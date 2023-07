Con quién duerme Feijóo

Ha muerto Milan Kundera. En esta hora del alba y de lectura de periódicos, Pedro Sánchez se pregunta en el huerto de La Moncloa sobre “la insoportable levedad del ser”. De fondo, aunque se tapa los oídos, escucha el hilo musical de los “fucking trackings”. Todos coinciden en que el debate sigue dando votos al padre Feijóo. Eldiario.es, por ejemplo, era uno de los pocos lugares donde PP y Vox no sumaban mayoría absoluta. Ahora sí lo hacen.

El gabinete de La Moncloa, más conocido ahora como Gabinete Cagalera, está contra las cuerdas. El Mundo: “Ministros del PSOE señalan a Óscar López. Al menos tres miembros del Gobierno critican el error de la estrategia del jefe de gabinete de Sánchez en el debate”.

Iván Gil, en El Confidencial, informa de que Sánchez intentará resarcirse el 17 de julio en Televisión Española, donde debatirá junto a Yolanda Díaz contra Santiago Abascal. Están a punto de acabarse los fuegos artificiales de San Fermín, pero ese debate será un buen sustitutivo.

La campaña ha alcanzado una nueva dimensión. Algunos medios especulaban con que Sánchez mostraría a cámara las fotos de Feijóo en el yate del narcotraficante Marcial Dorado, tomadas en los años noventa. No lo hizo. Pero es Yolanda Díaz quien, esta mañana, en una entrevista con Infolibre, ha decidido abrir esa guerra, casi como disparando un último cartucho: “Cuando Feijóo paseaba en yate con Marcial Dorado, las madres de la lucha contra la droga estaban manifestándose y sus hijos muriendo”.

Mientras tanto, el PP sigue aprovechando el impulso que le dio el cara a cara. Feijóo se dio un baño de masas en Murcia junto a José María Aznar y Fernando López Miras. EL ESPAÑOL y ABC destacan en sus titulares principales que el mensaje central del mitin fue denunciar “la pinza” contra el PP que fabrican el PSOE y Vox.

La Razón, precisamente, titula su portada: “Feijóo vuelca su campaña hacia el territorio Vox. Génova enfoca sus esfuerzos a la veintena de provincias en las que Abascal tiene escaños en el aire”. El PP concibe que la dureza del padre Feijóo frente a Sánchez en el debate puede convencer a potenciales votantes de Vox.

El País recuerda los pactos con Vox que el líder del PP intenta esquinar: “PP y Vox sellan hoy su alianza en los gobiernos valenciano y extremeño. Feijóo intenta desmarcarse de los ultras mientras su partido prepara las dos sesiones de investidura”.

ALSINA–Es portada esta mañana en varios diarios la institución de Correos, que por cierto un día lideró Feijóo.

Primero leo la noticia, el hecho, y luego vemos la manera de enfocarla a uno y otro lado del río, para que cada oyente juzgue. El Mundo: “Los sindicatos denuncian la situación límite en Correos para poder votar. Critican que hay escasez de personal y que las oficinas están desbordadas ante el final de los plazos”. La Razón: “El voto por correo agita el 23J por el tsunami de solicitudes”.

A partir de ahí, Feijóo dice literalmente esto: “Les pido a los carteros de España que trabajen al máximo, mañana, tarde y noche, aunque no tengan los refuerzos suficientes. Que sepan que custodian algo sagrado. Les pido a esos carteros que, con independencia de sus jefes, repartan todos los votos antes de que venza el plazo”.

Los periódicos más próximos al PP publican titulares más declarativos, mientras que los periódicos más próximos al Gobierno acusan esta mañana al padre Feijóo de alentar el bulo y la conspiranoia. Hombre, padre Feijóo, si se dice “repartir a pesar de los jefes”, se está dibujando a los jefes, al Gobierno, impidiendo el reparto.

Hay una ventaja esta mañana y es que lo explica el propio padre Feijóo en una entrevista con El Confidencial: asegura que existe el riesgo, por la falta de recursos, de que “muchos no puedan votar por correo” y que Sánchez “será el responsable”.

El padre Feijóo está desatado, venido arriba, y comienza a utilizar símiles calentitos, como Almeida desde que se ha echado novia. Le preguntan por los pactos con Vox y habla de sus noches. “No tengo ningún interés en dormir más que con la persona con la que duermo o solo”. Cuando le insisten, no niega que pactará con Abascal y lo explica: no quiere hacerlo, está trabajando para evitarlo, pero si no suma en solitario, tendrá que asumir lo que en el PP ya se llama “el principio de realidad”.

Feijóo se nos apareció como un guerrero en el debate, como un auténtico desconocido. Pero fue Feijóo hasta casi antes de empezar. Es muy divertido lo que cuenta Pepe Luis Vázquez en EL ESPAÑOL: el padre Feijóo se confundió de carpeta y se plantó en los estudios de Atresmedia con unos papeles que no eran. Su pareja, Eva Cárdenas, bajó corriendo con la carpeta y cogió un taxi para venir hasta aquí. Total que el taxista la reconoció y le dijo que era votante de Sumar. Pisó el acelerador y, gracias a él, el padre Feijóo recibió a tiempo los papeles.

Termino con este titular de El País: “El rey emérito prevé volver a España si gana Feijóo. Será a finales de julio para una regata de vela”. Estábamos pocos y parió Bertín.

