La crónica principal de La Razón, de hecho, asevera que, en cuanto fracase la investidura de Feijóo, se producirá “una investidura exprés” de Sánchez.

En la portada de El Mundo, un tema totalmente distinto: “Las Comunidades Autónomas del PP desactivarán la Ley Celáa”. Son 12 de 17 Comunidades y, por tanto, esa desactivación afectará al 70% del alumnado. Va a consistir en recuperar la calificación numérica, reforzar la asignatura de Historia y limitar el pasar de curso con suspensos. ¡Habrá amnistía para Puigdemont pero no para nuestros chavales suspendidos en las Comunidades del PP! ¡Fascistas!

En todas las portadas, por supuesto, fotos y titulares acerca del temporal. Dice El Mundo que la Dana ha enfangado carreteras y casas en media España. No se preocupen, con el traductor simultáneo del Congreso, siempre podremos viajar por la otra.

Aun a riesgo de comprometer mi libertad, me despido, compañeros, con un beso en la boca. Porque en la boca nace la palabra y en la palabra nace la radio. ¡Hemos vuelto! ¡Viva la radio!