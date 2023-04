Borrachera de encuestas: quién gana en cada periódico

Luego le echan la bronca a Tezanos, pero los periódicos esta mañana publican casi una encuesta por cabeza y ninguna coincide. En esta revista de prensa queremos a los antihéroes, a los perdedores. ¡Te quiero, Tamames! ¡Te quiero, Tezanos! Para empezar a desenredar la madeja, diremos: los sondeos de La Razón, El Mundo y EL ESPAÑOL no dan opciones de gobierno a Sánchez, al que sitúan hundido, alrededor de los 90 escaños. El pronóstico de El País, en cambio, lo coloca segundo, pero con opciones de ganar en las urnas e incluso con la posibilidad de gobernar.

Empezamos por este último. Encuesta de El País: PP (122), PSOE (109), Vox (42), UP (31), MP (3), Cs (1). Conclusión: Sánchez gobierna si suma a toda la cuadrilla. Feijóo y Abascal no suman mayoría absoluta. Pero, cuidado, porque esta encuesta, como os habréis fijado, no tiene en cuenta todavía a Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz.

Encuesta de EL ESPAÑOL: PP (136), PSOE (93), Vox (49), Podemos (18), Sumar (16). En este caso, Feijóo gobernaría, pero sólo si pactase con Abascal. ¡Dámelo, profesor, que te he echado de menos! Juntos, café para Vox. El efecto del eternamente Yolanda, aquí, fragmentaría a la izquierda y la dejaría muy lejos de poder mantenerse en Moncloa.

Encuesta de La Razón: PP (144), PSOE (91), Vox (43), Sumar (30), Podemos (5). Conclusión similar a la anterior: Feijóo podría gobernar con Abascal y, aunque Yolanda Díaz tiene casi el doble de escaños que en la de EL ESPAÑOL, la izquierda se quedaría muy lejos del gobierno.

Vamos con la encuesta de El Mundo, que es como la Rayuela de Julio Cortázar: el lector puede elegir su propio camino. Y los dos finales posibles son, por supuesto, diferentes. El primer camino contempla que la guerra entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz acaba mal; entonces, Podemos y Sumar van por separado. PP (135), PSOE (91), Vox (41), UP (8), Sumar (35). Conclusión: gobiernan Feijóo y Abascal juntos, aunque justitos. Segundo camino: Iglesias y Yolanda Díaz suscriben un pacto y concurren juntos. PP (135), PSOE (91), UP+Sumar (45), Vox (40). Volverían a ganar Feijóo y Abascal, pero esta vez la izquierda, sumando a toda la cuadrilla, estaría a punto de la remontada.

ALSINA–Aparte de encuestas, imagino que tendremos algo más en los periódicos de esta mañana.

Ahora que estamos borrachos de encuestas, vamos con las verdades. Porque los borrachos, en el refranero español, sólo pueden decir la verdad. Y fijaos en esta que publica hoy El Confidencial. Os acordaréis de Tsunami Democratic, un supuesto fenómeno espontáneo de la sociedad independentista que bloqueó el aeropuerto de El Prat, cortó la autopista y provocó graves altercados en el centro de Barcelona.

La investigación de la Audiencia Nacional sostiene que no fue un movimiento espontáneo, sino una estrategia dirigida por Esquerra Republicana, en cuya cúspide se encontraba Marta Rovira, secretaria general de la formación fugada a Suiza.

Portada de ABC: terrible cómo está la inflación: “Un Ejecutivo 50 millones más caro que el de Rajoy. La macroestructura montada por Sánchez pasó una factura de 147 millones de euros en 2022 y este año ya crece a un ritmo del 15%”.

Voy con una noticia de El Mundo. Éramos pocos y parió la abuela… por gestación subrogada. “El Emérito prevé venir a Sanxenxo en abril tras una visita a Carlos III de Inglaterra”. La última vez, de hecho, los españoles se enteraron de que venía don Juan Carlos a través del Club Náutico de Sanxenxo. Vamos a ver si esta vez Zarzuela subcontrata la comunicación al Náutico o lo hace ella misma.

Y termino con el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca. Veremos estos días a los políticos proferir frases difícilmente clasificables. Cada vez con más intensidad debido a la cercanía de las elecciones. Fijaos qué maravilla el Aberri Eguna. Mientras Otegi lanzaba a volar las palomas de la paz en Pamplona y pedía un frente común de todos los nacionalistas, Andoni Ortuzar, el jefe del PNV, le respondía desde Bilbao: “Que no os engañen. Tenemos memoria. Son los de la mani, aunque se vistan de Armani. Son los del palestino, el forro polar y el pelo cortado con motosierra”. Yo, querido Andoni, maitia, habría añadido al final: “Cago en sos”.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan