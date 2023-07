La gresca se traslada a los periódicos

La ley de Memoria Democrática ha surtido su efecto: por fin hemos regresado a la Segunda República. Ya no estamos debatiendo sobre la Inteligencia Artificial. Tampoco acerca de trenes bala que circulan a 400 kilómetros por hora. Los políticos discuten si conseguiremos que las elecciones sean precisamente eso: unas elecciones donde todo el que lo desee pueda votar. La Vanguardia: “Correos, el centro del huracán político”. ABC: “Más de un millón de votos por correo sin repartir a tres días de que acabe el plazo legal. La empresa pública asegura que ya ha entregado un millón y medio de los más de dos millones y medio solicitados”.

Me encuentro en el ojo del huracán. Pedí el mío hace unos días y todavía no me ha llegado. Me preocupa porque se lo vendí por adelantado al profesor. Portada de La Razón: “Críticas contra Correos por apurar los plazos para entregar papeletas. El voto por correo está tomando visos de convertirse en la gran polémica de las elecciones generales”.

En los medios más próximos al Gobierno, se recoge esta mañana una versión según la cual no habrá problema: todos los votos se repartirán a tiempo. Al otro lado del río, sabes que te quiero, patrón; se habla de la falta de recursos y de las dificultades para llegar a tiempo. El Confidencial engloba las dos tesis con este titular. “Correos rebate al PP y asegura que las papeletas llegarán a tiempo: ‘Hemos entregado 1,5M’”.

Se nota que la campaña afronta su segunda semana. Los políticos necesitan cada vez menos para disparar. Y eso se refleja en las portadas de los periódicos. Por ejemplo: La Razón informa del homenaje a Miguel Ángel Blanco con unas palabras que dijo allí el padre Feijóo. “El futuro de España no puede ser impuesto por quien aplaudió el asesinato”. El País: “Feijóo convierte el homenaje a Miguel Ángel Blanco en un acto de campaña”.

Lo mismo sucede con las investiduras de Valencia y Extremadura. EL ESPAÑOL y El Mundo hacen hincapié en que el PP ha blindado las políticas de Igualdad frente a Vox. La Vanguardia y El País recalcan que Abascal y el padre Feijóo van “de la mano”.

ALSINA–Ayer se publicó el CIS, que incluyó una gran sorpresa para los electores. Veo que no será la última entrega. Habrá otra el lunes.

La ley del sólo CIS es CIS resulta infalible. Cuando en todos los conciertos de los “fucking trackings” se augura una subida del PP, el barómetro de Tezanos dibuja un adelantamiento del PSOE y coloca a Sánchez como ganador de las elecciones. Don José Félix Tezanos, que no Félix José, ha hecho –recuerda EL ESPAÑOL– tres sondeos en doce días para catapultar a su partido. Uno fue el 5 de julio, otro se publicó ayer y el próximo, como decías, patrón, llegará el lunes.

Ayer hubo debate en Televisión Española. Me asusté un poco. Porque Patxi López, que se demostró mejor contendiente que su jefe, miró a cámara y dijo: “Queremos ganar las elecciones por ti”. Me estaba mirando, me di la vuelta por si acaso, pero no tenía nadie detrás. Luego dudé: ¿lo dijo por ti, patrón, por lo bien que se lo pasa cuando viene a este programa? ¿Lo dijo por Rosa Belmonte, ya que es lector de La mala víctima? Quizá lo dijo por el profesor, al que piensan crujir a impuestos. O por Rubén Amón, para así evitar su exilio a Portugal. O por Félix José Casillas, al ser don Patxi oyente de los Deportes de esta casa.

Dos maneras de enfocar el debate. El País, eldiario.es o Infolibre aseguran que la cita confirmó la “alianza” entre PP y Vox. La Razón, EL ESPAÑOL y El Mundo destacan aquellas frases con las que los independentistas presumieron de condicionar la acción del Gobierno. Gabriel Rufián llegó a decir: “Les obligamos a dar los indultos”.

Termino con una historia que tiene morbo. Hay un lío montado entre Vox y ABC. Da su versión ABC esta mañana. Al parecer, habían quedado para entrevistar a Santiago Abascal. Paralelamente, una redactora del periódico preguntó a los servicios de prensa de este partido por la existencia de pactos municipales entre Vox y el PSOE. Vox respondió diciendo que si esa información se publicaba, se cancelaba la entrevista. Resultado final: no hay entrevista. Titular en las páginas de ABC: “El PSOE criminaliza a Vox, pero ganó seis alcaldías con sus votos”.

Malditos rojos los de ABC. Tenía razón el tío Canuto.

