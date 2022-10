Baile de máscaras: Sánchez-González; Sánchez-Feijóo

Hoy, en los periódicos, es el día de las máscaras. Están llenas de fotos donde los protagonistas ocultan su verdadero rostro. La cuestión es: ¿hasta dónde se puede abrazar en público a quien no se puede ver ni en pintura? Y también al revés: ¿hasta dónde se puede insultar a aquel con el que está a punto de firmarse un pacto?

Hablo de dos escenas que recogen todas las cabeceras. Una tuvo lugar ayer y la otra va a producirse hoy. La primera es la fotografía de Pedro Sánchez, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, juntos, celebrando los cuarenta años de la primera victoria electoral del PSOE. La segunda es el debate entre Sánchez y Feijóo, que va a tener lugar luego en el Senado.

Vamos con el cónclave socialista. El País destaca: "Reunidos los tres presidentes socialistas". Esto no lo pone, pero conviene precisarlo: reunidos a pesar de todo lo dicho por González acerca de la coalición con Podemos, las alianzas con los separatistas y un largo listado de etcéteras. El baile de máscaras. En el cartel que les precede, puede verse en la crónica, hay un rótulo que dice: "Cuarenta años de Democracia". Es decir, como si la democracia hubiera empezado con el PSOE en 1982. Yo debí de estudiar en un colegio muy raro; porque aprendí que la democracia se estrenó con Adolfo Suárez.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Eva Ercolanese PSOE

ABC dice: "Sánchez presenta a González como su precuela. El PSOE conmemora los cuarenta años de la victoria del 82 sin invitar a Alfonso Guerra y dedicando un espacio similar en la exposición al felipismo que al sanchismo".

El Mundo recoge la siguiente frase de Sánchez en el acto de ayer: "Caminamos con la paz que da haberlo hecho en el lado correcto de la Historia". El presidente, mente preclara, tenía diez años en aquel 1982. Pero caminó en el lado correcto de la Historia.

Y si os decía que los gestos ocultos capitalizan hoy los diarios, atentos a esto que cuenta EL ESPAÑOL. Ahora que Sánchez se arregla, aparentemente, con González, va Zapatero, su gran aliado, y... Leo: "Zapatero da alas a los socios del PSOE contra los Presupuestos: 'El aumento en Defensa es peligroso'".

Vamos al otro lado del salón de baile. El País: "Sánchez y Feijóo se miden en el Senado al filo del acuerdo sobre el CGPJ". La crónica aporta un debate muy interesante: el presidente convocó el duelo para debatir a cara de perro acerca de la política fiscal. Lo que pasa es que cuando lo hizo no sabía que iba a estar a punto de pactar la renovación del CGPJ.

Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Inflarse a palos y luego firmar el acuerdo? ¿O guardar las formas para hacerlo de una manera más natural? José Antonio Zarzalejos, en su artículo de hoy en El Confidencial, alerta a los dos de los riesgos de "sacar el trabuco". Y no, no me miréis así, porque ni el autor lo ha escrito con segundas intenciones ni yo lo digo de esa manera.

El Mundo revela que Feijóo afeará a Sánchez sus alianzas con el independentismo y El País detalla que Sánchez discutirá con Feijóo de una manera "muy ideológica". Si ya os lo decía... ¡las máscaras!

Más cosas: tengo aquí la carta a los reyes magos del PNV, que recoge El Confidencial. Piden estas competencias: "Salvamento Marítimo, Gestión del Litoral, Migración, Meteorología, Ferrocarriles de Cercanías y Fondo de Protección a la Cinematografía".

Termino con la portada de La Razón: "El PP quiere absorber a Cs para que no esté en las urnas. Negocia sumar a todos sus referentes territoriales para no perder escaños. Génova está ofreciendo una integración, sin fotos, pero en la que las dos partes salgan ganando". Carmen Morodo detalla el modelo que aplicará Feijóo, que será similar al que acaba de poner en práctica Juanma Moreno en Andalucía: fichaje de cargos a través de movimientos poco bruscos y lejos del foco mediático.

