Su 'santidad' investiga a los diputados del PSOE

He amanecido esta mañana con las manos rojas de tanto aplaudir, pero también ennegrecidas, manchadas con la tinta de la portada de Diario de Navarra. Y no sólo por las crónicas y fotografías del partido de ayer –“¡Alsina de mi vida!”, que diría Camacho– sino porque esta cabecera ha sido la primera en entrevistar a Santos Cerdán, mano derecha de Sánchez, con motivo del caso “Tito Berni”.

Cerdán es navarro. Requeté, podría decirse si se tiene en cuenta que le dijo a Berni: “De aquí no sales hasta que renuncies a tu acta”. Cerdán confiesa que, efectivamente, está siendo él el encargado de discernir en su grupo a los diputados de los diputeros. Tenemos a Santos, al cardenal Cerdán, intentando constatar la santidad de sus compañeros. Asegura que las cenas en las que algunos parlamentarios socialistas han coincidido con Tito Berni fueron sólo eso: cenas. Y también revela haber pedido a sus compañeros de Canarias que investiguen todos los expedientes que exhiban la más mínima duda de corrupción.

Porque ése es el riesgo: que las prostitutas no nos dejen ver el bosque. Aquí lo sustancial es si Tito Berni y el Mediador realmente conseguían favores de la Administración para los empresarios a cambio de mordidas. Con “mordidas” me refiero a la pasta, no a lo que pudiera ocurrir en esas habitaciones.

Titular de EL ESPAÑOL: “Los empresarios del ‘caso Mediador’ recibieron un millón de euros en ayudas públicas además de 355.000 euros en contratos”. Según esta información, tales empresarios cobraron subvenciones y ayudas del Gobierno central y de otras administraciones mientras pagaban mordidas a Tito Berni y al Mediador. La jueza sitúa el inicio de las actividades de la trama a mediados de 2020, tras el inicio de la pandemia.

La portada de El Mundo informa acerca del modus operandi del Mediador, del hombre que ponía en contacto a los empresarios con el entonces diputado del PSOE, el tito Berni. Les decía: “Contamos con todo el apoyo del PSOE. Agüita, que viene la fiesta”. La Razón apostilla: “Clamor en las filas socialistas por el daño reputacional”.

Cerdán, lugarteniente de Sánchez, dice que no ha encontrado garbanzos negros en el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, pero ahí va la información que abre El Confidencial: “La Guardia Civil involucra en la trama del Tito Berni a más cargos del Partido Socialista”. Este medio menciona al entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez; y al entonces director general de Lucha contra el Cambio Climático, José Domingo Fernández Herrera.

Es lo que le faltaba a esta historia. Un director contra el Cambio Climático. Estoy seguro de que si le enseño las fotos de la trama a Roberto Brasero, tardaría muy poco en diagnosticar en los implicados un severo calentamiento global.

ABC, por su parte, publica la declaración de Tito Berni a la juez de hace unos días. El ya exdiputado negó todo, como en la canción de Sabina, y la magistrada, al parecer, tuvo que mostrarle fotos de los burdeles y de los empresarios en el Congreso para desmontar sus evasivas.

Internamente, el Partido Popular celebra que los medios estén dando más espacio a la trama del Tito Berni que a la operación Kitchen, que implica a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como presunto autor de una trama para poner las instituciones del Estado al servicio del PP.

Tanto es así que la portada de El País, esta mañana, incluye una información sobre Tito Berni y ninguna sobre la Kitchen. Dice: “El general de la Guardia Civil implicado en el caso Mediador guardaba 61.000 euros en una caja de zapatos, según el auto de la jueza”.

En las páginas de dentro, vemos una crónica que cuenta: “Las causas de corrupción del PP lastran su capacidad de maniobra en el caso Mediador”. “El partido de Feijóo no descarta posibles vínculos de la trama con alguno de sus dirigentes en Canarias”. Cuca Gamarra se mostró abochornada ayer en rueda de prensa por las informaciones del Tito Berni, pero pasó de puntillas por Kitchen. Dijo: “Eso tiene más de una década”. Pero no ha sido juzgado y ahora va a serlo.

En otro orden de cosas: estamos a seis días del 8-M y no se ha reformado la ley del sólo sí es sí que ha supuesto la rebaja de condenas a casi setecientos agresores sexuales. Este sábado, veo en La Razón, PSOE y Podemos pugnarán por capitalizar el 8-M con actos paralelos. En un escenario, Sánchez y Zapatero. En otro, el mismo día, la cúpula del Ministerio de Igualdad.

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para 'La España que madruga', en 'Más de Uno', el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan